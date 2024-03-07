تعيين Geir Engdahl، المؤسس المشارك لشركة Cognite، كرئيس تنفيذي لقطاع المنتجات

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة Cognite ، شركة رائدة عالميًا في مجال البرمجيات الصناعية، عن تعيين Geir Engdahl في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات. سيتولى Engdahl مسؤولية توجيه استراتيجية المنتج الشاملة وتنفيذها لمحفظة بيانات الشركة والذكاء الاصطناعي التي تتضمَّن منصَّة البيانات الصناعية العالمية الرائدة Cognite Data Fusion ®.

صرَّح Girish Rishi، الرئيس التنفيذي لشركة Cognite قائلاً: "تتوسَّع شركة Cognite الآن من خلال نشر بياناتها والذكاء الاصطناعي في جميع مناطق العالم في قطاعات الطاقة والتصنيع والمرافق، مما يوفر قيمة عالية لعملائنا". "يعكس Geir Engdahl وجهة نظر المؤسس وتعاطف العملاء والتمييز بين التقنيات لتوسيع نطاق ميثاق Cognite لتكون الشركة المفضَّلة في القطاع الصناعي."

ومن جانبه، صرَّح Engdahl قائلاً: "اشتملت السنوات العديدة الماضية في منصب الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والهندسة الرائدة في Cognite على أحداث مبهجة حيث خدمت عملاءنا وشركاءنا وزملاءنا في الفريق". "تتوسَّع محفظة الذكاء الاصطناعي لبيانات المجال الصناعي لشركة Cognite عبر القطاعات وحالات الاستخدام، ويقع على عاتقنا التزام أكبر بتقديم حلول عصرية وآمنة وقابلة للتطوير لقاعدتنا المتنامية."

يتسع نطاق البصمة الهندسية وتصنيع المنتجات لشركة Cognite إلى ما يتجاوز النرويج في الولايات المتحدة والهند.

يتضمَّن تاريخ Engdahl الحافل أيضًا تأسيس شركة Snapsale في عام 2011، وهي شركة ناشئة للإعلانات المبوبة للتعلُّم الآلي. تقلد منصب الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا حتى استحوذت شركة Schibsted على الشركة في عام 2017. كما عمل أيضًا كمهندس برمجيات أول في Google. حصل Engdahl على درجة الماجستير في العلوم الحسابية من جامعة أوسلو وحصل على الميدالية الفضية من الأولمبياد الدولي للمعلوماتية.

معلومات عن Cognite

تُسخر Cognite الذكاء الاصطناعي التوليدي لصالح الصناعة. تختار المؤسسات الرائدة في مجال الطاقة والتصنيع والطاقة المتجددة شركة Cognite لتقديم بيانات آمنة وجديرة بالثقة وفي الوقت الفعلي لتحويل عملياتها ذات الأصول الثقيلة إلى أكثر أمانًا واستدامة وأكثر ربحية. توفر شركة Cognite منصَّة DataOps الصناعية وسهلة الاستخدام والآمنة والقابلة للتطوير، Cognite Data Fusion®، والتي تسهِّل على جميع صناع القرار، من الميدان إلى مراكز العمليات البعيدة، استخدام البيانات الصناعية المعقدة وفهمها، والتعاون في الوقت الفعلي وبناء غد أفضل. تفضَّل بزيارتنا على وتابعنا على LinkedIn وX (Twitter) .

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