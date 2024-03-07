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العلاج الخلوي يعزز عمر الإنسان مستقبلا

3/7/2024 2:27:27 PM
(MENAFN- Al Watan) اكتشف علماء في اليابان مصيرًا غير معروف سابقًا للخلايا التالفة، والذي يمكن أن يغير بشكل كبير فهمنا للشيخوخة والمرض وكيفية شفاء أجسامنا من تلقاء نفسها. يتحدى هذا الاكتشاف الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن الخلايا ليس لها سوى نتيجتين محتملتين عندما تتضرر أغشيتها: إما أن تتعافى، أو تموت.
كما أنه ربما يسهم في تطوير إستراتيجية العلاج الخلوي التي تعزز طول عمر الإنسان في المستقبل.
وغشاء الخلية حاجز دقيق ومرن، يعد بمثابة حارس البوابة، يسمح لبعض المواد بالمرور والخروج مع إبقاء المواد الأخرى خارجًا. وعلى الرغم من أنه يحمي الخلية، إلا أنه عرضة للضرر الناتج عن الأنشطة اليومية مثل تقلصات العضلات والإصابات.
يوضح باحثون من جامعة الدراسات العليا بمعهد أوكيناوا للعلوم والتكنولوجيا (OIST) أنه على الرغم من أن الخلايا لديها آليات لإصلاح الأضرار الطفيفة، إلا أنه ليس كل الضرر يؤدي إلى مسار مباشر للتعافي أو الموت.
بدلًا من ذلك، هناك نتيجة ثالثة: الشيخوخة الخلوية، وهي حالة تتوقف فيها الخلايا عن الانقسام ولكنها تظل نشطة في التمثيل الغذائي، مما يساهم في عمليات الجسم المختلفة، المفيدة والضارة.
تغيير المصير
يتذكر البروفيسور كيكو كونو، رئيس وحدة علم الأغشية، المؤلف الرئيس للدراسة ((عندما بدأت المشروع، كنت أهدف ببساطة إلى فهم آليات إصلاح غشاء الخلية التالفة، وبشكل غير متوقع، انتهى بنا الأمر إلى اكتشاف أن تلف غشاء الخلية، إلى حد ما، يغير مصير الخلية)).
وجد الباحثون أن التغير الجيني الذي يزيد من خطر الالتهاب، من خلال عملية توصف بموت الخلايا ((المتفجرة))، يحمله نحو 3 % من سكان العالم.
توقف الخلية
عندما يتضرر غشاء الخلية، يسمح للكالسيوم من خارجها بالاندفاع إلى الداخل. يؤدي هذا الكالسيوم إلى تنشيط بروتين رئيس يعرف باسم ((حارس الجينوم)) الذي ينظم نمو الخلايا. ويقوم بتشغيل إنتاج بروتين آخر يسمى p21 يعمل مثل دواسة الفرامل، مما يجبر دورة الخلية على التوقف وبالتالي تتوقف الخلية عن الانقسام. ووجد العلماء أن بإمكانهم منع استجابة الشيخوخة المبكرة هذه باستخدام مركب يمسك أيونات الكالسيوم، ويمنع تنشيط p53.
توقعات الباحثين
توقع الباحثون أنه في الجسم، يمكن أن تؤدي تمزقات غشاء الخلية الناتجة عن إصابة ما إلى توليد خلايا هرمة متضررة بالغشاء، تسهل بعد ذلك إغلاق الجرح وشفائه بشكل أسرع. وهذا يمكن أن يفسر سبب تراكم الخلايا الهرمة حول الجروح ومواقع الضرر، وقد تلعب دورًا مفيدًا، على الأقل في البداية.
إلى جانب السمات المميزة للشيخوخة المتسارعة، لاحظ العلماء سمة غريبة أخرى خاصة بغشاء الخلية والخلايا الهرمة التكاثرية، وهي عبارة عن بقع صغيرة غنية بالدهون على سطح الغشاء.
