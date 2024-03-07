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الزراعة الحديثة بعجلون.. تجارب فردية ناجحة تحتاج التعميم

3/7/2024 2:32:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة رغم وجود قصص ناجحة وذات مردود كبير لبعض التجارب المحدودة للزراعات الحديثة في محافظة عجلون، إلا أنها تبقى من دون جدوى اقتصادية، وفق متابعين، ولم تصل بعد إلى تعميم التجربة لتشكل نسبة مذكورة مقارنة مع الزراعات التقليدية السائدة في أغلب المساحات الزراعية القائمة في المحافظة.
هذا الحال، دفع المتابعين والناشطين للحديث في الأسباب التي تمنع من التوسع في هذه الزراعات، وإقتراح الحلول الضامنة لتوسعها وازدهارها مع وجود البيئة الملائمة لتلك الزراعات كالفاكهة الإستوائية والنباتات العطرية النادرة في معظم مناطق المحافظة، وضمان خروجها من طور التجربة إلى التعميم.
ويؤكد المزارع محمد أبو عصام أن أسبابا عديدة في المحافظة، تستدعي التخلي عن الزراعات التقليدية، من أهمها تراجع الأسعار مع فائض الإنتاج، وهو ما بات يطال مختلف الثمار بمواسمها، وكما يحدث حاليا لأسعار الليمون الذي يباع الكيلو غرام، بـ 25 قرشا فقط، ما كبد المزارعين خسائر فادحة، داعيا إلى توجيه الدعم وتوفير الإشراف والتدريب والمنح والقروض إلى الزراعات الحديثة الأكثر جدوى والأسهل تسويقا.
ويقول الخبير والمهندس الزراعي سامي فريحات، إن محدودية المساحات الزراعية في المحافظة والتي لا تشكل قيمة تجارية لزراعة الحبوب، وانتشار الزراعات التقليدية التي أصبحت غير مجدية، وتعاني ضعف التسويق وتراجع أسعارها، كالكرمة والزيتون، ومحدودية مصادر مياه الري، يتطلب التوجه للزراعات الحديثة الأكثر جدوى، خاصة مع توفر البيئات الملائمة للعديد من الزراعات الحديثة ذات فرص التسويق الكبيرة والتي تدر دخولا جيدة.
وأوضح أن الزراعات الحديثة التي أثبتت نجاحها في مزارع محدودة، تنوعت بين نباتات كالخزامى "اللافندر" لاستخراج الزيوت العطرية، وأشجار فاكهة استوائية كالمانجو والبابايا والقشطة والتي يباع المستورد منها بأسعار باهظة.
صاحبة إحدى المشاريع في الزراعات الحديثة لينة الطيبة، تقول إنها تشرف بمنطقة راجب على مزرعة متخصصة بنبات الخزامى أو اللافندر، مؤكدة أن هذا المشروع الرائد بدأت تحقق فيه نجاحات متتالية نظرا لأهمية هذه النبتة ودخول زيوتها في كثير من الصناعات.
وبينت أن مزرعتها تحتوي على 45 نوعا من نبات اللافندر الذي ما تزال زراعته نادرة في المحافظة والمناطق الشفاغورية الملائمة لزراعته، مؤكدة أن المزرعة بتطور ونجاح متواصل، كما أن كميات الإنتاج لديها تباع بأسعار ممتازة، خاصة وأن كثيرا من الأسواق الخارجية ترغب بالتعاقد معها للاستحواذ على كامل الإنتاج من هذه النبتة التي تحظى بفرص تسويقية عديدة لتزايد الطلب عليها محليا وعالميا.
ووفق خبراء، فإن كلف إنتاج هذه النبتة محدودة، فهي مناسبة لحوض البحر الأبيض المتوسط، وهي أشبه بالنباتات التي تلائمها البيئة الصحراوية، فلا تحتاج إلى كميات مياه كبيرة أو أسمدة ومبيدات، فهي بنفسها ذات تأثير طارد للحشرات.
