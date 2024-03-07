Thursday, 07 March 2024 11:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تنظيم الاتصالات يغرم فودافون مصر 20.5 مليون جنيه

3/7/2024 2:27:17 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تغريم شركة فودافون مصر 20.5 مليون جنيه، وذلك بعد أن رصد حدوث عطل فنى ببعض أجهزة الشبكة الرئيسية أثر على خدمات الجيل الرابع التى تقدمها الشركة صباح يوم الثلاثاء الماضى.

وواجه المشتركون صعوبات فى الحصول على خدمات الجيل الرابع لعدة ساعات، كما وجه الجهاز الشركة بضرورة تعويض العملاء المتضررين طبقًا للقواعد العامة للتعويضات التى أصدرها الجهاز للشركات العاملة فى السوق المصرى لحماية حقوق المستخدمين فى حالة تأثر الخدمات، والتى تتضمن أيضًا إجراءات وجزاءات تصاعدية على الشركات فى حالات انقطاع الخدمة وتضرر المشتركين طبقًا للتراخيص الممنوحة للشركات.

موضوعات متعلقة خلال مؤتمر“CSIS”.. محمد الحصرى يستعرض إنجازات PEND بتكنولوجيا تبادل المعلومات “راية لمراكز الاتصالات” تضاعف أرباحها السنوية 3.8 مرة “ديجيتال بلانتس” تتعاون مع“كى تايم” لنشر حلولها الأمنية بالسعودية

وشدد الجهاز على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية لضمان استمرارية تقديم الخدمات وتفادى تكرار حدوث أعطال بالشبكة تؤثر على المستخدمين، وذلك تلبية لاحتياجات المستخدمين وضمان حقوقهم، وزيادة نسبة رضاهم عن الخدمات التى يحصلون عليها.

كان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد شكل لجنة فنية طارئة فور حدوث العطل، لتحديد أسبابه والوقوف على مدى التأثير الناتج عن الانقطاع على المستخدمين، والمدة الزمنية للانقطاع، والمناطق المتضررة، لحين عودة واستقرار الخدمة بكافة المناطق، وبناء على تقرير اللجنة أصدر الجهاز قراره بتغريم الشركة.

MENAFN07032024000202011048ID1107949722

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث