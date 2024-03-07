أحمد القزاز يحصل على درجة الدكتوراه فى الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصل الباحث أحمد إبراهيم القزاز، رئيس حى التبين بالقاهرة، على درجة الدكتوراه فى الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وأثرها على أداء وحدات الإدارة المحلية، من معهد البحوث والدراسات البيئية بجامعة السادات.
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور محمد أحمد الحويطى، عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية والأستاذ بقسم تقويم الموارد الطبيعية بجامعة السادات، والدكتور صبرى بيومى، أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بجامعة القاهرة، والدكتور هشام سليمان، أستاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة القاهرة، والدكتور عادل عبدالرحمن، أستاذ الإدارة العامة ومدير فرع أكاديمية السادات للعلوم الإدارية بأسيوط.
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ويهدف البحث إلى التعرف على أنواع المخلفات وأساليب إدارتها، وتطبيق عدد من المعايير فى وحدات الإدارة المحلية بمحافظة المنوفية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على أبعاد ومراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات البيئية الصلبة استناداً على إحصائيات رسمية عن حجم المخلفات وموقف محافظة المنوفية.
وطُبقت الدراسة على 14 وحدة محلية قروية، وعلى أكثر من 73 مبحوث من موظفى الوحدات المحلية المعنيين بإدارة المخلفات.
ورصدت الدراسة تزايد كميات المخلفات البلدية الصلبة، بما تتضمنه من المخلفات الصناعية.
وأعطى البحث درجة متوسطة لممارسة عمليات الإدارة للمخلفات البيئية بالوحدات المحلية، ودرجة جيدة جدا لمدى وعى مسؤولى الوحدات المحلية بالممارسات المستدامة.
كما ذكرت الدراسة الأهمية العلمية للبحث، نظراً لتفاقم أزمة المخلفات واعتبارها المصدر الرئيسى للقلق عند الحكومات، ودور الوحدات المحلية فى التخلص من المخلفات الصلبة الضارة بالبيئة.
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