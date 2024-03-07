اتفاقية بين زين السعودية ونوكيا لتطبيق الوصول إلى حلول الراديو السحابية Cloud RAN

(MENAFN
- Al Watan) وقّعت "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، مذكرة تفاهم مع شركة "نوكيا "، للتعاون في مجال تطوير البنية التحتية المرتكزة على الجيل الخامس (5G) بالاستناد إلى تقنية حلول الراديو السحابية Cloud RAN، حيث يهدف هذا التعاون الإستراتيجي إلى إطلاق القدرات الكامنة لتقنيات المستقبل، بما يسهم في تطوير خدمات مبتكرة تعزز من تجربة المستخدمين. وجاء ذلك خلال مشاركة "زين السعودية" في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض ليب 2024 الذي استضافته العاصمة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024م.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على دراسة سبل تطوير البنية التحتية لتقنيات Cloud RAN في مجالاتٍ متعددة تتضمن خدمات قطاع الافراد و الأعمال، ضمن مسعىً إلى إحداث تطويرٍ نوعي في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، من خلال تعزيز كفاءة شبكات وخدمات الاتصالات وتوفير حلول رقمية مبتكرة.
وتعليقاً على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في "زين السعودية" المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى: "إنَّ عملية التطوير والابتكار في زين السعودية هي عملية مستدامة، حيث نسعى دائماً إلى اكتشاف التقنيات المتقدمة واستقطابها إلى المملكة لتطوير حلول وخدمات جيل المستقبل الرقمي، لتوظيفها في خدمة مسيرة التحوّل الرقمي الشامل وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافةً إلى تقديم أفضل تجربة رقمية لعملائنا. ومن هذا المنطلق، فإنَّ تعاوننا مع شركة نوكيا هو ترجمة عملية لالتزامنا بقيادة الابتكار في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية الوطني، وتوظيف تقنيات Cloud RAN، لنعزز أداء الشبكة وموثوقيتها ودعم قابليتها للتوسع، بما يؤدي إلى إثراء التجارب الرقمية لمشتركينا".
بدوره، اعتبر المهندس ميكو لافانتي، نائب الرئيس الأول لشبكات الهاتف المحمول في الشرق الأوسط وأفريقيا، نوكيا"أنَّ الشراكة مع شركةٍ رائدة للخدمات الرقمية مثل زين السعودية يقدم لنا فرصةً مهمة كي نكتشف معاً القدرات الكامنة لتقنيات Cloud RAN. فخبرة نوكيا في مجال الاتصالات الثابتة واللاسلكية على المستوى العالمي وريادة زين السعودية في سوق المملكة تضعنا في موقعٍ متميز لقيادة التحوّل في قطاع الاتصالات. ونهدف معاً إلى اكتشاف فرصٍ جديدة ".
الجدير بالذكر أن الشراكة ما بين "زين السعودية" و"نوكيا " ستدعم الجهود نحو تعزيز الابتكار والتطوير في مجال الجيل الخامس (5G) في المملكة، وتعيد تعريف معايير التميّز في مجال الاتصالات وتمهّد الطريق لمستقبلٍ أكثر notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240307_190357_033-->
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