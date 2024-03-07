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نائب أمير مكة يدشن مستشفى الولادة والأطفال بجدة

3/7/2024 2:27:26 PM
(MENAFN- Al Watan) برعاية مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، دشن نائب امير المنطقة الأمير سعود بن مشعل مستشفى الولادة والأطفال التخصصي شمال جدة، بحضور وزير الصحة فهد الجلاجل.
ويقع المستشفى ضمن مشروع مجمع الملك عبدالله الطبي بمدينة جدة بتكلفة تجاوزات الـ 416 مليون ريال، و بسعة 400 سرير وعلى مساحة إجمالية 86.271 مترا مربعا.
جاء ذلك خلال استقبال الأمير سعود بن مشعل بمكتبه بأمارة منطقة مكة المكرمة اليوم وزير الصحة والوفد المرافق له.
واستمع نائب أمير مكة لشرح مفصل عن المشروع، عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن المستشفى تم فيه استعراض كافة التفاصيل عن المستشفى إلى جانب أهم التخصصات الدقيقة التي يضمها المستشفى كرعاية الأطفال الخدج حديثي الولادة، ووحدة الكلى للأطفال، ووحدة العقم والإخصاب والعلاج التنفسي، وأمراض قلب الأطفال والأمراض المعدية للأطفال وأمراض غدد صماء أطفال، ويندرج هذا المشروع ضمن جهود وزارة الصحة للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية و تجويدها و رفع كفاءة الأداء في كافة المرافق الصحية و بما يسهم بإذن الله في توفير رعاية طبية وفق أعلى المستويات للمواطنين و notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240307_164631_162-->

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