وكشف البحث أن مصير الخلية بعد التلف يعتمد على مدى الضرر. يمكن إصلاح الأضرار الطفيفة، مما يسمح للخلايا بمواصلة الانقسام. ويؤدي الضرر الشديد إلى موت الخلايا. ومن المثير للاهتمام أن الضرر المعتدل قد يبدو في البداية وكأنه سيتم إصلاحه، لكن الخلايا تصبح هرمة بعد أيام.
قوة الشيخوخة الخلوية
الشيخوخة الخلوية هي مفهوم حاسم في فهم الشيخوخة والمرض. في حين أن الخلايا السرطانية يمكن أن تنقسم بلا حدود، فإن الخلايا الطبيعية لا يمكنها أن تنقسم إلا حوالي 50 مرة قبل أن تشيخ. هذه الخلايا الهرمة لا تبقى خاملة فحسب، بل إنها تنتج بروتينات يمكنها التأثير على الاستجابات المناعية، مما يؤثر على كل شيء بدءًا من التئام الجروح وحتى السرطان وعملية الشيخوخة نفسها. كان وجود الخلايا الهرمة في الجسم ودورها في الصحة والمرض من مجالات الدراسة المكثفة، حيث تشير الأبحاث إلى أن إزالة هذه الخلايا يمكن أن تجدد وظائف الجسم في حيوانات التجارب.
وجهة النظر التقليدية التي يتبناها العلماء هي أن الشيخوخة الخلوية تنجم عن انقسام الخلايا المتكرر أو ضغوط أخرى مثل تلف الحمض النووي أو تنشيط الجينات الأخرى، والتي تنطوي عادة على استجابة لتلف الحمض النووي.
ومع ذلك، تسلط هذه الدراسة الجديدة الضوء على مسار مختلف يشمل أيونات الكالسيوم والجين الكابت للورم p53، الناتج عن تلف غشاء الخلية.
يوضح البروفيسور كونو ((يشير ملف التعبير الجيني والمعلوماتية الحيوية إلى أن تلف غشاء الخلية يفسر أصل الخلايا الهرمة في أجسامنا، وتحديدًا الخلايا القريبة من الأنسجة التالفة)).
يعتقد مؤلفو الدراسة أن النتائج التي توصلوا إليها قد تساهم في تطوير إستراتيجية العلاج الخلوي التي تعزز طول عمر الإنسان في المستقبل.
ونشرت النتائج في مجلة طبيعة الشيخوخة.
اختبار الأغشية
باستخدام خميرة الخباز ككائن حي نموذجي، حدد الباحثون 48 جينًا تشارك في عملية إصلاح غشاء الخلية. وأظهروا أن سلالات الخميرة التي تفتقر إلى بعض هذه الجينات كانت أكثر حساسية تجاه مادة كيميائية تدمر أغشية الخلايا عمدًا. ومن المثير للاهتمام أن هذه السلالات أدت أيضًا إلى تقصير العمر التكاثري، مما يعني أنها خضعت لجولات أقل من انقسام الخلايا قبل توقف النمو والموت. يشير هذا إلى وجود صلة قوية بين سلامة غشاء البلازما والشيخوخة الخلوية.
ثم قام الفريق بالتحقيق فيما إذا كان تلف غشاء البلازما يؤثر على شيخوخة الخلايا البشرية باستخدام الخلايا الليفية في الرئة والجلد المزروعة في أطباق المختبر. لقد استخدموا عدة طرق لثقب الأغشية، بما في ذلك المنظفات والسموم البكتيرية والليزر المركز. استجابت الخلايا الليفية بالدخول قبل الأوان إلى حالة تشبه الشيخوخة الخلوية الطبيعية.
تظهر الخلايا الهرمة شكلًا مسطحًا، وزيادة في نشاط إنزيم بيتا جالاكتوزيداز، وإفراز بروتينات التهابية. لاحظ الباحثون كل هذه العلامات الكلاسيكية للشيخوخة بعد تمزق الغشاء.
الشيخوخة الخلوية
حالة تتوقف فيها الخلايا عن الانقسام.
تبقى الخلايا على الرغم من التوقف نشطة في التمثيل الغذائي.

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