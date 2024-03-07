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شؤون الحرمين تُعلن عن الخطة التشغيلية لموسم رمضان 1445هـ

3/7/2024 2:27:26 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطّتها التشغيلية لموسم رمضان عام 1445هـ، التي انطلقت من خمس مراحل أساسية , تهدف لتكون تجربة القاصدين هذا العام مختلفة بمعايير وجودة عالية وتميز فريد على مستوى الخدمة وسهولة الوصول إليها , ليؤدوا نسكهم وعباداتهم في أجواء روحانية .
واشتملت الخطة علي عدة مراحل وهي " تحديد المستفيدين والتركيز على الخدمات المقدمة وتصنيف مواقع تقديم الخدمة وتحديد الأدوار التكاملية للوكالات داخل المسجد الحرام وساحاته. وتهدف الخطة إلى رفع مستوى تجربة المعتمرين والمصلين والتميز التشغيلي للمسجد الحرام ومرافقه وتوفير وتهيئة وتمكين القوى العاملة لتنفيذ خطط العمل واستخدام الأدوات والمواد ذات الجودة العالية في التشغيل وتقديم الخدمات وتحقيق أعلى مستويات التكامل والتناغم داخليًا وخارجيًا.
وستكون آلية تطبيقها من خلال العمل بأقصى طاقة تشغيلية وتوزيع كثافات الحشود على المساحات كافة وفق مناطق المستفيدين ومراعاة أوقات الذروة والمناطق الأشد ازدحامًا بما يضمن توفير الخدمات في مختلف المواقع وعلى مدار الساعة وضمان تقديم الخدمات من الوكالات للقاصدين والقاصدات.
كما تضمنت الخطة تقديم عدد من الخدمات وهي التشغيل والصيانة (الإنارة والصوت والتهوية والتكيف والمصاعد والسلالم ودورات المياه، والخدمات المباشرة وهي (السجاد والتطهير وسقيا زمزم وسفر الإفطار والعربات وكبار السن وذوو الإعاقة والجنائز وتنظيم الحشود والمصليات) والخدمات الدينية (المصاحف وإجابة السائلين والاعتكاف والدروس العلمية والتطويف) والخدمات الإثرائية مثل (زيارة المكتبات والمعارض ومجمع كسوة الكعبة المشرفة).
فيما سيتم تقديم الخدمات للمعتمرين في عدد من المواقع وهي "الساحات الخارجية، وداخل المسجد الحرام، وصحن المطاف، والمسعى ، المرافق الخارجية (المكتبات ومعرض عمارة الحرمين ومجمع كسوة الكعبة المشرفة)، اما المصلين فتقدم لهم الخدمات في الساحات الخارجية، وداخل المسجد الحرام، إضافة إلى وجود عدد من نفاط الفرز للمصلين والمعتمرين وهي باب السلام، وباب الملك عبدالعزيز وباب الملك فهد.

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