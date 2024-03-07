مطار الملك خالد الدولي يتجاوز أرقامه التشغيلية القياسية

(MENAFN
- Al Watan) مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض رقماً قياسيّاً جديداً في أعداد المسافرين يوميّاً خلال شهري يناير وفبراير في بداية عام 2024، حيث وصل عدد المسافرين يوم الخميس الموافق 29 فبراير إلى 116 ألف مسافر، ليحقق المطار بذلك أعلى يوم تشغيلي لأعداد المسافرين في تاريخه متجاوزاً بذلك رقمه القياسي الذي حققه في الثالث من أغسطس 2023 بعدد 113 ألف مسافر.
كما شهد المطار نموّاً مستمرّاً في حركة المسافرين، حيث ارتفع أعداد المسافرين اليومي خلال الفترة من بداية شهر يناير إلى نهاية فبراير من عام 2024 بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقد أوضحت شركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله، أن المطار قد تخطى عدد المسافرين البالغ 100 ألف مسافر لأول مرة عام 2019، ولم يتجاوزه مرة أخرى إلا في شهر يوليو من عام 2023. وقد تجاوز مطار العاصمة هذا الرقم القياسي في بداية هذا العام بمعدل تشغيل يومي يبلغ 100 ألف مسافر لمدة 30 يوماً، لتصبح أرقامه القياسية السابقة معدلاً تشغيليّاً اعتياديّاً على صعيد أعداد المسافرين.
ويأتي تحقيق المطار لهذه الأرقام التشغيلية مع بداية العام وقبل حلول موسم الذروة تماشياً مع الجهود التطويرية والمشاريع التوسعية والخدمات الرقمية التي تطلقها مطارات الرياض لتوفير أفضل تجربة سفر وتحقيق التميز التشغيلي على مختلف المستويات، وذلك لمواكبة الأعداد المتزايدة للمسافرين عبر مطار الملم خالد notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240307_163303_060-->
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