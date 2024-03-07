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مفاوضات الأسرى تستأنف الأسبوع المقبل.. ولا أفق لإنهاء العدوان

3/7/2024 2:34:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين انتهت مفاوضات تبادل الأسرى في القاهرة بدون التوصل إلى اتفاق، على أن يتم استئنافها الأسبوع المقبل، بدون أن يلوح أي أفق لنهاية عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة قبل شهر رمضان الفضيل كما كانت واشنطن تعتبره "في متناول اليد"، بسبب رفض حكومة الحرب وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكامل من القطاع.
ولم تفلح جهود الوسطاء في تجسير الفجوة بين حركة "حماس" والاحتلال الذي رفض مطلب المقاومة الفلسطينية وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال بالكامل من قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإغاثية وعودة النازحين الفلسطينيين من دون شروط.
وتصر المقاومة الفلسطينية على التزام الاحتلال بوقف دائم لإطلاق النار بعد إتمام تبادل الأسرى، إلا أن الاحتلال يتمسك بتنفيذ عملية عسكرية في رفح، ومواصلة القتال في غزة إلى حين تحقيق أهدافه المزعومة بالقضاء على "حماس"، بما يجعل المفاوضات تراوح مكانها المتعثر.
ومن المقرر أن تظل المحادثات الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في غزة مستمرة بين جميع الأطراف، ليتم استئنافها الأسبوع المقبل، بالرغم من أن التعنت الصهيوني يُفشل عملية التفاوض، بالتزامن مع مواصلة سياسة تجويع الفلسطينيين وارتكاب المجازر الوحشية وشن الغارات الجوية الكثيفة ضد قطاع غزة.
وناقشت المفاوضات، التي غاب عنها وفد حكومة الحرب، اقتراحاً لوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، تقوم "حماس" خلاله بإطلاق سراح حوالي 40 أسيراً إسرائيلياً، بما في ذلك النساء والمسنون والمرضى، وخمسة جنود صهاينة مقابل عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين. وتضمنت المناقشات شروط إطلاق سراح ما لا يقل عن 15 أسيراً فلسطينياً من أصحاب التهم العالية في سجون الاحتلال.
وتكمن أبرز معيقات نجاح المفاوضات غير المباشرة، بالإضافة إلى ما سبق، حول عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، ومعرفة عدد المحتجزين الصهاينة الأحياء في القطاع، في ظل خلاف الطرفين بشأن السماح للرجال في سن الخدمة العسكرية بالعودة إلى شمال غزة خلال فترة وقف إطلاق النار، مقابل السماح للنساء والأطفال وكبار السن فقط بالعودة إلى هناك خلال توقف عدوان الاحتلال.
غير أن "حماس" تطالب بضمان عودة جُل النازحين ومنهم عائلات فلسطينية كاملة إلى شمال غزة، وهو الأمر الذي يقلق الاحتلال الذي لا يريد عودة المدنيين من حنوب غزة إلى شمالها، خشية تجمع مقاتلي الحركة بين المدنيين العائدين إلى شمال غزة، كخطوة لاستعادة قوتها مجدداً، وفق ادعاءات حكومة الحرب.
بالإضافة إلى ذلك؛ تضغط "حماس" من أجل انسحاب الاحتلال الكامل من قطاع غزة من أجل السماح لمئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم في الشمال، وضمانات بأن وقف إطلاق النار الدائم سيأتي بعد توقف يستمر 6 أسابيع، في مقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء.
في المقابل، تريد حكومة الحرب منح حماس "مهلة رمضانية" للإفراج عن أسراها قبل أن تبدأ ما تقول إنها عملية عسكرية ضرورية في رفح، المدينة المجاورة للحدود المصرية، بزعم تفكيك القوى العسكرية والحكومية "لحماس" لمنعها من العودة إلى حكم غزة بمجرد توقف العدوان.
وقالت حركة "حماس"، إنها أبدت المرونة المطلوبة في مفاوضات القاهرة، بهدف الوصول إلى اتفاق يقضي بوقف عدوان الاحتلال على القطاع.
واتهمت "حماس"، حكومة الحرب بأنها "لا تزال تتهرب من استحقاقات هذا الاتفاق، خاصة ما يحقق الوقف الدائم لإطلاق النار، وعودة النازحين، والانسحاب من القطاع، وتوفير احتياجات الشعب الفلسطيني".
وقال القيادي في "حماس"، محمود مرداوي، إن الاحتلال يقوم بعملية تضليل من خلال نشر الأكاذيب والتسريبات، فعلى سبيل المثال لم يطلبوا من خلال المفاوضات مطلقا أسماء الأسرى الأحياء.
وأضاف مرداوي، في تصريحات له أمس، إن إطار باريس 2 لم يشكل أساسًا للمفاوضات إنما جرت المفاوضات بناء على أوراق جديدة، مشدداً على أنه من غير الصحيح أن المقاومة تريد زيادة المساعدات فقط بل هناك خمسة أمور رئيسة شرط لأي اتفاق.
ونوه إلى أن الشروط هذه تتمثل في وقف إطلاق النار والانسحاب وعودة النازحين ورفع الحصار وإغاثة المواطنين الفلسطينيين وصفقة تبادل مشرفة.
وكان الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، قد أعرب، الأسبوع الماضي، عن ثقته في أن الاتفاق بات "في متناول اليد"، فقد قال مسؤولون أميركيون إنهم يأملون بالتوصل لاتفاق ووقف مؤقت للحرب قبل شهر رمضان.
في حين يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة بارتكاب 9 مجازر وحشية ضد العائلات الفلسطينية، أمس، راح ضحيتها 83 شهيداً و142 جريحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، بما يرفع حصيلة جرائمه إلى 30800 شهيد و72298 إصابة، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
ولفتت "الصحة الفلسطينية" إلى أن عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بطلب دولة جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية فرض إجراءات طوارئ جديدة على الاحتلال، بسبب "المجاعة واسعة النطاق" التي تحدث نتيجة عدوانه المتواصل على قطاع غزة.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، إلى أن الشعب الفلسطيني بات يموت جوعاً، فيما تتعمد سلطات الاحتلال ارتكاب مجازر بحق المدنيين الذين يسعون للحصول على المساعدات الإنسانية المحدودة للغاية.
وأكدت أن الاحتلال من خلال أفعاله ينتهك مع سبق الإصرار، وبلا هوادة، اتفاقية الإبادة الجماعية، ويتحدى التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية.
وأضافت، أن الإبادة الجماعية التي تتكشف في قطاع غزة تتطلب التعديل الفوري والعاجل من المحكمة الدولية لأوامرها السابقة بشأن التدابير الاحترازية المؤقتة، واتخاذ تدابير احترازية إضافية، بما في ذلك الوقف الفوري للإبادة الجماعية.
وأشارت إلى أن الاحتلال يقوم بإبادة الشعب الفلسطيني ومحوه، بينما تعكس جرائمه بربريته ووحشيته اللتين لا حدود لهما، مناشدة محكمة العدل الدولية للتحرك الفوري قبل فوات الأوان.

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