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هل تنجح التربية في تحقيق الإصلاح التعليمي؟

3/7/2024 2:34:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) آلاء مظهر في الوقت الذي أشار فيه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى أن إصلاح قطاع التعليم الذي يجري الآن على قدم وساق يستهدف تدريب ورفع سوية المعلمين وإحداث نقلة نوعية في المناهج العلمية والبنية التحتية، أكد خبراء تربويون أن الوزارة، ومن خلال التركيز على هذه المجالات، قادرة على النجاح في تحقيق الإصلاح التعليمي المنشود.
وبينوا في أحاديث منفصلة لـ”الغد”، أن عملية الإصلاح يجب أن تنطلق من النظرة الشمولية لعناصر المنظومة، موضحين أن تلك الإصلاحات لا يمكن أن تحدث بين ليلة وضحاها بل تحتاج إلى وقت، لكنها بدأت وتحتاج إلى تكاتف جهود الجميع لتنجح.
وشددوا على أهمية أن يتم تسخير الحديث عن إصلاح هذه العناصر في النظام التعليمي وربطها مع التطورات المتلاحقة التي خلفتها الثورات الصناعية، داعين وزارة التربية والتعليم إلى استلهام العبر من دول حققت أداءات عالية في أنظمتها التعليمية.
وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قال في مقابلة خاصة مع“الغد” أخيرا، إن إصلاح قطاع التعليم يحتاج أيضا إلى التركيز على مادتي الرياضيات والعلوم.
وفي هذا الصدد، أكدت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية السابقة الدكتورة نجوى قبيلات أن الوزارة تحتاج لكي تنجح، إلى توفير المخصصات المالية الكافية، إضافة إلى أهمية أن تشمل الإصلاحات كافة عناصر العملية التعليمية، وأن تسير بخطوط متوازية معا.
وفيما يتعلق بتحديث المناهج الدراسية، أوضحت قبيلات أن المركز الوطني لتطوير المناهج قطع شوطا كبيرا في هذا الملف، لكن آلية تنفيذها هي الأهم، إذ تحتاج إلى البيئة التعليمية المناسبة، كون غالبية المقررات الدراسية صممت لكي يكون دور المعلم ميسرا وموجها ومشرفا وليس ناقلا للمعلومة فقط، وعلى الطالب أن يشارك في تنفيذ الأنشطة التعليمية ليصل إلى المعلومة ويكتسب المهارة.
وأضافت أن المناهح الجديدة تهدف إلى تطوير مهارات الطلبة في البحث والابتكار، من خلال إجراء التجارب العلمية، والمشاركة في الأنشطة التربوية، والبحث والتقصي، ما يتطلب تحديث المختبرات العلمية، ومختبرات الحاسوب وقاعات الدرس ليتم توظيف التعليم الإلكتروني أيضا.
وربطت قبيلات بين نجاح العملية التعليمية بالبيئة المحيطة بها، إذ تلعب البيئة المادية دورا كبيرا في مساعدة المعلم في تنفيذ المنهاج وتحسين مخرجات العملية التعليمية.
وقالت إن هناك تحديا كبيرا يواجه الوزارة، ويتمثل في ملف البنية التحتية بوجود مدارس مستأجرة تشكل نحو 19 % من إجمالي المدارس الحكومية، إضافة إلى مدارس تعمل بنظام الفترتين، واكتظاظ بعض الغرف الصفية، وهذا التحدي المتعلق بإنشاء مدارس تعليمية جديدة، يتطلب زيادة الموازنة المخصصة للوزارة، حيث خصص لهذا العام ما نسبته (10 %) من الموازنة العامة، ينفق الجزء الأكبر منها للرواتب، ولذا لا بد من بناء شراكات مع القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بتدريب المعلمين ورفع سويتهم، أكدت أن الوزارة بدأت في هذا المجال من خلال تدريب وتأهيل المعلمين قبل وأثناء الخدمة، مؤكدة ضرورة أن يتم التوسع في برنامج التدريب قبل الخدمة الذي تنفذه الجامعات الأردنية ليغطي كافة التخصصات، كونه يقتصر حاليا على تخصصات اللغة العربية، والإنجليزية، والرياضيات، والعلوم ومعلم الصف.
