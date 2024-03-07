الصين تعلن سياسة الإعفاء من التأشيرة لست دول أوروبية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير الخارجية الصينى وانغ يى، اليوم الخميس، إن الصين ستتبنى على أساس تجريبى سياسة الإعفاء من التأشيرة لكل من سويسرا وأيرلندا والمجر والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ، وذلك اعتباراً من 14 مارس الجارى.
وأضاف وانغ، خلال مؤتمر صحفى على هامش الدورة الثانية للمجلس الوطنى الـ14 لنواب الشعب الصينى، الهيئة التشريعية الوطنية فى الصين:“نأمل أن تقدم المزيد من الدول أيضا تسهيلات الحصول على التأشيرة للمواطنين الصينيين والعمل معنا لبناء شبكات المسار السريع للسفر عبر الحدود وتشجيع الاستئناف السريع لرحلات الركاب الجوية الدولية”.
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وأضاف وانغ، أن ذلك سيجعل السفر إلى الخارج أكثر سهولة للمواطنين الصينيين، ويجعل أيضا الأصدقاء الأجانب يشعرون وكأنهم فى وطنهم لدى وجودهم فى الصين.
وتعهد وانغ بالتعاون مع السلطات المعنية لدفع توقيع المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة عالية المعايير، وتوسيع شبكة مناطق التجارة الحرة الموجهة نحو العالم، والحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والإمداد والبيانات العالمية وسلاستها.
وأعرب وانغ عن استعداد الصين لتطوير منصات التعاون الدولى على نحو جيد بما فى ذلك معرض الصين الدولى للاستيراد ومعرض الصين الدولى لتجارة الخدمات، وتحسين بيئة أعمالها الموجهة نحو السوق والقائمة على القوانين والمتماشية مع المعايير الدولية لتوفير المزيد من التوقعات المستقرة والفوائد الطويلة الأمد للمستثمرين والشركاء من جميع أنحاء العالم.
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