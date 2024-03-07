تنظيم الاتصالات يغرم فودافون مصر 20.5 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تغريم شركة فودافون مصر 20.5 مليون جنيه، وذلك بعد أن رصد حدوث عطل فنى ببعض أجهزة الشبكة الرئيسية أثر على خدمات الجيل الرابع التى تقدمها الشركة صباح يوم الثلاثاء الماضى.

وواجه المشتركون صعوبات فى الحصول على خدمات الجيل الرابع لعدة ساعات، كما وجه الجهاز الشركة بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التى أصدرها الجهاز للشركات العاملة فى السوق المصرى لحماية حقوق المستخدمين فى حالة تأثر الخدمات، والتى تتضمن أيضًا إجراءات وجزاءات تصاعدية على الشركات فى حالات انقطاع الخدمة وتضرر المشتركين طبقًا للتراخيص الممنوحة للشركات.

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وشدد الجهاز على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتفادى تكرار حدوث أعطال بالشبكة تؤثر على المستخدمين، وذلك تلبية لاحتياجات المستخدمين وضمان حقوقهم، وزيادة نسبة رضاهم عن الخدمات التى يحصلون عليها.

كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد شكل لجنة فنية طارئة فور حدوث العطل، لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع على المستخدمين، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بكافة المناطق، وبناء على تقرير اللجنة أصدر الجهاز قراره بتغريم الشركة.