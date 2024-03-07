أسباب الدوخة للمصاب بفتق الحجاب الحاجز

(MENAFN
- Al Watan) نزول الضغط، وهنا تشعر بالدوخة عند الوقوف المفاجئ أو الجلوس المفاجئ.
مشكلة في الأذن الداخلية، وفي مثل هذه الحالة تشعر بطنين أو رنين في الأذن، مع خلل في السمع وربما فقدان التوازن.
عرض جانبي لدواء معين، خاصة إذا كنت قد بدأت بأخذ دواء جديد.
الشقيقة أو الصداع النصفي.
الجفاف بسبب عدم شرب الماء، مع فقدان السوائل بسبب التعرق أو غيره.
القلق أو التوتر.
انخفاض السكر بسبب نوبة هبوط السكر.
فقر الدم، ومن الشائع أن يعاني الناس من الدوخة بسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.
أعراض الحجاب الحاجز:
حرقة في المعدة.
ارتداد أو ارتجاع في حمض المعدة.
الحازوقة بعد تناول الطعام بوقت قصير.
شعور بمذاق لاذع أو طعم مر في الفم.
رائحة نفس كريهة.
صعوبة في البلع في بعض الأحيان.
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