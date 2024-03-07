وزير الخارجية: الصين تدعم فلسطين لتصبح عضوا كاملا فى الأمم المتحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وانغ يي، وزير الخارجية الصينى اليوم الخميس، إن الصين تدعم فلسطين لتصبح عضوا كامل العضوية فى الأمم المتحدة.
وأشار وانغ إلى أن الفشل فى إنهاء الكارثة الإنسانية الناجمة عن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى اليوم فى القرن الـ21 هو مأساة للبشرية وعار على الحضارة، مطالبا المجتمع الدولى باتخاذ إجراء لإعطاء الأولوية لوقف فورى لإطلاق النار.
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وقال وزير الخارجية إن الشعب الفلسطينى لديه الحق فى العيش فى العالم، داعيا إلى إطلاق سراح جميع الأسرى.
وأوضح أن استعادة العدالة للشعب الفلسطينى والتنفيذ الكامل لحل الدولتين هو السبيل الوحيد لكسر الحلقة المفرغة للصراعات الفلسطينية الإسرائيلية.
وقال:“ندعم العضوية الكاملة لفلسطين فى الأمم المتحدة ونحث عضوا محددا فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على التوقف عن وضع العراقيل أمام هذه الغاية”، مضيفا أن الصين تدعو إلى عقد مؤتمر دولى للسلام يتسم بكونه أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وأقوى فاعلية لوضع جدول زمنى وخارطة طريق لتنفيذ حل الدولتين.
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