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أسباب الدوخة للمصاب بفتق الحجاب الحاجز

3/7/2024 2:27:28 PM
(MENAFN- Al Watan) نزول الضغط، وهنا تشعر بالدوخة عند الوقوف المفاجئ أو الجلوس المفاجئ.
مشكلة في الأذن الداخلية، وفي مثل هذه الحالة تشعر بطنين أو رنين في الأذن، مع خلل في السمع وربما فقدان التوازن.
عرض جانبي لدواء معين، خاصة إذا كنت قد بدأت بأخذ دواء جديد.
الشقيقة أو الصداع النصفي.
الجفاف بسبب عدم شرب الماء، مع فقدان السوائل بسبب التعرق أو غيره.
القلق أو التوتر.
انخفاض السكر بسبب نوبة هبوط السكر.
فقر الدم، ومن الشائع أن يعاني الناس من الدوخة بسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.
أعراض الحجاب الحاجز:
حرقة في المعدة.
ارتداد أو ارتجاع في حمض المعدة.
الحازوقة بعد تناول الطعام بوقت قصير.
شعور بمذاق لاذع أو طعم مر في الفم.
رائحة نفس كريهة.
صعوبة في البلع في بعض الأحيان.

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