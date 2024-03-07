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أمير الرياض يرعى حفل أهالي الدلم ويدشن عددًا من المشروعات التنموية

3/7/2024 2:27:26 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم، حفل أهالي محافظة الدلم، بمناسبة جولته التفقدية وتدشين عدد من المشروعات التنموية، وذلك في المركز الحضاري بالمحافظة.
وأعرب أمير الرياض، في كلمة بهذه المناسبة عن سعادته بزيارة محافظة الدلم والالتقاء بالاهالي والوقوف على المشروعات التنموية القائمة والمستقبلية , التي تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، سائلا سموه المولى جل وعلا التوفيق للعاملين بالمحافظة في ما يقدمونه من أعمال لخدمة الملك والوطن.
وقال: إن المواطن هو العنصر الأساسي للتنمية، ويجب أن يكون خير داعم للمشاريع وللأجهزة الحكومية التي تنفذها، والمواطن مطلوب منه أن يكون أداة خير لتنفيذ هذه المشروعات بما يصب في مصلحة الوطن والتنمية"، حاثاً الجميع على دعم الأجهزة الحكومية بالمشاركة الفاعلة لتحقيق أهداف التنمية بالمحافظة.
وكان الحفل المقام لهذه المناسبة قد بدأ بالسلام الملكي، ثم آيات من القرآن الكريم , عقب ذلك ألقى الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحيزان، كلمة أهالي المحافظة، رحب فيها نيابة عن أهالي محافظة الدلم والمراكز التابعة لها بزيارة أمير المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتي تأكيداً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على تتبع وتوفير أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالمملكة , ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة .
عقب ذلك شاهد سمو أمير الرياض والحضور، عرضاً مرئيًا حول المحافظة.
بعد ذلك دشن الأمير فيصل بن بندر عددا من المشروعات أبرزها (المركز الحضاري، والطريق المؤدي للمدينة الصناعية، والميادين والمسطحات الخضراء، ومشروع توسعة مستشفى الأمير سلمان بن محمد، ومشروع قسم الطوارئ بمستشفى الدلم، ومشروع تطوير قسم غسيل الكلى).
ثم قدم مجموعة من طلاب وطالبات المحافظة , أوبريتا وطنيا , بمناسبة زيارة سموه ، ثم كرم أمير المنطقة عددا من رواد العمل الخيري في المحافظة .
وفي ختام الزيارة أقام الأمير فيصل بن بندر، مأدبة غداء حضرها محافظ الدلم وأعضاء المجلس المحلي ومسؤولو وأهالي notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_240307_212047_275-->

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