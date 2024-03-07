البنك الأهلى يرفع حدود الاستخدام الدولى للبطاقات الائتمانية

MENAFN - Al-Borsa News) عدل البنك الأهلى المصري حدود الإنفاق الدولي لبطاقاته الائتمانية اليوم الخميس، لتتراوح حدود السحب الدولى بين ما يعادل 2500 إلى 7500 جنيه، بينما تتراوح المشتريات الدولية بين 25 ألف جنيه إلى 160 ألف جنيه.

وارتفع حد السحب النقدى خارج مصر إلى 25 ألف جنيه مقابل 7000 جنيه، بينما ارتفع الحد الشهرى للمشتريات الدولية إلى 2500 جنيه مقابل 1500 جنيه، لبطاقات“فيزا كلاسيك” و”ماستركارد استاندرد” و” ماستركارد مصر للطيران”.

موضوعات“مورجان ستانلى” يتوقع ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى 58 مليار دولار خلال 3 شهور بنك مصر يرفع حدود المشتريات الدولية لعدد من بطاقاته الائتمانية بعد تعويم الجنيه.. كم يبلغ سعر الريال السعودى فى البنك المركزى اليوم؟

وبالنسبة لبطاقات“فيزا الذهبية” و”ماستركارد تيتانيوم”، زاد حد السحب النقدى خارج مصر إلى 3500 جنيه مقابل 2000 جنيه، بينما زاد حد المشتريات الدولية إلى 37.5 ألف مقابل 15 ألف جنيه.

وبلغ حد المشتريات الدولية 100 ألف جنيه مقابل 50 ألف جنيه لبطاقات“فيزا بلاتينوم” و”ماستركارد بلاتينوم” و”ماستركارد شامبيون لييج”.

وزاد حد المشتريات الدولية إلى 160 ألف جنيه مقابل 85 ألف جنيه لبطاقات“ماستركارد وورلد” و”فيزا سيجنتشر” و”ماستركارد وورلد إيليت” و” فيزا إنفينيت”.

أما عن الحد الشهرى للسحب النقدى من الخارج إلى 7500 جنيه مقابل 4500 جنيه، لبطاقات“فيزا بلاتينوم” و”ماستركارد بلاتينوم” و”ماستركارد شامبيون لييج” و”ماستركارد وورلد”“وفيزا سيجنتشر” و”ماستركارد وورلد إيليت” و” فيزا إنفينيت”.