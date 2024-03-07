شى يحث المستشارين السياسيين الصينيين على الإسهام فى التحديث صينى النمط

MENAFN - Al-Borsa News) دعا الرئيس الصينى شى جين بينغ، المستشارين السياسيين الصينيين إلى بناء توافق واسع للإسهام فى التحديث صينى النمط، وذلك أثناء مشاركته فى اجتماع جماعى مشترك خلال الدورة الثانية للمجلس الوطنى الـ14 للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصيني.

وحث شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، المستشارين السياسيين من مختلف الأحزاب السياسية والمنظمات والمجموعات القومية والقطاعات وجميع مناحى الحياة، على إجراء بحث متعمق والعمل بنشاط على تقديم اقتراحات قائمة على المهام الاستراتيجية الكبرى التى أقرها المؤتمر الوطنى العشرين للحزب الشيوعى الصينى والترتيبات التى وضعها مؤتمر العمل الاقتصادى المركزى فى الصين.

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حضر اللقاء مستشارون سياسيون من اللجنة الثورية لحزب الكومينتانغ الصيني، وقطاع العلوم والتكنولوجيا، وقطاع البيئة والموارد.

وانضم إلى المناقشات التى جرت خلال الاجتماع وانغ هو نينغ، رئيس المجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصيني، وتساى تشي، مدير المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني. وكل من وانغ وتساى عضو فى اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني.

وخلال الاجتماع، ألقى ستة مستشارين سياسيين وطنيين كلمات بشأن موضوعات تنوعت ما بين التعاون عبر مضيق تايوان فى سلاسل الصناعة والإمداد وتقنيات الإنترنت الأساسية وحماية البيئة.

وعقب الاستماع إلى المستشارين السياسيين، ألقى شى كلمة هامة، وقال إن اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى وحدت وقادت الحزب بأكلمه والشعب الصينى من جميع المجموعات القومية من أجل تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرئيسية فى عام 2023، مضيفا أن المستشارين السياسيين ساهموا بجهودهم وحكمتهم فى هذا الإنجاز الذى تحقق بشق الأنفس.

وبشأن العمل المتعلق بتايوان، حث شى اللجنة الثورية لحزب الكومينتانغ الصينى على توحيد جميع الوطنيين من الداخل والخارج، وداخل وخارج تايوان لتدعيم المعارضة ضد ما يسمى“استقلال تايوان” وتوسيع الدعم لإعادة التوحيد الوطنى والدفع المشترك قدما نحو إعادة التوحيد السلمى للصين.

ودعا شى إلى بذل جهود نشطة لتعزيز التبادلات والتعاون فى مجالات منها التطوير العلمى والتكنولوجى والزراعة والثقافة وتنمية الشباب عبر مضيق تايوان، وتعميق التنمية المتكاملة عبر المضيق.

كما حث المستشارين السياسيين وجميع العاملين فى قطاع العلوم والتكنولوجيا على تعزيز الأبحاث الأساسية والبحوث الأساسية التطبيقية والسعى نحو تحقيق اختراقات فى التقنيات الأساسية فى المجالات الرئيسية وخلق محركات جديدة لتطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة.

وحث شى المستشارين السياسيين من قطاع البيئة والموارد على تقديم إسهامات جديدة فى الحماية الإيكولوجية والبيئية والحفاظ على تنمية عالية الجودة بحماية رفيعة المستوى.

ودعا إلى التنفيذ الكامل والدقيق للمبادئ التوجيهية لمكافحة التلوث بشكل موجه وقائم على العلم وقانونى، والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية الخضراء ومنخفضة الكربون، وتعزيز تحقيق ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربونى بطريقة نشطة وحكيمة.