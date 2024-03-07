عقد الدورة الجديدة لمنتدى التعاون الصينى الإفريقى فى بكين الخريف القادم

MENAFN - Al-Borsa News) كشف وزير الخارجية الصينى وانغ يى، اليوم الخميس، أن الدورة الجديدة لمنتدى التعاون الصينى الإفريقى ستعقد الخريف القادم فى بكين.

وأضاف وزير الخارجية الصينى:“سيجرى القادة من الصين والدول الأفريقية مناقشات بشأن التنمية والتعاون فى المستقبل ويقومون بتبادلات عميقة بشأن تجارب الحوكمة”.

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وأوضح وانغ يى، أن الصين تؤكد على كل من التنمية والأمن فى الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعى.

وقال وانغ، خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش الدورة السنوية الجارية للهيئة التشريعية الوطنية:“يجب معانقة الأشياء الجديدة والفرص الجديدة، كما يجب فحص المكابح قبل الانطلاق”، داعيا إلى جهود متضافرة لدفع الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعى.

وقال إن الصين تتمسك بالموضوعية والحياد، مضيفا أن البلاد تقرر دائما موقفها بشأن القضايا على أساس السمات الخاصة بهذه القضايا وترفض المعايير المزدوجة.

وأشار وانغ إلى أن الصين تصر على معالجة الأعراض والأسباب الجذرية، لافتا إلى أهمية تهدئة القضايا الساخنة فى أسرع وقت ممكن لمنعها من التفاقم والامتداد، مضيفا أنه من المهم أيضا تحليل الأسباب الجذرية بشكل منهجى.

وأضاف:“سنعمل مع جميع الدول لبناء توافق لإنهاء الصراعات وتمهيد الطريق لمحادثات سلام والسعى من أجل عالم ينعم بسلام دائم وأمن مشترك”.