واعتبرت أن أي عملية تغيير في مخرجات النظام التعليمي لا يمكن أن تحدث من دون إيلاء ملف المعلمين الاهتمام الكافي.
وأشارت إلى أن الارتقاء بالبرامج التدريبية المقدمة للمعلمين ورفع سويتها يتطلب أن تبنى على الحاجات الفعلية للمعلمين، وأن تكون متخصصة ويتم تنفيذها بشكل ورش عمل، ومواقف تدريسية، وأوراق عمل، لا أن تكون محاضرات تقليدية، بالإضافة الى زيادة المخصصات المالية المتعلقة بتدريب المعلمين في موازنة الوزارة.
بدوره، قال مدير إدارة التخطيط والبحث التربوي في وزارة التربية والتعليم سابقا الدكتور محمد أبو غزلة إن الوزارة، من خلال التركيز على هذه المجالات، قادرة على النجاح في تحقيق الإصلاح التعليمي المنشود، وإحداث نقلة نوعية إذا أحسنت مراجعة السياسات والخطط والبرامج، وإدارتها وتنفيذها وتقويمها بالشكل السليم، وتوفير الإمكانات البشرية المؤهلة، والإمكانات المادية للتنفيذ، لافتا إلى أن عملية الإصلاح يجب أن تنطلق من النظرة الشمولية لعناصر المنظومة.
ودعا أبو غزلة الوزارة إلى استلهام العبر من دول حققت أداءات عالية في أنظمتها التعليمية في هذه المجالات الثلاثة، وفي أنظمتها التعليمية عامة، في سبيل تحقيق تعليم نوعي وشامل ومنصف للجميع، وبعدها سيكون التعليم في الأردن هو البوابة الرئيسة لإحداث التنمية في جميع مجالاتها، من خلال تمكين الموارد البشرية من المعلمين والطلبة بالمهارات التي يتطلبها المستقبل، وبالتالي ستكون لدينا منظومة بشرية من المعلمين قادرة على ترجمة منظومة من المناهج المواكبة للتطورات العالمية، وتعمل في بيئات تعليمية محفزة وآمنة تشجع على العلم والتعلم.
وأكد ضرورة أن يتم تسخير الحديث عن إصلاح هذه العناصر في النظام التعليمي، وربطها بالتطورات المتلاحقة التي خلفتها الثورات الصناعية وظهور أدوات جديدة كالذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى توظيف كل التقنيات الحديثة في التعليم، وأيضا لترجمة مبادرات الرؤية الاقتصادية 2033.
وفي مجال رفع سوية المعلمين أشار أبو غزلة إلى ضرورة قيام القائمين على النظام التعليمي في الوزارة بمراجعة ومأسسة السياسات المتعلقة باختيار المعلمين، وتطوير سياسات تتعلق بالاستقطاب، وأيضا من المهم أن تراجع الوزارة سياساتها في مجال إعداد وتأهيل المعلمين قبل الخدمة، وسياسات التدريب أثناء الخدمة، وبرامجها التي يجب أن تمكّن من المهارات المستقبلية المطلوبة، ومن إستراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة، بالإضافة إلى مراجعة الأنظمة الخاصة بمساراتهم المهنية والوظيفية، وأسس ترقيتهم.
واعتبر أن هذه الروافع هي التي يمكن أن تحدث نقلة نوعية في العملية التعليمية وتعيد للنظام التعليمي صدارته، لاسيما وأنه مهما عظمت عملية إعداد المناهج ووفرت البيئات وعناصر المنظومة التعليمية الأخرى، فمن دون معلم مؤهل متمكن لن يكتب لهذه العناصر النجاح.
أما في مجال تطوير المناهج، وخاصة العلمية منها في مبحثي الرياضيات والعلوم، لفت أبو غزلة إلى أن المركز الوطني لتطوير المناهج حقق نقلة جيده فيها، لكن ما زالت الحاجة قائمة لتطوير المناهج وأدواتها بشكل أوسع، لكون هناك طفرة معلوماتية وتكنولوجية وصل إليها العالم بسبب الثورات الصناعية المتلاحقة.
