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الأميرة بسمة: كيف نتحدث عن حقوق المرأة ونساء غزة يواجهن كارثة إنسانية

3/7/2024 2:34:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون تساءلت رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأميرة بسمة بنت طلال:“كيف نتحدث عن حقوق المرأة في التمكين والمساواة والحرية في حين أن المرأة في غزة تواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة، وتتعرض إلى انتهاكات مفجعة كل يوم؟”.
وجاء تساؤل سموها خلال كلمة مسجلة لها خلال احتفالية اللجنة أمس، بسردية نساء الأردن وفلسطين النضالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بمشاركة قطاعات نسائية واسعة.
وشكّلت معاناة المرأة في غزة مع العدوان الوحشي الإسرائيلي المستمر على القطاع، بوصلة هذه الاحتفالية التي امتزجت كلمات المتحدثات فيها بمشاعر الغضب والتأسي.
وقالت الأميرة بسمة إن الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار“الاستثمار في المرأة” لتسريع وتيرة التقدم،” وهو يعكس الأهمية البالغة لمشاركة المرأة في بناء المجتمعات والتنمية، لكنه في الوقت ذاته يأتي في ظل التحديات التي تفرضها الصراعات والأزمات الاقتصادية في العالم التي تفاقمت منذ العام 2020، وتسببت بدفع نحو 75 مليون شخص إضافي في العالم إلى الفقر المدقع، ما يعني عيش أكثر من 342 مليون امرأة وفتاة تحت خط الفقر بحلول العام 2030”.
وقالت الأميرة بسمة إن هذه الصراعات والأزمات أفضت إلى بروز تحدي تراجع“التمويل والإنفاق على تدابير“المساواة” بين الجنسين، بما يقدّر بنحو 360 مليار دولار في العالم.
وأضافت أن معاناة المرأة والفتاة هذا العام، تجلت بوضوح في قطاع غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي عليها، وأحدثت واقعا أكثر إيلاما.
وأضافت أن المرأة في غزة تفقد عملها وأحبابها وأرضها ولا تملك وقتا للحزن بسبب استمرار القصف، وسط صمت دولي مريب، ونداءات يائسة من المنظمات الدولية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وعبرت سموها عن إدانتها الشديدة للظلم والقهر اللذين تتعرض لهما المرأة في غزة، مؤكدة الوقوف إلى جانبها للحصول على حقها الأساسي في العيش بحياة آمنة وكرامة وإصرار، كما حيّت المرأة“المكافحة الصامدة في وجه الظلم في جميع أنحاء العالم”.
في الأثناء، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، إن اللجنة ارتأت أن تكرّم المرأة في هذا اليوم من خلال تسليط الضوء على نجاحات المرأة الأردنية المدعومة دوما برعاية ملكية واضحة على مدار 25 عاما من التوجيهات الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني.
وأكدت علي أن اللجنة حرصت منذ تأسيسها، على العمل وفق منهجية“تشاركية”، أفضت إلى العديد من النجاحات في كل المجالات، منوهة بأن الاحتفال هذا العام يمر وفي القلب“حسرة وحزن” على ما تعيشه المرأة الفلسطينية في ظل جرائم التجويع والقتل للأم الفلسطينية الصابرة المناضلة.
من جهتها، قالت الأمينة العامة لتجمع لجان المرأة الوطني الأردني ربى مطارنة، إن مناسبة يوم المرأة العالمي هذا العام ليست كأي عام، معربة عن أسفها لمرور هذه المناسبة دون أن يعلن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن السردية النسوية في هذا الاحتفال، هي سردية أردنية فلسطينية اليوم تحت عنوان الصمود والكرامة.
واستعرضت رئيسة لجنة المرأة النيابية النائب زينب البدول في كلمتها، تطورات مسيرة المرأة الأردنية في التنمية والمشاركة في الحياة السياسية، قائلة إن الأردنيات تميزن بنزوعهن إلى العمل السياسي والعام، وإن خطاب المرأة الأردنية شهد تحولات جذرية بعد العام 1967، وأصبحت هناك مقاربات جديدة نسائية حقوقية ورعائية وتنموية.
أما العين خولة العرموطي التي تترأس لجنة المرأة في مجلس الأعيان، فقالت في كلمتها إن العدوان على غزة كشف عن“مناصرة العالم ودعواته” للنساء بحسب اللون والشكل والديانة، حيث ظهرت“فقاعات الهواء الغربية” وادعاءاته في دعم حقوق الإنسان فأصبح“قتل المرأة العربية وخاصة الفلسطينية مستباحا ومقبولا لدى العالم الغربي”.
وأكدت أن تاريخ السابع من تشرين الأول أكتوبر، يحتم اليوم“إعادة التفكير في شعارات نزاهة الإعلام الغربي”، مشددة على أن النضال الفلسطيني للنساء في فلسطين وشقيقاتها الأردنيات، قاد“حركات النضال للنساء في المنطقة” في وقت كان العالم الغربي منشغلا بـحروبه وصراعاته، وأن“هذه الحركات كانت جزءا من تحرير المجتمعات العربية من الاستعمار”.
وفي كلمة وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، التي ترأس اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، قالت إن الجهود الرسمية خلال السنوات الثلاث الماضية تحديدا في تمكين المرأة بدأت بوادره الإيجابية بالظهور، حيث تشكل النساء اليوم في الأحزاب بين المؤسسين ما نسبته 44 %، إضافة إلى 19 % في المواقع القيادية للأحزاب، كما أن وضع المرأة في الأردن تقدم 12 مرتبة على مستوى المشاركة في المجتمع المدني والبرلمان.
وشهدت الاحتفالية، مشاركة عدد من النساء الرياديات في عرض سردية المرأة الأردنية والفلسطينية التاريخية، في مقدمتهن رائدة العمل الخيري والاجتماعي في المملكة هيفاء البشير، والنائب السابقة عبلة أبو علبة التي تحدثت عن بدايات الحركة النسوية في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي في الأردن وفلسطين.
كما تحدثت الريادية في العمل النسوي ليلى نفاع عن العمل النسائي الفلسطيني الأردني، ورئيسة اتحاد المرأة آمنة الزعبي عن تأسيس الاتحاد، والاتحاد النسائي في الأردن، والدكتورة هيام كلمات المستشارة والخبيرة الدولية في قضايا التنمية والمرأة التي تحدثت عن بدايات تأسيس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، إضافة إلى المقدم علياء خليفات التي تحدثت عن دور القوات المسلحة في تقديم العون الطبي والإنساني لسكان قطاع غزة.
وأقيم إلى جانب الاحتفالية، معرض للصور التي تروي تاريخ الحركة النسوية في الأردن.

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