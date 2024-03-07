الصين تعلن سياسة الإعفاء من التأشيرة لست دول أوروبية

MENAFN - Al-Borsa News) قال وزير الخارجية الصينى وانغ يى، اليوم الخميس، إن الصين ستتبنى على أساس تجريبى سياسة الإعفاء من التأشيرة لكل من سويسرا وأيرلندا والمجر والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ، وذلك اعتباراً من 14 مارس الجارى.

وأضاف وانغ، خلال مؤتمر صحفى على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطنى الـ14 لنواب الشعب الصينى، الهيئة التشريعية الوطنية فى الصين:“نأمل أن تقدم المزيد من الدول أيضا تسهيلات الحصول على التأشيرة للمواطنين الصينيين والعمل معنا لبناء شبكات المسار السريع للسفر عبر الحدود وتشجيع الاستئناف السريع لرحلات الركاب الجوية الدولية”.

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وأضاف وانغ، أن ذلك سيجعل السفر إلى الخارج أكثر سهولة للمواطنين الصينيين، ويجعل أيضا الأصدقاء الأجانب يشعرون وكأنهم فى وطنهم لدى وجودهم فى الصين.

وتعهد وانغ بالتعاون مع السلطات المعنية لدفع توقيع المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة عالية المعايير، وتوسيع شبكة مناطق التجارة الحرة الموجهة نحو العالم، والحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد والبيانات العالمية وسلاستها.

وأعرب وانغ عن استعداد الصين لتطوير منصات التعاون الدولى على نحو جيد بما فى ذلك معرض الصين الدولى للاستيراد ومعرض الصين الدولى لتجارة الخدمات، وتحسين بيئة أعمالها الموجهة نحو السوق والقائمة على القوانين والمتماشية مع المعايير الدولية لتوفير المزيد من التوقعات المستقرة والفوائد الطويلة الأمد للمستثمرين والشركاء من جميع أنحاء العالم.