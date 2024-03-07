تنظيم الاتصالات يغرم فودافون مصر 20.5 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تغريم شركة فودافون مصر 20.5 مليون جنيه، وذلك بعد أن رصد حدوث عطل فنى ببعض أجهزة الشبكة الرئيسية أثر على خدمات الجيل الرابع التى تقدمها الشركة صباح يوم الثلاثاء الماضى.
وواجه المشتركون صعوبات فى الحصول على خدمات الجيل الرابع لعدة ساعات، كما وجه الجهاز الشركة بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التى أصدرها الجهاز للشركات العاملة فى السوق المصرى لحماية حقوق المستخدمين فى حالة تأثر الخدمات، والتى تتضمن أيضًا إجراءات وجزاءات تصاعدية على الشركات فى حالات انقطاع الخدمة وتضرر المشتركين طبقًا للتراخيص الممنوحة للشركات.
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وشدد الجهاز على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتفادى تكرار حدوث أعطال بالشبكة تؤثر على المستخدمين، وذلك تلبية لاحتياجات المستخدمين وضمان حقوقهم، وزيادة نسبة رضاهم عن الخدمات التى يحصلون عليها.
كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد شكل لجنة فنية طارئة فور حدوث العطل، لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع على المستخدمين، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بكافة المناطق، وبناء على تقرير اللجنة أصدر الجهاز قراره بتغريم الشركة.
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