شى يحث المستشارين السياسيين الصينيين على الإسهام فى التحديث صينى النمط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
دعا الرئيس الصينى شى جين بينغ، المستشارين السياسيين الصينيين إلى بناء توافق واسع للإسهام فى التحديث صينى النمط، وذلك أثناء مشاركته فى اجتماع جماعى مشترك خلال الدورة الثانية للمجلس الوطنى الـ14 للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصيني.
وحث شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، المستشارين السياسيين من مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات والمجموعات القومية والقطاعات وجميع مناحى الحياة، على إجراء بحث متعمق والعمل بنشاط على تقديم اقتراحات قائمة على المهام الاستراتيجية الكبرى التى أقرها المؤتمر الوطنى العشرين للحزب الشيوعى الصينى والترتيبات التى وضعها مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى فى الصين.
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حضر اللقاء مستشارون سياسيون من اللجنة الثورية لحزب الكومينتانغ الصيني، وقطاع العلوم والتكنولوجيا، وقطاع البيئة والموارد.
وانضم إلى المناقشات التى جرت خلال الاجتماع وانغ هو نينغ، رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصيني، وتساى تشي، مدير المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني. وكل من وانغ وتساى عضو فى اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني.
وخلال الاجتماع، ألقى ستة مستشارين سياسيين وطنيين كلمات بشأن موضوعات تنوعت ما بين التعاون عبر مضيق تايوان فى سلاسل الصناعة والإمداد وتقنيات الإنترنت الأساسية وحماية البيئة.
وعقب الاستماع إلى المستشارين السياسيين، ألقى شى كلمة هامة، وقال إن اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى وحدت وقادت الحزب بأكلمه والشعب الصينى من جميع المجموعات القومية من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية فى عام 2023، مضيفا أن المستشارين السياسيين ساهموا بجهودهم وحكمتهم فى هذا الإنجاز الذى تحقق بشق الأنفس.
وبشأن العمل المتعلق بتايوان، حث شى اللجنة الثورية لحزب الكومينتانغ الصينى على توحيد جميع الوطنيين من الداخل والخارج، وداخل وخارج تايوان لتدعيم المعارضة ضد ما يسمى“استقلال تايوان” وتوسيع الدعم لإعادة التوحيد الوطنى والدفع المشترك قدما نحو إعادة التوحيد السلمى للصين.
ودعا شى إلى بذل جهود نشطة لتعزيز التبادلات والتعاون فى مجالات منها التطوير العلمى والتكنولوجى والزراعة والثقافة وتنمية الشباب عبر مضيق تايوان، وتعميق التنمية المتكاملة عبر المضيق.
كما حث المستشارين السياسيين وجميع العاملين فى قطاع العلوم والتكنولوجيا على تعزيز الأبحاث الأساسية والبحوث الأساسية التطبيقية والسعى نحو تحقيق اختراقات فى التقنيات الأساسية فى المجالات الرئيسية وخلق محركات جديدة لتطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة.
وحث شى المستشارين السياسيين من قطاع البيئة والموارد على تقديم إسهامات جديدة فى الحماية الإيكولوجية والبيئية والحفاظ على تنمية عالية الجودة بحماية رفيعة المستوى.
ودعا إلى التنفيذ الكامل والدقيق للمبادئ التوجيهية لمكافحة التلوث بشكل موجه وقائم على العلم وقانونى، والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية الخضراء ومنخفضة الكربون، وتعزيز تحقيق ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربونى بطريقة نشطة وحكيمة.
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