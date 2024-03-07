وادي الأردن.. 32 ألف طن إنتاج التمور للموسم الحالي بزيادة 10 %

MENAFN - Alghad Newspaper) حابس العدوان وعبدالله الربيحات

يواصل قطاع النخيل بوادي الأردن تحقيق النجاحات، بعد أن وصل إنتاج التمور للموسم الحالي 32 ألف طن بزيادة نسبتها 10 %، مقارنة بالموسم الماضي، من بينها 20 ألف طن من صنف المجهول عالي الجودة.

وبحسب معنيين، فإن حجم الصادرات الأردنية من التمور، يشكل ما نسبته

%60 من إجمالي الإنتاج معظمها من صنف المجهول عالي الجودة.

ويؤكد رئيس جمعية التمور الأردنية (JODA) الدكتور أنور حداد أن حصة الأردن من إنتاج التمور ارتفعت عالميا إلى أكثر من 15 %، خاصة مع زيادة الطلب عليه، موضحا أن قطاع النخيل ما يزال يسجل نجاحات كبيرة عاما بعد عام سواء على صعيد المساحات المزروعة أو الإنتاج وارتفاع الصادرات.

ويبين حداد أن عدد أشجار النخيل ارتفع متجاوزا 760 ألف نخلة معظمها من صنف المجهول الذي بات يشكل علامة فارقة في الإنتاج الزراعي الأردني، مشيرا إلى أن إنتاج التمور الأردنية زاد على 32 ألف طن الموسم الحالي، 70 % منها من صنف المجهول.

ويلفت إلى أن التطور الذي يشهده قطاع النخيل سواء كان أفقيا أو عموديا، انعكس إيجابا على القطاع الزراعي بكامل مكوناته، إذ أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي ليصل إلى 6 %، بارتفاع نسبته 1 % مقارنة بالموسم الماضي، منوها إلى أن زيادة نسبة صادرات التمور عززت من القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، في حين أصبح القطاع يشكل ركيزة مهمة للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي بما يوفره من فرص عمل لعدد كبير من الشباب والفتيات.

وقال حداد إن الاستثمارات في هذا القطاع تجاوزت نصف مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصادرات من التمور 50 مليون دولار سنوياً، كما يوفر القطاع سنوياً، حوالي عشرة آلاف فرصة عمل، 40 % منها عمالة نسائية.

وأكد حداد أن الأردن لا يستورد تمور المجهول من أي بلد في العالم، فيما يستورد بعض الاصناف غير المزروعة في الأردن من المملكة العربية السعودية والامارات والعراق، وهي اصناف الصقعي والخلاص والبرحي والسكري وغيرها.

وشدد على أن الأسواق الأردنية خالية من التمور المنتجة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود في السوق المحلي تمور مصدرها الأراضي المحتلة، هو غير صحيح ويقع في باب المنافسة التجارية التي أوجعت المنافسين في السوق الدولي، ويمكن لجميع المواطنين الاطلاع على مزارع النخيل وكميات الانتاج والمساحات المنتشرة على الأراضي الأردنية في الأغوار والعقبة والأزرق من خلال

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وقال إن أسعار التمور الأردنية في متناول الجميع، وهي تمتاز عن التمور المستوردة في أنها طازجة ومن انتاج الموسم الحالي، ومناسبة لجميع الأعمار نتيجة طراوتها وسماكة المادة اللحمية فيها، موضحا أن السوق المحلي مؤمن باحتياجاته من تمور المجهول الأردنية.

ويؤكد أن زراعة النخيل فرضت نفسها كأحد أهم الحلول للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي الأردني، ونموذج ناجح للوصول بالمنتج الأردني إلى منتج قادر على فرض نفسه على الأسواق الخارجية، موضحا أن عمليات ما بعد القطاف من تدريج وتعبئة وتغليف وتخزين وتسويق وتصدير تعتبر من أهم ركائز نجاح القطاع، خاصة مع ازدياد عدد المشاغل الحديثة والمتطورة التي باتت تشكل حجر زاوية لخدمة مزارعي النخيل ومساعدتهم على تسويق إنتاجهم.

ويقول، "النجاح الذي حققه القطاع دفع بعدد كبير من المزراعين والمستثمرين إلى التحول لزراعة النخيل، إذ إن المخاطر أقل بكثير من الزراعات الأخرى، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والزيادة المضطردة للطلب العالمي على التمور"، مشيرا إلى أن التمور الأردنية تصدر حاليا إلى حوالي 20 دولة حول العالم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ويرى مزارعون أن تجربة الأردن في زراعة النخيل تعد قصة نجاح كبيرة سواء من حيث النمو في المساحة والإنتاج والتصدير واكتساب الخبرة والمهارات وإنشاء المشاغل الخاصة بالعمليات التسويقية، إذ توجد في وادي الأردن مزارع نموذجية ومتكاملة لزراعة النخيل وخاصة صنف المجهول بمساحات واسعة وإنتاج تمور عالية الجودة مع توفر خدمات ما بعد القطاف من تدريج وتعبئة وتغليف وخزن وتسويق والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وينوه المزارع حسن البايض أن قطاع النخيل محصول إستراتيجي يعتبر من أهم القطاعات المشغلة للأيدي العاملة، خاصة في منطقة وادي الأردن، التي تشهد معدلات فقر وبطالة مرتفعة، مؤكدا أن زراعة النخيل في وادي الأردن تعد أهم الزراعات الاقتصادية التي أثبتت جدواها وحققت نجاحا باهرا، الأمر الذي دفع بعدد من المستثمرين والمزارعين للتوجه إلى الاستثمار في القطاع.

ويقدر حجم الاستثمار في قطاع التمور بحسب المهندس العدوان بمئات الملايين ما يؤشر إلى الاهتمام المتزايد بهذه الزراعة التي تعتبر زراعة آمنة وليست عرضة للمخاطر التي تعاني منها الزراعات التقليدية، مشيرا إلى أن غالبية الإنتاج الأردني من تمر المجهول يصدر إلى دول أوروبا وأميركا وشرق آسيا وتركيا والمغرب ودول الخليج العربي.

من جانبه، يؤكد مدير زراعة وادي الأردن المهندس ياسين العدوان أن زراعة النخيل باتت تشكل رافعة وطنية ونموذجا ناجحا للزراعات الاقتصادية، موضحا أن الأردن ينتج ما يزيد على15 صنفا من التمور أهمها المجهول والبرحي والخضراوي والخلاص وغيرها من الاصناف.

ويوضح أن نجاح هذا النوع من الزراعة وقلة المخاطر التي تواجهها دفعت بالكثيرين إلى التوجه للاستثمار فيها خاصة فيما يتعلق بالتسويق، مضيفا أن التحول نحو الزراعات الاقتصادية يعد أحد الحلول الهامة لتخطي العقبات التي تواجه المزارعين خاصة فيما يتعلق بالتسويق.







