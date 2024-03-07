المشروبات الغازية الخاصة بالحمية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%

MENAFN - Al Watan) كشفت دراسة جديدة عن أنّ شرب لترين أو أكثر من المشروبات المحلاة صناعيا أسبوعيًا، أي ما يعادل عبوة متوسطة الحجم من المشروبات الغازية الخاصة بالحمية يوميًا، يزيد من خطر الإصابة بحالة عدم انتظام ضربات القلب، المعروفة بالرجفان الأذيني بنسبة 20% مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونها.

ووجدت الدراسة أنّ شرب عدد مماثل من المشروبات التي تحتوي على السكر المضاف أدّى إلى زيادة خطر الإصابة بالحالة ذاتها بنسبة 10%، في حين أنّ شرب حوالي أربع أوقيات (113 غرامًا تقريبًا) من العصائر النقيّة غير المحلاة، مثل عصير البرتقال، أو الخضار، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 8%.

وأكّدت الأستاذة الفخرية لعلوم التغذية في جامعة ولاية بنسلفانيا والعضو بلجنة التغذية في جمعية القلب الأمريكية بيني كريس- إيثرتون - غير المشاركة في الدراسة الجديدة- في بيان: "هذه هي الدراسة الأولى التي تشير إلى وجود علاقة بين المحليات الخالية من السعرات الحرارية، ومنخفضة السعرات الحرارية، والمشروبات المحلاة بالسكر، وزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني".

وبالرغم من أن الدراسة لم تظهر سوى وجود ارتباط بين المشروبات المحلاة والرجفان الأذيني، إلا أنّ العلاقة ظلّت قائمة بعد مراعاة أي قابلية وراثية لهذه الحالة.

وفي دراسة أُجريت في عام 2017، أظهرت أنّ الخطر الوراثي لهذه الحالة لدى الأشخاص من أصول أوروبية نسبته 22% تقريبًا.

وقالت كريس-إيثرتون، "ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الأبحاث حول هذه المشروبات لتأكيد هذه النتائج، وفهم جميع عواقبها الصحية على أمراض القلب والحالات الصحية الأخرى بشكلٍ كامل".

وبحسب "موقع cnn بالعربية" فإن الدراسة المنشورة في مجلة Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology، الثلاثاء، حللت بيانات حوالي 202 ألف شخص يشاركون في قاعدة بيانات طبية حيوية كبيرة تُدعى UK Biobank.

وتابع التحليل الأشخاص لمدة 10 أعوام كمعدل وسطي، وتراوحت أعمارهم بين 37 و73 عامًا، وكان أكثر من نصفهم من الإناث.

كما وجدت الدراسة أنّ المستهلكين الأكبر للمشروبات المحلاة صناعيًا كانوا في الغالب من الإناث، والأصغر سنًا، والأثقل وزنًا، وسُجّل لديهن معدل أعلى للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وكان الأشخاص الذين شربوا المزيد من المشروبات المحلاة بالسكر أكثر عرضة كي يكونوا ذكورًا، وأصغر سنًا، وأثقل وزنًا، وبمعدل أعلى للإصابة بأمراض القلب.

ونوّه البيان إلى أنّ الأشخاص الذين شربوا المشروبات المحلاة بالسكر والعصائر النقية "كانوا أكثر عرضة لتناول كمية أكبر من السكر إجمالاً، مقارنةً بأولئك الذين شربوا المشروبات المحلاة صناعيًا".

وأفاد مؤلف الدراسة الرئيسي، والأستاذ في مستشفى Ninth People's Hospital بشنغهاي، وبكلية الطب في جامعة "شنغهاي جياو تونغ" بالصين الدكتور نينغجيان وانغ في بيان: "بناءً على هذه النتائج، نوصي الأشخاص بتقليل أو حتى تجنب المشروبات المحلاة صناعيًا والمحلاة بالسكر كلّما أمكن ذلك".

وأضاف: "لا تَعتبر تناول المشروبات المحلاة صناعيًا وقليلة السكر والسعرات الحرارية أمرًا صحيًا، لأن ذلك قد يترتّب عنه مخاطر صحية محتملة".

ويعتبر الرجفان الأذيني السبب الرئيسي للسكتات الدماغية في الولايات المتحدة.

وتميل السكتات الدماغية المرتبطة بالرجفان الأذيني كي تكون "أكثر خطورة من السكتات الدماغية الناتجة عن أسباب كامنة أخرى"، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).