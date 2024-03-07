علامة HONOR تعلن عن إطلاقها الإقليمي الأول لهاتفها الرائد في المملكة العربية السعودية خلال ملتقى LEAP 2024

MENAFN - AETOSWire) أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن إطلاقها الإقليمي الأول لهاتفها الرائد Magic6 Pro في الرياض. بهذه المناسبة ألقىالسيدCo., Ltd.، خطاباً على المسرح الرئيسي لواحدة من أهم الأحداث التقنية في العالم لتقديم الهاتف الذكي مع عرض تجارب تضع متطلبات الانسان في المقام الأول ومدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى النظام الأساسي. كما سلط الضوء على ثقة HONOR في الآفاق المستقبلية لسوق المملكة العربية السعودية والتزامها بالتنمية المحلية عالية الجودة. كما توسعت علامة HONOR بشكل كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حققت إنجازات رئيسية من خلال تقديم منتجات مبتكرة وخدمات محسنة، خاصة خلال العام الماضي.

اكتشف سحر الذكاء الاصطناعي HONOR Magic6 Pro

أطلقت علامة HONOR مؤخرًا أحدث نظام تشغيل لها وهو MagicOS 8.0، على HONOR Magic6 Pro، وهو أحدث هاتف ذكي رائد مزود بالذكاء الاصطناعي المُدمج بشكل كامل على مستوى النظام الأساسي وأول واجهة مستخدم قائمة على ما يقصده المستخدم (IUI) في الصناعة يتم إطلاقه للمستهلكين في المملكة العربية السعودية هذا الشهر.

ترقية جميع سيناريوهات الذكاء الاصطناعي القائمة على التفاعل بين المستخدم والجهاز الذكي

من المتوقع أن يكون عام 2024 مليء بالعديد من الطفرات الثورية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي ستستفيد منها العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا من أجل تلبية احتياجات المستهلكين بطرق جديدة ومبتكرة. قادت HONOR هذه الموجة من خلال إضافة الذكاء الاصطناعي إلى MagicOS وتقديم أول واجهة مستخدم قائمة على النوايا (IUI) على مستوى النظام الأساسي في المجال، والتي تتضمن نواة جديدة لإنشاء واجهة مستخدم جديدة. بالتعاون مع قادة الصناعة على المستوى العالمي، أنشأت HONOR نظاماً بيئياً مترابطاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لربط الأجهزة من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر.

أداء قوي مدفوع بالابتكار

يتم تشغيل هاتف HONOR Magic6 Pro بواسطة منصة Snapdragon 8 Gen 3 المحمولة، مما يوفر تحسنًا بنسبة 30% في أداء وحدة المعالجة المركزية وزيادة أداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة 25% للأجهزة الجديدة. بفضل محرك Qualcomm® AI، يتم دعم ميزات الذكاء الاصطناعي في HONOR Magic6 Pro بسلاسة واستقرار استثنائيين، مما يحقق تحسنًا ملحوظًا بنسبة 98% مقارنة بالطرز السابقة.

حماية استثنائية مع حماية نانو كريستال من HONOR

تتميز شاشة هاتف HONOR Magic6 Pro بزجاج يعد هو الأكثر مقاومة للسقوط في الصناعة حتى الآن، ويتفوق بشكل كبير بفضل تحسينات في مقاومة الشاشة عند السقوط. تم اعتماده ومنحه شهادة القدرة الشاملة على مقاومة الزجاج عند السقوط من فئة الخمس نجوم من SGS في سيناريوهات متعددة، حيث تم تصنيع الشاشة من مواد متقدمة مع تحسين بنسبة 50% في كثافة الكريستال، مما يعزز قدراتها على امتصاص الصدمات بما يصل إلى 10 مرات مقارنة بالزجاج العادي.

السعر والتوفر

سيتوفر هاتف HONOR Magic 6 Pro باللونين الأسود والأخضر للطلب المسبق في سوق الإمارات بداية من 22 مارس 2024، ويمكن شراؤه من خلال hihonor ، أي ماكس، جامبو، شرف دي جي، اتصالات، أمازون ونون.