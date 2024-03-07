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الأزواج في رمضان قطط مطابخ مشاكسة

3/7/2024 2:27:27 PM
(MENAFN- Al Watan) بدأت كثير من الزوجات التأهب للتعامل مع حالات استثنائية لأزواجهن الذين يتحولون مع بدء شهر رمضان المبارك إلى ما يمكن تسميته بـ((قطط مطابخ مشاكسة))، حيث يصبح المطبخ خلال الشهر الفضيل، وعلى الأخص في الساعات الأخيرة للصوم موقعا مركزيا لكثير من الرجال الذين يبدؤون دسّ أنوفهم في كل ما يتعلق بتحضير الأكل والشراب، حيث يعرض بعضهم المساعدة في تحضير الطعام والشراب وذلك لتعويض صيامهم وحرمانهم من الطعام والشراب لساعات طويلة، فيما يريد آخرون أن يفرضوا ذوقهم وطريقتهم الخاصة في إعداد الطعام وانتقاء أصنافه وطريقة تقديمه ناهيك عن الكميات والإضافات التي يطلبونها مثل البهارات وغيرها على الوجبات.
في المقابل، يحوّل بعض الرجال المطبخ ميدانا للمشاجرات والصدامات التي لا تنتهي، والتي لا تخلو في كثير من الأحيان من الأحداث والتعليقات الطريفة على الرغم من العصبية التي تغلفها، خصوصا حين تحارب بعض الزوجات دخول أزواجهن إلى المطبخ وتدخلهم في الطبخ مما تعده المرأة ميدانها المفضل ولا تقبل لأحد أن يتخطاه، ومع انشغالهن الشديد خلال رمضان تصبح ممانعتهن لدخول الأزواج إلى المطبخ أشد وأكثر حزما.
إرباك العمل
تشعر كثير من الزوجات أن اقتحام الزوج للمطبخ أمر مربك، خصوصا أنه لا يعرف أماكن الأدوات، ولا يجيد العمل دون أن يثير فوضى في المطبخ.
وعلى الرغم من إدراك الزوجات أن أزواجهن يدخلون المطبخ نتيجة كثرة متطلباتهم من أنواع الأطعمة وحرصهم على دخول المطبخ للاطمئنان على جاهزيتها، وعلى الرغم من أن الدافع قد يكون حب المساعدة إلا أن الزوجات لا يتقبلن هذا الدخول خصوصا حين يبدأ الزوج بالنقد والتأكيد على أنه يجيد الطبخ أكثر من زوجته، خصوصا أن بعض الأزواج يظنون أن لديهم لمسات سحرية على بعض الأطباق مثل المكرونة والسلطة والشوربة وأن إضافاتهم تلك تجعل منهم طهاة متميزين.
وتشتكي الزوجات كذلك من أنهن وبخبرتهن يعرفن الوقت الذي يحتاجه إعداد وجبة الفطور، لكن دخول الأزواج للمطبخ يبعثر كل ما خططن له.
وتقول حليمة حسين ((لا تفضل كثير من النساء دخول الرجل إلى المطبخ، إلا في حال المساعدة. أما التوجيهات التي تأتي بدافع التسلط، والسخرية، والتقليل من جهدهن فهي تسبب نزاعات يبدو كلا الطرفين في غنى عنها، خصوصا مع ضيق الوقت في رمضان مما يجهد النفسية، خصوصا حين يتزامن مع ضغط العمل ومدارس الأطفال)).
الزوج المحقق
لا تمانع سميرة محمد من دخول زوجها المتكرر إلى المطبخ خلال أيام الصيام، لكنها تستدرك ((لا تكمن المشكلة في دخوله المتكرر والمبالغ به إلى المطبخ، بل تكمن في كثرة التحقيق الذي يمارسه فهو يسأل: إيش طبختي؟، كما يسأل: كيف سويتي هذي الأكلة؟)).
