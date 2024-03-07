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مطار الملك خالد الدولي يتجاوز أرقامه التشغيلية القياسية

3/7/2024 2:27:27 PM
(MENAFN- Al Watan) مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض رقماً قياسيّاً جديداً في أعداد المسافرين يوميّاً خلال شهري يناير وفبراير في بداية عام 2024، حيث وصل عدد المسافرين يوم الخميس الموافق 29 فبراير إلى 116 ألف مسافر، ليحقق المطار بذلك أعلى يوم تشغيلي لأعداد المسافرين في تاريخه متجاوزاً بذلك رقمه القياسي الذي حققه في الثالث من أغسطس 2023 بعدد 113 ألف مسافر.
كما شهد المطار نموّاً مستمرّاً في حركة المسافرين، حيث ارتفع أعداد المسافرين اليومي خلال الفترة من بداية شهر يناير إلى نهاية فبراير من عام 2024 بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد أوضحت شركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله، أن المطار قد تخطى عدد المسافرين البالغ 100 ألف مسافر لأول مرة عام 2019، ولم يتجاوزه مرة أخرى إلا في شهر يوليو من عام 2023. وقد تجاوز مطار العاصمة هذا الرقم القياسي في بداية هذا العام بمعدل تشغيل يومي يبلغ 100 ألف مسافر لمدة 30 يوماً، لتصبح أرقامه القياسية السابقة معدلاً تشغيليّاً اعتياديّاً على صعيد أعداد المسافرين.
ويأتي تحقيق المطار لهذه الأرقام التشغيلية مع بداية العام وقبل حلول موسم الذروة تماشياً مع الجهود التطويرية والمشاريع التوسعية والخدمات الرقمية التي تطلقها مطارات الرياض لتوفير أفضل تجربة سفر وتحقيق التميز التشغيلي على مختلف المستويات، وذلك لمواكبة الأعداد المتزايدة للمسافرين عبر مطار الملم خالد notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240307_163303_060-->

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