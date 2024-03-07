وزير الخارجية: الصين تدعم فلسطين لتصبح عضوا كاملا فى الأمم المتحدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال وانغ يي، وزير الخارجية الصينى اليوم الخميس، إن الصين تدعم فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية فى الأمم المتحدة.

وأشار وانغ إلى أن الفشل فى إنهاء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى اليوم فى القرن الـ21 هو مأساة للبشرية وعار على الحضارة، مطالبا المجتمع الدولى باتخاذ إجراء لإعطاء الأولوية لوقف فورى لإطلاق النار.

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وقال وزير الخارجية إن الشعب الفلسطينى لديه الحق فى العيش فى العالم، داعيا إلى إطلاق سراح جميع الأسرى.

وأوضح أن استعادة العدالة للشعب الفلسطينى والتنفيذ الكامل لحل الدولتين هو السبيل الوحيد لكسر الحلقة المفرغة للصراعات الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال:“ندعم العضوية الكاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة ونحث عضوا محددا فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على التوقف عن وضع العراقيل أمام هذه الغاية”، مضيفا أن الصين تدعو إلى عقد مؤتمر دولى للسلام يتسم بكونه أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وأقوى فاعلية لوضع جدول زمنى وخارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين.