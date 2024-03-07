أمير الرياض يرعى حفل أهالي الدلم ويدشن عددًا من المشروعات التنموية

(MENAFN
- Al Watan) رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم، حفل أهالي محافظة الدلم، بمناسبة جولته التفقدية وتدشين عدد من المشروعات التنموية، وذلك في المركز الحضاري بالمحافظة.
وأعرب أمير الرياض، في كلمة بهذه المناسبة عن سعادته بزيارة محافظة الدلم والالتقاء بالاهالي والوقوف على المشروعات التنموية القائمة والمستقبلية , التي تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، سائلا سموه المولى جل وعلا التوفيق للعاملين بالمحافظة في ما يقدمونه من أعمال لخدمة الملك والوطن.
وقال: إن المواطن هو العنصر الأساسي للتنمية، ويجب أن يكون خير داعم للمشاريع وللأجهزة الحكومية التي تنفذها، والمواطن مطلوب منه أن يكون أداة خير لتنفيذ هذه المشروعات بما يصب في مصلحة الوطن والتنمية"، حاثاً الجميع على دعم الأجهزة الحكومية بالمشاركة الفاعلة لتحقيق أهداف التنمية بالمحافظة.
وكان الحفل المقام لهذه المناسبة قد بدأ بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم , عقب ذلك ألقى الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحيزان، كلمة أهالي المحافظة، رحب فيها نيابة عن أهالي محافظة الدلم والمراكز التابعة لها بزيارة أمير المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة , ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة .
عقب ذلك شاهد سمو أمير الرياض والحضور، عرضاً مرئيًا حول المحافظة.
بعد ذلك دشن الأمير فيصل بن بندر عددا من المشروعات أبرزها (المركز الحضاري، والطريق المؤدي للمدينة الصناعية، والميادين والمسطحات الخضراء، ومشروع توسعة مستشفى الأمير سلمان بن محمد، ومشروع قسم الطوارئ بمستشفى الدلم، ومشروع تطوير قسم غسيل الكلى).
ثم قدم مجموعة من طلاب وطالبات المحافظة , أوبريتا وطنيا , بمناسبة زيارة سموه ، ثم كرم أمير المنطقة عددا من رواد العمل الخيري في المحافظة .
وفي ختام الزيارة أقام الأمير فيصل بن بندر، مأدبة غداء حضرها محافظ الدلم وأعضاء المجلس المحلي ومسؤولو وأهالي notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240307_212047_275-->
MENAFN07032024000089011017ID1107949724
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.