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أبو عبود: المادة 48 من قانون المحامين توضح قوة عقد الوكالة

3/7/2024 2:34:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان - قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود، إن المادة 48 من قانون نقابة المحامين تتحدث عن أثر القوة المُلزمة لعقد الوكالة بين الموكل والمحامي.
وأضاف أبو عبود في تصريح لـ"الغد"، أن عقد الوكالة بين المحامي والموكل عقد يختلف عن باقي عقود الوكالة الأخرى التي تتبع عقود المقاولة، ولأن مهنة المحاماة تقوم على مبادئ وأعراف من اهمها وجوب استقلال المحامي عن رأي موكله.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت مؤخرا قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.
وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.
وتنص الفقرة 2 من المادة 48 على أنه "للمحامي ان يعتزل الوكالة لأسباب حقة، بشرط أن يبلغ موكله هذا الاعتزال ولا يجوز له استعمال هذا الحق في وقت غير مناسب، وللمحامي في هذه الحالة الاحتفاظ بما قبضه من أتعاب، كما يفصل مجلس النقابة، في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه".
وأكد نقيب المحامين أنه حتى يمارس المحامي هذا الاستقلال، يجب ان يكون له هامش من حرية الاختيار والاستقلال برأيه عن رأي موكله وألا تكون الرابطة العقدية قيدا او سيفا مسلطا عليه في تبعية الرأي للموكل.
وأشار إللى أن المادة 48 من قانون النقابة، تحدثت عن فقرتين، الفقرة الاولى بينت أن للموكل الحق في أن يعزل المحامي، وبالتالي اذا ما تم عزله يستحق المحامي أتعابه وفقا للاتفاق المعقود بينه وبين الموكل.
وأضاف "واذا المحامي تضرّر من هذا العزل، يمكن أنه يلجأ الى المحاكم اذا كان هناك اتفاق مكتوب ويلجأ الى لجان التقدير اذا لم يكن هناك اتفاق مكتوب".
وأكد أبو عبود أن الفقرة الثانية من ذات المادة، والتي كانت محل الطعن وهي إذا اعتزل المحامي الوكالة، فإن هذا الاعتزال هو حق للمحامي اذا ما وجد بان استقلاله مُهدد او ان هناك شيء يمس هذا الاستقلال خلف رغبات الموكل الشخصية التي تتعارض مع حسن سير العدالة.
وقال إن المُشرع أعطى للمحامي الذي يريد أن يستقل برأيه وفقا للقواعد القانونية وان يمارس قناعاته العادلة في السير بالقضية، اذا ما رأى بأن هذه القناعات تختلف مع رغبة الموكل.
وأوضح أنه حتى لا تكون الرابطة العقدية قيدا عليه، أجاز المشرع للمحامي أن يعتزل الوكالة لأنه هو في النهاية مطلوب منه أن يحقق العدالة وليس عرقلة سيرها.
وبين أبو عبود أنه يترتب على هذا الاعتزال آثار قانونية، خصوصا وأن الاعتزال يجب ان يكون مشروعا وأن يستند إلى اسباب قانونية.
ولفت إلى أن الذي يقدّر هذا الاعتزال من قبل المحامي، هو مجلس نقابة المحامين لأنه الاقدر على بحث أسباب اعتزال المحامي وفقا لقواعد وآداب مهنة المحاماة.
وقال "كان الطعن مُنصبّا على أن هذه الفقرة تُعتبر نزع لاختصاص القضاء في نظر الخصومات بين الافراد وبالتالي أن هذا النص هو مخالف لأحكام الدستور وانه لا يحقق المساواة بين المواطنين".
وأكد أن المحكمة الدستورية صدّرت قرارا هاما جدا يُبيّن أن هذا النص هو "لا يخالف الدستور وان تقرير مشروعية اعتزال المحامي للوكالة إن كان قد يُقرر من قبل مجلس النقابة أن هذا العزل مشروع او غير مشروع فانه يخضع لرقابة القضاء وبالتالي ليس هناك نزع لاختصاص القضاء بل هو تعزيزا لاختصاص القضاء.

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