أما في محور توفير البيئة التعليمية المادية من أبنية مدرسية، أكد أبو غزلة أن البناء المدرسي يعد من أهم أساسيات العملية التعليمية، وعاملاً مؤثراً من عوامل نجاح العملية التعليمية وزيادة مستوى التحصيل العلمي والمهاري للطلبة.
ولفت إلى أن إحداث نقلة نوعية في هذا المجال يتطلب توفير المخصصات المالية والبحث عن موارد أخرى لتمويل التعليم، ناهيك عن ضرورة بناء المنصات التعليمية وغيرها من أشكال التعليم المعتمد على توظيف التكنولوجيا، إضافة إلى مأسسة الشراكات بين القطاعات داخل الدولة وخارجها، وتوفير نظام مستدام لصيانة الأبنية المدرسية والأثاث، وإعادة دراسة الخريطة المدرسية وهندستها، وكذلك البنية التركيبة للمدارس للاستفادة من الأبنية المتوفرة واستثمارها.
وشاركهما الرأي الخبير التربوي عايش النوايسة، الذي أكد أن الوزارة ستنجح بتحقيق الإصلاح المنشود في قطاع التعليم كونها تسير وفق خطة واضحة المعالم رسمتها رؤية التحديث الاقتصادي التي ستمكنها من تجاوز كافة التحديات.
وقال النوايسة إن الوزارة عملت على تطوير إطار عام طويل المدى لسياسة المعلم، الذي جاء بناء على القناعة بأهمية وجود سياسة شاملة خاصة بالمعلم تُسهم في تحسين نوعية التعليم، وذلك باعتماد سياسات تسمح باستقطاب أفضل الكفاءات إلى مهنة التعليم، من خلال استدامة توفير موارد بشرية (معلمين) في ظلّ نقص الحوافز، وعدم جاذبية المهنة للكفاءات؛ لذا عملت الوزارة في جانب تطوير برامج إعداد وتنمية المعلمين مهنيا باعتباره جانبا مهما لتطوير العملية التعليمية.
وبين أن الوزارة تعمل في مجال تدريب المعلمين ورفع سويتهم ضمن أطر محددة تشمل إطارا عاما لسياسة شاملة ومتكاملة لإعداد المعلمين واستثمار جهودهم ومسارهم الوظيفي، بالإضافة الى برنامج تأهيل المعلمين قبل الخدمة، إلى جانب تطوير منهاج للتنمية المهنية للكادر التعليمي من شأنه تأطير كافة أشكال البرامج والأنشطة الخاصة بالتنمية المهنية التي تقدم للمعلمين.
ولفت إلى أن عملية التنمية المهنية تواجه تحديات كبيرة تتعلق بتوفير الدعم اللازم لتدريب المعلمين وإنشاء مراكز التدريب في الأقاليم، وهذا يتطلب البحث عن مصادر مالية لدعم تنفيذ سياسة المعلم للوصول إلى الحالة المهنية المتعلقة بمنح رخصة التعليم.
وفي جانب المناهج، قال النوايسة إن الوزارة تعمل، بالتعاون الكامل مع المركز الوطني لتطوير المناهج، على تطوير سائر المناهج الدراسية، حيث شهدت هذه العملية تطويرا نوعيا في كافة المباحث الدراسية، بما ينسجم مع المعايير العالمية، إلا أن عمليات تطبيق المنهاج تواجه صعوبة كبيرة تتعلق بضعف تطبيق الإستراتيجيات الحديثة في التدريس، وضعف البنية التحتية، وعدم توفر بيئة رقمية وتقنية تناسب تطوير هذه المناهج؛ لذا هناك دوما فارق بين النظرية والتطبيق داخل الغرفة الصفية، لا زال التدريس يسير بشكله التقليدي، وهذا ما كشفه العديد من الدراسات والتقارير.
وعلى صعيد البنية التحتية، أوضح النوايسة أن البيئة المدرسية تعاني من ضعف في إنشاء الأبنية المدرسية، والاعتماد على المانحين، واكتظاظ الغرف الصفية، والعمل بنظام الفترتين، وهذا الواقع دفع الوزارة إلى إيجاد حلول تعتمد على إشراك القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية الكبرى في تبني نهج تشاركي سينعكس مستقبلاً على توفير بناء مدرسي متطور وملائم لعمليات التعلم الجديد.

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