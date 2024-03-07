المسأله المائية بين الأردن وإسرائيل

MENAFN - Alghad Newspaper) الأستاذ الدكتور محمد مصالحة*

على ذمة تقارير إعلامية أن تل أبيب تربط تزويد الأردن ب. ١٠٠ م. م. م من المياه. ببعض المطالب السياسية مثل عودة السفراء وخفض التصريحات الرسمية الناقدة لإسرائيل وعدوانها الوحشي على قطاع غزة.

ومثل هذ ا الربط يعتبر خرقا للمواد الواردة في ملحق رقم ٢ المرفق بالمعاهدة، وما جاء في الملحق المذكور تحت عنوان (مياه إضافية) بشأن الحق للأردن بتزويده ب ٥٠ م. م. م تم رفعها إلى ١٠٠ م. م. م. في عهد حكومة بيليد وبينت، وقد فصل الملحق كل الأمور المتعلقة بالمياه من حيث التزوير والتخزين والتشغيل والصيانة ونوعية المياه وكمياتها صيفا وشتاء ومن نهري الأردن أو اليرموك وما ورد في إعلان واشنطن عام ٩٤.

ونرى أن إسرائيل إذا لجأءت لمثل هذه السلوكيات وعمدت إلى خرق المعاهدة فإن الأردن لديه شتى الوسائل التى يرد بها على تصرفات الحكومة المتطرفة التى يقودها بنيامين نتنياهو ومجموعته اليمينية.

هذه السلوكيات التي سببت الضجر لبايدن وادارته فتواصلت مع الوزير غانتس لزيارة واشنطن دون موافقة نتنياهو والتقى بهاريس نائبة الرئيس التي بعد اجتماعها معه أعلنت ضرورة وقف إطلاق النار فور أودعت إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصير غزة، علما أن الموقف الأردني رسميا بقيادة جلالة الملك والحكومة والبرلمان يرفض العدوان وتهجير الفلسطينيين ويطالب بوقف النار وإيصال مواد الاغاثة، وإن غزة جزء من الدولة الفلسطينية، إضافة لذلك فإن الكيان يتغافل عن حقيقة أن الأردن يعتبر أن ضمان حقوق الشعب الفلسطيني مسألة في رأس سلم أولوياته وان إقامة دولة فلسطينية ضمانة للأمن الأردني الوطني.

وبفتح إسرائيل ملف المياه خلافا لما ورد في المعاهدة واعلان واشنطن، فانها تسعى إلى التصعيد كعادتها كما تفعل مع كل الدول بما فيها الولايات المتحدة مؤخرا وان الرد الأردني سيتم بالطريقة المناسبة ضد هذه المحاولة المفضوحة لإملاء الرأي علينا كيف نتفاعل مع قضية فلسطين.



* أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأردنية