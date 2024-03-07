تقرير: صفقة رأس الحكمة التاريخية تجلب مكاسب نقدية قيمة لمصر

MENAFN - Al-Borsa News) ذكر تقرير لمعهد التمويل الدولي أن الصفقة الضخمة التي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يوم الجمعة 23 فبراير، والتي تبلغ قيمتها 35 مليار دولار (حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي) مع شركة أبوظبي التنموية القابضة والتي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، تمثل أكبر تدفق للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر.

وقال التقرير -الذي نشر على الموقع الالكتروني للمعهد- إنه بحسب المعلومات الأولية، ستحصل مصر على 24 مليار دولار من السيولة المباشرة والتخلي عن ودائع اماراتية بقيمة 11 مليار دولار وتحويلها للجنيه لصالح للاستثمار في مشروعات تدعم النمو الاقتصادي والتنمية.

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وأشارت المجموعة الاماراتية إلى أنها تتوقع ما يزيد عن 150 مليار دولار من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عمر المشروع.

ورأى التقرير أن الحجم الأولي للاستثمار وسرعته قد تجاوزا التوقعات بكثير، وكان رد فعل المشاركين في السوق إيجابيا على الأخبار، مشيرا إلى أن سعر الصرف الموازي -والذي كان يتم تداوله عند حوالي 70 جنيها مصريا للدولار الأمريكي قبل الإعلان- قد ارتفع بشكل ملحوظ. بينما يتم تداوله الآن في حدود تتراوح بين 45 و50 جنيها مصريا مقابل الدولار الأمريكي. كما انخفضت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم بسبب الأخبار هذه، وواصلت السندات الدولارية زخمها التصاعدي.

ونوه التقرير بأن هذه الصفقة تساهم في زيادة تعزيز الأصول الاحتياطية لمصر، الأمر الذي يساعد على تغطية بعض عمليات إعادة الشراء الكبيرة لصندوق النقد الدولي المستحقة في السنتين الماليتين المقبلتين، وفي الوقت ذاته تعبئة مساعدات أخرى متعددة الأطراف. ومن الممكن أن تفضي هذه التدفقات المجتمعة من صندوق النقد الدولي ومشروع رأس الحكمة إلى زيادة في إجمالي الاحتياطات من مصادر دولية إلى أكثر من 50 مليار دولار (8 أشهر من الواردات) بنهاية العام المالي الحالي.

واختتم التقرير بالقول إنه من شأن ضخ الأموال المعلن عنه أن يقلل صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي ويساعد على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مشيرا إلى أن التدفق الكبير للعملة الصعبة يشكل علاجا قيما على المدى القصير. ومع ذلك، يتعين أن تظل مصر على طريق الإصلاح من أجل استدامة طويلة الأجل.

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