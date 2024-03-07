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العقبة: زيادة الحدائق النموذجية بالمناطق السكنية

3/7/2024 2:32:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة رغم محدودية المساحات داخل المناطق والاحياء السكنية في مدينة العقبة، إلا أن مخطط العقبة الشمولي أضاف عددا من المتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء خدمة لأهالي مدينة العقبة وسكانها لإيجاد متنفس لهم في ظل التوسع العمراني وكثافة السكان.
ويشكو مواطنون في العقبة من غياب امكان ترفيهية ومتنفس لهم، خاصة في الأحياء السكنية، لاسيما منطقة التاسعة، والتي تعد الأكثر كثافة بالسكان، في وقت تسعى الجهات الرسمية إلى ايجاد مساحات ترفيهية لسكان المنطقة المحصورة، بالاضافة الى إعادة تأهيل متنزهات وحدائق عامة في المدينة ذات الكثافة السكنية، والتي تفتقد للمسطحات الخضراء وإظهارها بما يليق بأهميتها كقبلة السياحة الأردنية.
وعادة ما يقضي أبناء العقبة أوقات فراغهم على الشاطئ الممتد من وسط المدينة إلى جنوبها، وهو المتنفس الوحيد العام، في وقت تعاني بعض المناطق من عدم وجود اماكن للترويح عن النفس، سيما المسطحات الخضراء بعيداً عن أجواء البحر.
وعملت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على تحديد بعض الأماكن في مختلف مناطق العقبة لإقامة متنزهات عامة وزيادة الرقعة الخضراء في المدينة البحرية الوحيدة في المملكة.
ويبلغ عدد سكان العقبة أكثر من 210 آلاف مواطن، يقطنون في تجمعات سكنية تفتقر غالبيتها إلى الحدائق العامة، بينما تتميز العقبة تتميز بدرجات حرارة مرتفعة جداً، تصل إلى أكثر من 45 درجة مئوية صيفا، ما يستدعي إيجاد متنفس أخضر فيها.
وبين المواطن محمد ابو عيشة، أن منطقة التاسعة تعاني من عدم وجود أي متنفس لسكان المنطقة، مؤكداً أنه تم مخاطبة مجلس المحافظة ومفوضية العقبة لإقامة متنزة يخدم الاطفال خاصة في فترات المساء، لاسيما وأن شاطئ العقبة الأوسط يبعد أكثر من 7 كلم ومزدحم بزوار وسكان المدينة، والشواطىء الأخرى تبعد أكثر من 20 كلم عن مركز المدينة.
ويقول سكان، إن العقبة تتميز بشاطئ محدود وآخر بعيد، فيما لا تتوافر في الأحياء السكنية المكتظة، أي متنفسات لهم ولأطفالهم، برغم وجود حدائق في بعض المناطق، لكنها لا تلبي متطلباتهم.
ويشيرون إلى أن أحقية السكان، بوجود بيئة خضراء في مناطقهم، بإنشاء حدائق عامة ومسطحات عشبية على غرار المدن الشاطئية في العالم.
ويبين المواطن محمود القرالة أن الأطفال في الأحياء السكنية لا يوجد لديهم أي متنفس، سوى اللعب في الشوارع، ما يعرضهم لمخاطر عديدة، مؤكدا أن العقبة بمنتجها السياحي الحالي، تفتقر لاهم منتج، هو الحدائق العامة والتي عددها حاليا محدود، مشيرا أن المساحات والمسطحات الخضراء، ذات فوائد اجتماعية واقتصادية، وينبغي أن ينظر إليها في سياق القضايا العالمية مثل تغير المناخ، والأولويات الأخرى المنصوص عليها في أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك المدن المستدامة والصحة العامة والمحافظة على الطبيعة.
وتنبه مسؤولون مؤخرا، إلى وجود حاجة ملحة للتوسع في ايجاد مرافق ترفيهية عامة، بخاصة زيادة المساحة الخضراء، حيث اعدت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة مخططا شموليا لإنشاء بعض الحدائق والمتنزهات في المدينة وتنفذ أعمالا تجميلية ومشاريع بنية فوقية في مناطق واسعة.
وباشرت السلطة وفق مفوض المدينة عبد الله نجادات، بإنشاء مجموعة من الحدائق بمواصفات جمالية خدمة لسكان المناطق وهي تولي اهتماماً كبيراً في إيجاد متنزهات ومسطحات خضراء في المدينة، مؤكدا أن مشروعا كبيرا اقيم بمحاذاة شارع الفاروق لمتنزة كبير على مساحة 1800 متر، وتتوافر فيه 4 مواقف للسيارات وأماكن شواء ومتنزهات أخرى في منطقة التاسعة والخامسة ستضيف قيمة ترفيهية وجمالية للمدينة السياحية، مثلما تعكف على زيادة المواقع الترفيهية في المدينة بإيجاد متنزهات ذات مواصفات عالمية في المناطق السكنية، إضافة إلى إعادة تأهيل مجموعة كبيرة من الحدائق العامة والمتنزهات في مختلف مناطق المدينة من خلال كوادرها وفرقها الفنية والعمل كذلك على إنشاء حدائق ومسطحات خضراء جديدة.
وبين النجادات أن السلطة استغلت مواقع محددة في مناطق سكنية في العقبة رغم شح الاراضي في تلك المناطق وعملت على تصميم حدائق نموذجية باشكال هندسية تلبي حاجة ابناء المناطق السكنية مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة لكبار السن وللنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً انه جرى تصميمها بأحجام مختلفة لاستيعاب المجموعات الكبيرة والصغيرة من الزوار، مع إضافة ألعاب مناسبة للأطفال، وانشاء الممرات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل حركتهم داخل الحديقة.

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