وتضيف ((الغريب أنه مع أن زوجي لا يجيد الطبخ ولا يرغب في تعلمه، إلا أنه طوال أيام الصوم في شهر رمضان يواصل التحقيق وتفحص الطعام، وتصرفه هذا يثقل عليّ تجربة إعداد وجبات جديدة حتى لا أضطر إلى الشرح التفصيلي له عن كيفية إعدادها وطريقة تحضيرها)).
الزوج المنتقد
تتذكر أمل صالح موقفا مضحكا حدث خلال أيام رمضان، وترويه ضاحكة ((دخل زوجي إلى المطبخ بعد أن قاربت على الانتهاء من إعداد الإفطار، وبدأ بالتقليل من مجهودي، ويعلّق: من بياكل هذا الأكل؟، ومن طلبه منك؟، وما تعرفي تسوي هذي الأكلة!
وعندها صرخت بانفعال شديد طالبة منه الخروج ومغادرة المطبخ فورا، فحمل ابنتي كالمنقذ وهرول مسرعا. وعند الإفطار صار يقلّد منظري أمام أبنائي فكان الحدث مضحكا ومحرجا في الآن نفسه)).
فرصة تعويض
يبرر فيصل حمد دخوله إلى المطبخ في رمضان بأنه نوع من التعويض عن ساعات الصيام الطويلة، ويقول ((مشاهدة الطعام وشم رائحته تشغلني أحيانا عن الإحساس بالجوع والعطش)).
ويضيف ((أحاول مساعدة زوجتي في إعداد الطعام، وهذا لم يعد أمرا محرجا حاليا على الإطلاق كما كان الحال سابقا، لكن مساعدتي لزوجتي في إعداد الطعام تقتصر على طهي المكرونة بأنواعها وكذلك السلطة، خصوصا أنني أجيد إعداد هذين الطبقين، حيث اختار كل يوم نوعا معينا من هذين الطبقين لتقديمهما حسب ذوقي الخاص)).
ويضيف ((أترك لزوجتي إعداد السنبوسة والشوربة)).
أما أماني، زوجة فيصل فتعلق ((لا يزعجني دخول زوجي فيصل إلى المطبخ، حتى أن طبخه لذيذ)).
وتضحك أماني وتواصل ((تكمن الصعوبة فقط في حاجتي إلى التزام الصمت والهدوء طوال فترة تواجده في المطبخ، فهو ينزعج من الأصوات حين يكون جائعا)).
الفضول المحرض
يبرر عبدالله إبراهيم دخوله المتكرر إلى المطبخ خلال رمضان بالفضول، ويقول ((منذ دخول رمضان انشغل عن الامتناع عن الطعام والشراب بالزيارات المتكررة للمطبخ خلال إعداد الفطور، على الأخص في العشر الأوائل من الشهر الفضيل، ثم مع الوقت اعتاد على تحمل الصوم، وتخف زياراتي للمطبخ تدريجيا)).
ويتابع ((من المواقف المضحكة ما حدث في أول رمضان بعد زواجي، فقط طلبت من زوجتي إعداد الحلبة قبل موعد الإفطار بأكثر قليلا من نصف ساعة، لكنها رفضت فاختلفنا، واستمر خلافنا على هذا الأمر البسيط حتى شهر محرم الذي تلا رمضان ذاك)).
ويكمل ((مضت الآن أربع سنوات على زواجنا، لكن زوجتي لا تزال تصر في كل يوم من رمضان على تذكيري بأنه يجب أن أطلب الوجبة التي أريدها على الفطور قبل أذان العصر)).
نصائح للزوجات في رمضان
- لا تجعلي دخول الزوج للمطبخ حالة صدامية، بل اتركيه يساعدك بما تعرفين أنه يقدر عليه.
- لا تبدي انزعاجك أمامه حتى لا يزداد عنادا وتمسكا بالبقاء في المطبخ.
- اسأليه عما يرغب أن تطبخيه له بشكل مبكر حتى لا يفاجئك بطلبات جديدة.
- تفهمي أن وقت الفراغ قبل الإفطار يدفع الأزواج للدخول إلى المطبخ.

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