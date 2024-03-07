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الخصاونة: ضرورة تنفيذ أنبوب البصرة والعقبة

3/7/2024 2:34:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، إلى أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والعراق، سواء على المستوى الثنائي، أو على مستوى آلية التعاون الثلاثي التي تجمع البلدين مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة الانتقال إلى مراحل التنفيذ للمشاريع الإستراتيجية الكبرى ضمن هذه الآلية وفي مقدمتها مشروع أنبوب النفط بين البصرة والعقبة، والمدينة الاقتصادية الصناعية على الحدود بين البلدين، كنواة لبقية المشاريع الأخرى التي تندرج ضمن هذه الآلية.
وأشار خلال لقاءه رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية، جاسم عبود والوفد المرافق له، وحضره وزير العدل د. أحمد الزيادات، والقائم بالأعمال العراقي لدى المملكة منيف علي حسين، للمكانة الخاصة لجمهورية العراق، قيادة وحكومة وشعبا، في وجدان جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وأبناء الشعب الأردني، والحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
وأكد رئيس الوزراء دعم الأردن لجهود العراق الشقيق في تكريس أمنه وسيادته واستقراره، وتحقيق الازدهار لشعبه، واستعادة دوره الطليعي ومكانته على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن استقرار العراق ورفاهه يشكل مصلحة أردنية وإقليمية؛ لما يمثله من عمق جغرافي وإستراتيجي في المنطقة.
وعرض الخصاونة خلال اللقاء جهود الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام، وحماية المدنيين، والانتقال إلى أفق سياسي يفضي إلى سلام عادل وشامل وفق حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران(يونيو) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد رئيس الوزراء أهمية التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال القضاء والاستفادة من الخبرات المتراكمة والتجارب النوعية في هذا المجال، مشيدا بالدور الذي يؤديه القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية العليا كصمام أمان وتوازن بالنسبة للمؤسسات العراقية والمجتمع العراقي.
بدوره، ثمن رئيس المحكمة الاتحادية العليا العراقية، جاسم عبود، دور الأردن ومواقفه بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم الجمهورية العراقية ومساندتها في مختلف المراحل؛ لتجاوز التحديات والظروف التي مرت بها، مشيرا إلى أن هذه المواقف تعبر عن عمق العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وعرض عبود خلال اللقاء المهام والاختصاصات التي تقوم بها المحكمة، والدور الذي تؤديه في الرقابة على دستورية القوانين، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات ومتابعة عمل الأحزاب وغيرها من المهام، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون بين البلدين والاستفادة من التجارب والخبرات المتبادلة.-(بترا)

MENAFN07032024000072011014ID1107949813

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