البنك الأهلى يرفع حدود الاستخدام الدولى للبطاقات الائتمانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عدل البنك الأهلى المصري حدود الإنفاق الدولي لبطاقاته الائتمانية اليوم الخميس، لتتراوح حدود السحب الدولى بين ما يعادل 2500 إلى 7500 جنيه، بينما تتراوح المشتريات الدولية بين 25 ألف جنيه إلى 160 ألف جنيه.
وارتفع حد السحب النقدى خارج مصر إلى 25 ألف جنيه مقابل 7000 جنيه، بينما ارتفع الحد الشهرى للمشتريات الدولية إلى 2500 جنيه مقابل 1500 جنيه، لبطاقات“فيزا كلاسيك” و”ماستركارد استاندرد” و” ماستركارد مصر للطيران”.
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وبالنسبة لبطاقات“فيزا الذهبية” و”ماستركارد تيتانيوم”، زاد حد السحب النقدى خارج مصر إلى 3500 جنيه مقابل 2000 جنيه، بينما زاد حد المشتريات الدولية إلى 37.5 ألف مقابل 15 ألف جنيه.
وبلغ حد المشتريات الدولية 100 ألف جنيه مقابل 50 ألف جنيه لبطاقات“فيزا بلاتينوم” و”ماستركارد بلاتينوم” و”ماستركارد شامبيون لييج”.
وزاد حد المشتريات الدولية إلى 160 ألف جنيه مقابل 85 ألف جنيه لبطاقات“ماستركارد وورلد” و”فيزا سيجنتشر” و”ماستركارد وورلد إيليت” و” فيزا إنفينيت”.
أما عن الحد الشهرى للسحب النقدى من الخارج إلى 7500 جنيه مقابل 4500 جنيه، لبطاقات“فيزا بلاتينوم” و”ماستركارد بلاتينوم” و”ماستركارد شامبيون لييج” و”ماستركارد وورلد”“وفيزا سيجنتشر” و”ماستركارد وورلد إيليت” و” فيزا إنفينيت”.
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