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اتفاقية بين زين السعودية ونوكيا لتطبيق الوصول إلى حلول الراديو السحابية Cloud RAN

3/7/2024 2:27:26 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّعت "زين السعودية"، المزود الرائد للاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، مذكرة تفاهم مع شركة "نوكيا "، للتعاون في مجال تطوير البنية التحتية المرتكزة على الجيل الخامس (5G) بالاستناد إلى تقنية حلول الراديو السحابية Cloud RAN، حيث يهدف هذا التعاون الإستراتيجي إلى إطلاق القدرات الكامنة لتقنيات المستقبل، بما يسهم في تطوير خدمات مبتكرة تعزز من تجربة المستخدمين. وجاء ذلك خلال مشاركة "زين السعودية" في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر ومعرض ليب 2024 الذي استضافته العاصمة الرياض خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024م.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الجانبان على دراسة سبل تطوير البنية التحتية لتقنيات Cloud RAN في مجالاتٍ متعددة تتضمن خدمات قطاع الافراد و الأعمال، ضمن مسعىً إلى إحداث تطويرٍ نوعي في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في المملكة، من خلال تعزيز كفاءة شبكات وخدمات الاتصالات وتوفير حلول رقمية مبتكرة.
وتعليقاً على هذا التعاون، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في "زين السعودية" المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى: "إنَّ عملية التطوير والابتكار في زين السعودية هي عملية مستدامة، حيث نسعى دائماً إلى اكتشاف التقنيات المتقدمة واستقطابها إلى المملكة لتطوير حلول وخدمات جيل المستقبل الرقمي، لتوظيفها في خدمة مسيرة التحوّل الرقمي الشامل وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافةً إلى تقديم أفضل تجربة رقمية لعملائنا. ومن هذا المنطلق، فإنَّ تعاوننا مع شركة نوكيا هو ترجمة عملية لالتزامنا بقيادة الابتكار في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية الوطني، وتوظيف تقنيات Cloud RAN، لنعزز أداء الشبكة وموثوقيتها ودعم قابليتها للتوسع، بما يؤدي إلى إثراء التجارب الرقمية لمشتركينا".
بدوره، اعتبر المهندس ميكو لافانتي، نائب الرئيس الأول لشبكات الهاتف المحمول في الشرق الأوسط وأفريقيا، نوكيا"أنَّ الشراكة مع شركةٍ رائدة للخدمات الرقمية مثل زين السعودية يقدم لنا فرصةً مهمة كي نكتشف معاً القدرات الكامنة لتقنيات Cloud RAN. فخبرة نوكيا في مجال الاتصالات الثابتة واللاسلكية على المستوى العالمي وريادة زين السعودية في سوق المملكة تضعنا في موقعٍ متميز لقيادة التحوّل في قطاع الاتصالات. ونهدف معاً إلى اكتشاف فرصٍ جديدة ".
الجدير بالذكر أن الشراكة ما بين "زين السعودية" و"نوكيا " ستدعم الجهود نحو تعزيز الابتكار والتطوير في مجال الجيل الخامس (5G) في المملكة، وتعيد تعريف معايير التميّز في مجال الاتصالات وتمهّد الطريق لمستقبلٍ أكثر notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240307_190357_033-->

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