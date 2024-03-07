تعيين Geir Engdahl، المؤسس المشارك لشركة Cognite، كرئيس تنفيذي لقطاع المنتجات

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Cognite ، شركة رائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية، عن تعيين Geir Engdahl في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات. سيتولى Engdahl مسؤولية توجيه استراتيجية المنتج الشاملة وتنفيذها لمحفظة بيانات الشركة والذكاء الاصطناعي التي تتضمَّن منصَّة البيانات الصناعية العالمية الرائدة Cognite Data Fusion ®.
صرَّح Girish Rishi، الرئيس التنفيذي لشركة Cognite قائلاً: "تتوسَّع شركة Cognite الآن من خلال نشر بياناتها والذكاء الاصطناعي في جميع مناطق العالم في قطاعات الطاقة والتصنيع والمرافق، مما يوفر قيمة عالية لعملائنا". "يعكس Geir Engdahl وجهة نظر المؤسس وتعاطف العملاء والتمييز بين التقنيات لتوسيع نطاق ميثاق Cognite لتكون الشركة المفضَّلة في القطاع الصناعي."
ومن جانبه، صرَّح Engdahl قائلاً: "اشتملت السنوات العديدة الماضية في منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والهندسة الرائدة في Cognite على أحداث مبهجة حيث خدمت عملاءنا وشركاءنا وزملاءنا في الفريق". "تتوسَّع محفظة الذكاء الاصطناعي لبيانات المجال الصناعي لشركة Cognite عبر القطاعات وحالات الاستخدام، ويقع على عاتقنا التزام أكبر بتقديم حلول عصرية وآمنة وقابلة للتطوير لقاعدتنا المتنامية."
يتسع نطاق البصمة الهندسية وتصنيع المنتجات لشركة Cognite إلى ما يتجاوز النرويج في الولايات المتحدة والهند.
يتضمَّن تاريخ Engdahl الحافل أيضًا تأسيس شركة Snapsale في عام 2011، وهي شركة ناشئة للإعلانات المبوبة للتعلُّم الآلي. تقلد منصب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا حتى استحوذت شركة Schibsted على الشركة في عام 2017. كما عمل أيضًا كمهندس برمجيات أول في Google. حصل Engdahl على درجة الماجستير في العلوم الحسابية من جامعة أوسلو وحصل على الميدالية الفضية من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية.
معلومات عن Cognite
تُسخر Cognite الذكاء الاصطناعي التوليدي لصالح الصناعة. تختار المؤسسات الرائدة في مجال الطاقة والتصنيع والطاقة المتجددة شركة Cognite لتقديم بيانات آمنة وجديرة بالثقة وفي الوقت الفعلي لتحويل عملياتها ذات الأصول الثقيلة إلى أكثر أمانًا واستدامة وأكثر ربحية. توفر شركة Cognite منصَّة DataOps الصناعية وسهلة الاستخدام والآمنة والقابلة للتطوير، Cognite Data Fusion®، والتي تسهِّل على جميع صناع القرار، من الميدان إلى مراكز العمليات البعيدة، استخدام البيانات الصناعية المعقدة وفهمها، والتعاون في الوقت الفعلي وبناء غد أفضل. تفضَّل بزيارتنا على وتابعنا على LinkedIn وX (Twitter) .
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