زين السعودية توقّع مذكرة تفاهم مع Elisa Polystar بهدف توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المستخدم المستخدم

MENAFN - Al Watan) أعلنت "زين السعودية" عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة Elisa Polystar العالمية، بهدف تعزيز توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير تجربة المستخدم لشبكة "زين السعودية" للجيل الخامس (5G)، ومن خلال هذا التعاون، ستعيد "زين السعودية" تعريف البعد التشغيلي للخدمات الرقمية، عبرالاستفادة من أدوات Elisa Polystar ضمن مواءمةٍ تامة مع شبكة "زين السعودية" للجيل الخامس (5G) وقاعدة بياناتها الضخمة.وجاء توقيع المذكرةضمن فعاليات مؤتمر ومعرض ليب2024، المنعقد في الرياض خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجاري.

تعليقاَ على هذا التعاون قال الرئيس التنفيذي للعمليات المهندس عبد الرحمن بن حمد المفدى "يأتي هذا التعاون الإستراتيجي في إطار خطة التطوير المستمر التي ننتهجها في "زين السعودية" لتعزيز الكفاءة التشغيلية لشبكتنا للجيل الخامس (5G)، من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات، حيث سيقود هذا التعاون إلى إستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة كما يعكس التزامنا بتطوير قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، من خلال الاستثمار في أحدث التقنيات وقدرات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم مسيرة التحوّل الرقمي الشامل للمملكة وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي وفقاًلمستهدفات رؤية السعودية 2030.

فمن خلال توظيف قدرات Elisa Polystarالرقمية، سنحصل على معلوماتٍ ومرئيات تفصيلية حول متطلبات عملائناوتفضيلاتهم، من خلال تحليلٍ دقيق لسلوكهم الرقمي، ما يمكّننا من تصميم برامج وخدمات وحلول خاصة باحتياجات كل شريحة، لتلبية متطلباتهم ومحاكاة طموحاتهم.