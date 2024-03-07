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الفايز: على بريطانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية والمساعدة بوقف العدوان على غزة

3/7/2024 2:34:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي لندن – طالب رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، والعمل مع المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزه بشكل دائم.
جاء ذلك خلال المباحثات المنفصلة التي أجراها الفايز أمس الخميس في لندن، مع رئيسي مجلس اللوردات جون ماكفول، ومجلس العموم ليندسي هويل في المملكة المتحدة وأعضاء من مجلس اللوردات ممثلين عن مختلف اللجان البرلمانية في مجلس اللوردات، وحضرها الأعيان: علياء بوران، وناصر جودة، ومازن دروزة، إضافة إلى السفير الأردني لدى المملكة المتحدة منار الدباس.
وقال الفايز إن منطقتنا تعيش صراعات سياسية وأمنية، كان آخرها العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والضفة الغربية المحتلة، الذي ذهب ضحيته عشرات آلاف الشهداء والمصابين أغلبهم من النساء والأطفال، واستهدف تهجير الفلسطينيين قسرا وتدمير البيوت والبنى التحتية، في إطار عدوان ممنهج وعنصري. وأضاف أن "لا شيء يمكن أن يبرر استمرار سياسة التجويع ومهاجمة المستشفيات، وقتل آلاف الأطفال والنساء، مؤكداً أن إسرائيل تجاوزت كافة القوانين والقيم الأخلاقية والإنسانية، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة".
وشدد على رفض الأردن المطلق تهجير الفلسطينيين قسرا، لأنه انتهاك للقانون الدولي، وجريمة حرب، ويمهد الطريق لمزيد من الصراع.
وعرض للجهود التي يقوم بها جلالة الملك عبدالله الثاني لإحلال السلام والأمن في المنطقة، وسعي جلالته الدائم بهدف الوصول إلى أفق سياسي ينهي دوامة العنف، ويمكّن من حل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين، باعتبار ذلك هو الطريق الوحيد الذي يمكن الجميع من العيش بسلام، مبينا أن لا أمن واستقرار لإسرائيل وغيرها إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى دعم الجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي وفك الحصار عن قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل دائم وكاف.
كما أشار إلى حرص مجلس الأعيان على توسيع دائرة التعاون بين البلدين الصديقين، والبناء على علاقات التعاون بمختلف المجالات، مؤكدا أهمية العمل بين مجلس الاعيان ومجلسي اللوردات والعموم، بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية، إضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تتناولها المحافل البرلمانية الدولية.
وبين الفايز أن الأردن اليوم دولة قوية سياسيا وأمنيا لكنه يواجه تحديات اقتصادية بسبب الصراعات من حوله، إضافة إلى تحديات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووجود مليون و300 ألف لاجئ سوري يقدم لهم الرعاية والعيش الكريم ما زاد من التحديات الاقتصادية.
وأضاف أن الأردن وبسبب صراعات المنطقة منذ عقود، أصبح اليوم أكبر دولة في العالم حاضنة للاجئين، مضيفا: "للأسف لقد تخلى المجتمع الدولي عن التزاماته تجاه اللاجئين السوريين وغيرهم في الأردن"، ومبينا أن الدعم الدولي لخطة الاستجابة للأزمة السورية التي وضعها الأردن بالتعاون مع المجتمع الدولي بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة عليه لم يتجاوز حجم الالتزام بها أكثر من 21 بالمائة، فالأردن يتحمل اليوم حوالي 80 بالمائة من تكلفة خطة الاستجابة رغم تحدياته الاقتصادية وافتقاره للموارد الطبيعية.

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