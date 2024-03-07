أحمد القزاز يحصل على درجة الدكتوراه فى الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

MENAFN - Al-Borsa News) حصل الباحث أحمد إبراهيم القزاز، رئيس حى التبين بالقاهرة، على درجة الدكتوراه فى الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وأثرها على أداء وحدات الإدارة المحلية، من معهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة السادات.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد أحمد الحويطى، عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية والأستاذ بقسم تقويم الموارد الطبيعية بجامعة السادات، والدكتور صبرى بيومى، أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بجامعة القاهرة، والدكتور هشام سليمان، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور عادل عبدالرحمن، أستاذ الإدارة العامة ومدير فرع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بأسيوط.

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ويهدف البحث إلى التعرف على أنواع المخلفات وأساليب إدارتها، وتطبيق عدد من المعايير فى وحدات الإدارة المحلية بمحافظة المنوفية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وتهدف الدراسة إلى التعرف على أبعاد ومراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات البيئية الصلبة استناداً على إحصائيات رسمية عن حجم المخلفات وموقف محافظة المنوفية.

وطُبقت الدراسة على 14 وحدة محلية قروية، وعلى أكثر من 73 مبحوث من موظفى الوحدات المحلية المعنيين بإدارة المخلفات.

ورصدت الدراسة تزايد كميات المخلفات البلدية الصلبة، بما تتضمنه من المخلفات الصناعية.

وأعطى البحث درجة متوسطة لممارسة عمليات الإدارة للمخلفات البيئية بالوحدات المحلية، ودرجة جيدة جدا لمدى وعى مسؤولى الوحدات المحلية بالممارسات المستدامة.

كما ذكرت الدراسة الأهمية العلمية للبحث، نظراً لتفاقم أزمة المخلفات واعتبارها المصدر الرئيسى للقلق عند الحكومات، ودور الوحدات المحلية فى التخلص من المخلفات الصلبة الضارة بالبيئة.