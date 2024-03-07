نائب أمير مكة يدشن مستشفى الولادة والأطفال بجدة

(MENAFN
- Al Watan) برعاية مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، دشن نائب امير المنطقة الأمير سعود بن مشعل مستشفى الولادة والأطفال التخصصي شمال جدة، بحضور وزير الصحة فهد الجلاجل.
ويقع المستشفى ضمن مشروع مجمع الملك عبدالله الطبي بمدينة جدة بتكلفة تجاوزات الـ 416 مليون ريال، و بسعة 400 سرير وعلى مساحة إجمالية 86.271 مترا مربعا.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير سعود بن مشعل بمكتبه بأمارة منطقة مكة المكرمة اليوم وزير الصحة والوفد المرافق له.
واستمع نائب أمير مكة لشرح مفصل عن المشروع، عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن المستشفى تم فيه استعراض كافة التفاصيل عن المستشفى إلى جانب أهم التخصصات الدقيقة التي يضمها المستشفى كرعاية الأطفال الخدج حديثي الولادة، ووحدة الكلى للأطفال، ووحدة العقم والإخصاب والعلاج التنفسي، وأمراض قلب الأطفال والأمراض المعدية للأطفال وأمراض غدد صماء أطفال، ويندرج هذا المشروع ضمن جهود وزارة الصحة للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية و تجويدها و رفع كفاءة الأداء في كافة المرافق الصحية و بما يسهم بإذن الله في توفير رعاية طبية وفق أعلى المستويات للمواطنين و notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240307_164631_162-->
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