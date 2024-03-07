زين السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع Elisa Polystar بهدف توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم المستخدم

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت "زين السعودية" عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة Elisa Polystar العالمية، بهدف تعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة المستخدم لشبكة "زين السعودية" للجيل الخامس (5G)، ومن خلال هذا التعاون، ستعيد "زين السعودية" تعريف البعد التشغيلي للخدمات الرقمية، عبرالاستفادة من أدوات Elisa Polystar ضمن مواءمةٍ تامة مع شبكة "زين السعودية" للجيل الخامس (5G) وقاعدة بياناتها الضخمة.
وجاء توقيع المذكرةضمن فعاليات مؤتمر ومعرض ليب2024، المنعقد في الرياض خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري.
تعليقاَ على هذا التعاون قال الرئيس التنفيذي للعمليات المهندس عبد الرحمن بن حمد المفدى "يأتي هذا التعاون الإستراتيجي في إطار خطة التطوير المستمر التي ننتهجها في "زين السعودية" لتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكتنا للجيل الخامس (5G)، من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات، حيث سيقود هذا التعاون إلى إستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة كما يعكس التزامنا بتطوير قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات وقدرات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم مسيرة التحوّل الرقمي الشامل للمملكة وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي وفقاًلمستهدفات رؤية السعودية 2030.
فمن خلال توظيف قدرات Elisa Polystarالرقمية، سنحصل على معلوماتٍ ومرئيات تفصيلية حول متطلبات عملائناوتفضيلاتهم، من خلال تحليلٍ دقيق لسلوكهم الرقمي، ما يمكّننا من تصميم برامج وخدمات وحلول خاصة باحتياجات كل شريحة، لتلبية متطلباتهم ومحاكاة طموحاتهم.
MENAFN07032024000089011017ID1107949731
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.