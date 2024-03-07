أبو السمن يدعو إلى تصويب الاختلالات بمشروع مستشفى الأميرة بسمة

MENAFN - Alghad Newspaper) أكد وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن ضرورة تجاوز كافة العقبات أمام إنجاز مشروع المبنى الجديد لمستشفى الأميرة بسمة بمحافظة إربد.

وأكد أبو السمن خلال جولة تفقدية للمشروع، اليوم الخميس، أهمية تفعيل البنود العقدية في مواجهة أي تقصير أو تقاعس أو إخلال بالمدد الزمنية أو بالمواصفات الفنية، داعيا الى تصويب الاختلالات بمشروع مستشفى الاميرة بسمة بأسرع وقت ممكن.



وأبدى أبو السمن انزعاجه من آداء مقاول المشروع والشركة الاستشارية المشرفة على التنفيذ موجها المعنيين في الوزارة لدراسة الخيارات العقدية والقانونية لمواجهة التقصير من الجهتين.

وقال، إن الوزارة تولي أهمية كبرى لتنفيذ المشاريع الطبية وتتخذ العديد من الإجراءات لضمان أن تكون وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية.

وبلغت نسبة الانجاز بمشروع مستشفى الأميرة بسمة الجديد نحو 80.5 بالمئة ومن المفترض انهاء العمل وتسليمه الى وزارة الصحة نهاية حزيران المقبل. وتبلغ كلفة المشروع نحو 110 مليون دولار أمريكي وهو ممول جزئيا بمنحة من الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 70 مليون دولار فيما تم تغطية بقية المبلغ من خزينة الدولة. فيما بلغت مساحة المشروع الإجمالية 85 ألف متر مربع ويتكون من 9 طوابق منها 3 طوابق تسوية للخدمات الطبية والمساندة وطابق أرضي يحتوي على قسم الأشعة والصيدلية الرئيسة، والأول خاص بغرف العمليات وغرف العناية الحثيثة والمتوسطة وطابق الخدمات و3 طوابق عليا للعناية بالمرضى، وتبلغ طاقته الاستيعابية 566 سريرا منها 60 سريرا للعناية الحثيثة.