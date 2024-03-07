عقد الدورة الجديدة لمنتدى التعاون الصينى الإفريقى فى بكين الخريف القادم

(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف وزير الخارجية الصينى وانغ يى، اليوم الخميس، أن الدورة الجديدة لمنتدى التعاون الصينى الإفريقى ستعقد الخريف القادم فى بكين.
وأضاف وزير الخارجية الصينى:“سيجرى القادة من الصين والدول الأفريقية مناقشات بشأن التنمية والتعاون فى المستقبل ويقومون بتبادلات عميقة بشأن تجارب الحوكمة”.
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وأوضح وانغ يى، أن الصين تؤكد على كل من التنمية والأمن فى الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعى.
وقال وانغ، خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش الدورة السنوية الجارية للهيئة التشريعية الوطنية:“يجب معانقة الأشياء الجديدة والفرص الجديدة، كما يجب فحص المكابح قبل الانطلاق”، داعيا إلى جهود متضافرة لدفع الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعى.
وقال إن الصين تتمسك بالموضوعية والحياد، مضيفا أن البلاد تقرر دائما موقفها بشأن القضايا على أساس السمات الخاصة بهذه القضايا وترفض المعايير المزدوجة.
وأشار وانغ إلى أن الصين تصر على معالجة الأعراض والأسباب الجذرية، لافتا إلى أهمية تهدئة القضايا الساخنة فى أسرع وقت ممكن لمنعها من التفاقم والامتداد، مضيفا أنه من المهم أيضا تحليل الأسباب الجذرية بشكل منهجى.
وأضاف:“سنعمل مع جميع الدول لبناء توافق لإنهاء الصراعات وتمهيد الطريق لمحادثات سلام والسعى من أجل عالم ينعم بسلام دائم وأمن مشترك”.
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