المشروبات الغازية الخاصة بالحمية تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 20%

(MENAFN
- Al Watan) كشفت دراسة جديدة عن أنّ شرب لترين أو أكثر من المشروبات المحلاة صناعيا أسبوعيًا، أي ما يعادل عبوة متوسطة الحجم من المشروبات الغازية الخاصة بالحمية يوميًا، يزيد من خطر الإصابة بحالة عدم انتظام ضربات القلب، المعروفة بالرجفان الأذيني بنسبة 20% مقارنة بالأشخاص الذين لا يتناولونها.
ووجدت الدراسة أنّ شرب عدد مماثل من المشروبات التي تحتوي على السكر المضاف أدّى إلى زيادة خطر الإصابة بالحالة ذاتها بنسبة 10%، في حين أنّ شرب حوالي أربع أوقيات (113 غرامًا تقريبًا) من العصائر النقيّة غير المحلاة، مثل عصير البرتقال، أو الخضار، ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 8%.
وأكّدت الأستاذة الفخرية لعلوم التغذية في جامعة ولاية بنسلفانيا والعضو بلجنة التغذية في جمعية القلب الأمريكية بيني كريس- إيثرتون - غير المشاركة في الدراسة الجديدة- في بيان: "هذه هي الدراسة الأولى التي تشير إلى وجود علاقة بين المحليات الخالية من السعرات الحرارية، ومنخفضة السعرات الحرارية، والمشروبات المحلاة بالسكر، وزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني".
وبالرغم من أن الدراسة لم تظهر سوى وجود ارتباط بين المشروبات المحلاة والرجفان الأذيني، إلا أنّ العلاقة ظلّت قائمة بعد مراعاة أي قابلية وراثية لهذه الحالة.
وفي دراسة أُجريت في عام 2017، أظهرت أنّ الخطر الوراثي لهذه الحالة لدى الأشخاص من أصول أوروبية نسبته 22% تقريبًا.
وقالت كريس-إيثرتون، "ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الأبحاث حول هذه المشروبات لتأكيد هذه النتائج، وفهم جميع عواقبها الصحية على أمراض القلب والحالات الصحية الأخرى بشكلٍ كامل".
وبحسب "موقع cnn بالعربية" فإن الدراسة المنشورة في مجلة Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology، الثلاثاء، حللت بيانات حوالي 202 ألف شخص يشاركون في قاعدة بيانات طبية حيوية كبيرة تُدعى UK Biobank.
وتابع التحليل الأشخاص لمدة 10 أعوام كمعدل وسطي، وتراوحت أعمارهم بين 37 و73 عامًا، وكان أكثر من نصفهم من الإناث.
كما وجدت الدراسة أنّ المستهلكين الأكبر للمشروبات المحلاة صناعيًا كانوا في الغالب من الإناث، والأصغر سنًا، والأثقل وزنًا، وسُجّل لديهن معدل أعلى للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
وكان الأشخاص الذين شربوا المزيد من المشروبات المحلاة بالسكر أكثر عرضة كي يكونوا ذكورًا، وأصغر سنًا، وأثقل وزنًا، وبمعدل أعلى للإصابة بأمراض القلب.
ونوّه البيان إلى أنّ الأشخاص الذين شربوا المشروبات المحلاة بالسكر والعصائر النقية "كانوا أكثر عرضة لتناول كمية أكبر من السكر إجمالاً، مقارنةً بأولئك الذين شربوا المشروبات المحلاة صناعيًا".
وأفاد مؤلف الدراسة الرئيسي، والأستاذ في مستشفى Ninth People's Hospital بشنغهاي، وبكلية الطب في جامعة "شنغهاي جياو تونغ" بالصين الدكتور نينغجيان وانغ في بيان: "بناءً على هذه النتائج، نوصي الأشخاص بتقليل أو حتى تجنب المشروبات المحلاة صناعيًا والمحلاة بالسكر كلّما أمكن ذلك".
وأضاف: "لا تَعتبر تناول المشروبات المحلاة صناعيًا وقليلة السكر والسعرات الحرارية أمرًا صحيًا، لأن ذلك قد يترتّب عنه مخاطر صحية محتملة".
ويعتبر الرجفان الأذيني السبب الرئيسي للسكتات الدماغية في الولايات المتحدة.
وتميل السكتات الدماغية المرتبطة بالرجفان الأذيني كي تكون "أكثر خطورة من السكتات الدماغية الناتجة عن أسباب كامنة أخرى"، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).
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