يشار إلى أن المساحات الزراعية المستغلة في المحافظة، وفق ارقام مديرية الزراعة، أكثر من 100 ألف دونم، يوجد منها 82 ألف دونم مزروعة بالزيتون، و21 ألف دونم مزروعة بأنواع الزراعات التقليدية كالحمضيات والكرمة والفاكهة، فيما تبلغ مساحة الأراضي الحرجية 34 % من مساحة المحافظة البالغة 419 كلم 2.
ويؤكد المزارع حسين الخطاطبة استعداده للتحول إلى أنواع من الزراعات الحديثة في حال توفر الدعم المادي والنصح والارشاد من الجهات المعنية، لا سيما وان طبيعة المحافظة التي تتميز بتنوع مناخي بين بارد ومعتدل ودافئ، قد تساعد بنجاح هذه الأنواع من الفاكهة الاستوائية التي ما تزال تستورد وتباع بأسعار باهظة.
ويقول المهندس الزراعي في مديرية زراعة عجلون، معاوية عنانبة، إن طبيعة المحافظة وتنوع مناخها يجعلها صالحة لمختلف أنواع الزراعات الحديثة ذات الجدوى الاقتصادية العالية، مؤكدا أن المحافظة ما تزال دون المطلوب في هذه الزراعات التي أثبت عدد محدود من المزارعين والاختصاصيين الزراعيين نجاحها في عدد من مناطق المحافظة، مؤكدا أن دعم وتعميم تجربة الزرعات الحديثة في المحافظة وغيرها من المناطق المناسبة بيئيا، سيكون لها آثار إيجابية على المزارعين والاقتصاد الوطني، لا سيما وأن كثيرا من الزراعات التقليدية باتت مكلفة وغير مجدية، وتعاني من ضعف التسويق وتدني الأسعار.
ولفت إلى قصة نجاح للزراعات الحديثة في منطقة راجب، تتمثل بمزرعة متخصصة بزراعة مختلف أنواع الفاكهة الاستوائية الأصل، وأصبحت منتجة على نحو ممتاز، وتضم أنواعا متعددة، كالمانجو والأفوكادو والبابايا والمورينجا والكيوي والقشطة، إضافة إلى نجاح تجربة زراعة الكستناء والبندق في مناطق ذات طقس بارد في عبين وسامتا وصخرة، والتي نجحت هي الأخرى، مؤكدا وجود عدة قصص نجاح أخرى في الزراعات الحديثة وذات الجدوى، والتي تتابعها كوادر مديرية الزراعة في مناطق مختلفة بالمحافظة، كزراعة نبات التنين والفطر، والفراولة والتي تحتاج زرعتها إلى البيوت البلاستيكية.
من جهته، قال مدير زراعة المحافظة المهندس رامي العدوان، إن هذه الأنواع من الزراعات الحديثة، كأنواع من الفاكهة الاستوائية باهظة الثمن تعد مجدية، وتدر دخولا تفوق أضعاف تلك الزراعات التقليدية التي يعتمد عليها مزارعو المحافظة كالزيتون والعنب واللوزيات، وأنواع دارجة من الفاكهة الصيفية كالتفاح والرمان والتين.
وقال إن الدعم الرسمي حاليا يقتصر على تقديم القروض، والتأهيل وعقد الورش التدريبية، وضمان التوجيه والإرشاد والنصح من كوادر وزارة الزراعة حول طرق الرعاية المثلى لهذه الأنواع من الثمار، مؤكدا أن المديرية تعمل باستمرار على توجيه النصح والإرشاد للمزارعين، للتوجه الى هذه الأنواع من الزراعات التي تتلاءم وتنوع المناخ والبيئة في المحافظة، بين الباردة والمعتدلة والدافئة، كما أن المديرية وبمختلف أقسامها، تعمل على تدريب وتأهيل كوادرها لمعرفة أدق التفاصيل بمختلف أنواع الزراعات الحديثة.

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