علامة HONOR تعلن عن إطلاقها الإقليمي الأول لهاتفها الرائد في المملكة العربية السعودية خلال ملتقى LEAP 2024

(MENAFN
- AETOSWire) أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عن إطلاقها الإقليمي الأول لهاتفها الرائد Magic6 Pro في الرياض. بهذه المناسبة ألقى
السيد راي جو، الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة HONOR Device
Co., Ltd.، خطاباً على المسرح الرئيسي لواحدة من أهم الأحداث التقنية في العالم لتقديم الهاتف الذكي مع عرض تجارب تضع متطلبات الانسان في المقام الأول ومدعومة بالذكاء الاصطناعي على مستوى النظام الأساسي. كما سلط الضوء على ثقة HONOR في الآفاق المستقبلية لسوق المملكة العربية السعودية والتزامها بالتنمية المحلية عالية الجودة. كما توسعت علامة HONOR بشكل كبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث حققت إنجازات رئيسية من خلال تقديم منتجات مبتكرة وخدمات محسنة، خاصة خلال العام الماضي.
اكتشف سحر الذكاء الاصطناعي HONOR Magic6 Pro
أطلقت علامة HONOR مؤخرًا أحدث نظام تشغيل لها وهو MagicOS 8.0، على HONOR Magic6 Pro، وهو أحدث هاتف ذكي رائد مزود بالذكاء الاصطناعي المُدمج بشكل كامل على مستوى النظام الأساسي وأول واجهة مستخدم قائمة على ما يقصده المستخدم (IUI) في الصناعة يتم إطلاقه للمستهلكين في المملكة العربية السعودية هذا الشهر.
ترقية جميع سيناريوهات الذكاء الاصطناعي القائمة على التفاعل بين المستخدم والجهاز الذكي
من المتوقع أن يكون عام 2024 مليء بالعديد من الطفرات الثورية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي ستستفيد منها العلامات التجارية في مجال التكنولوجيا من أجل تلبية احتياجات المستهلكين بطرق جديدة ومبتكرة. قادت HONOR هذه الموجة من خلال إضافة الذكاء الاصطناعي إلى MagicOS وتقديم أول واجهة مستخدم قائمة على النوايا (IUI) على مستوى النظام الأساسي في المجال، والتي تتضمن نواة جديدة لإنشاء واجهة مستخدم جديدة. بالتعاون مع قادة الصناعة على المستوى العالمي، أنشأت HONOR نظاماً بيئياً مترابطاً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لربط الأجهزة من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر.
أداء قوي مدفوع بالابتكار
يتم تشغيل هاتف HONOR Magic6 Pro بواسطة منصة Snapdragon 8 Gen 3 المحمولة، مما يوفر تحسنًا بنسبة 30% في أداء وحدة المعالجة المركزية وزيادة أداء وحدة معالجة الرسومات بنسبة 25% للأجهزة الجديدة. بفضل محرك Qualcomm® AI، يتم دعم ميزات الذكاء الاصطناعي في HONOR Magic6 Pro بسلاسة واستقرار استثنائيين، مما يحقق تحسنًا ملحوظًا بنسبة 98% مقارنة بالطرز السابقة.
حماية استثنائية مع حماية نانو كريستال من HONOR
تتميز شاشة هاتف HONOR Magic6 Pro بزجاج يعد هو الأكثر مقاومة للسقوط في الصناعة حتى الآن، ويتفوق بشكل كبير بفضل تحسينات في مقاومة الشاشة عند السقوط. تم اعتماده ومنحه شهادة القدرة الشاملة على مقاومة الزجاج عند السقوط من فئة الخمس نجوم من SGS في سيناريوهات متعددة، حيث تم تصنيع الشاشة من مواد متقدمة مع تحسين بنسبة 50% في كثافة الكريستال، مما يعزز قدراتها على امتصاص الصدمات بما يصل إلى 10 مرات مقارنة بالزجاج العادي.
السعر والتوفر
سيتوفر هاتف HONOR Magic 6 Pro باللونين الأسود والأخضر للطلب المسبق في سوق الإمارات بداية من 22 مارس 2024، ويمكن شراؤه من خلال hihonor ، أي ماكس، جامبو، شرف دي جي، اتصالات، أمازون ونون.
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