مورجان ستانلى يتوقع ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى 58 مليار دولار خلال 3 شهور

MENAFN - Al-Borsa News) توقع بنك الاستثمار الأمريكى مورجان ستانلى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى 58.3 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل و67.4 مليار دولار فى يونيو 2026.

جاء ذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على برنامج تمويلى بقيمة قد تصل إلى 9.2 مليار دولار أمس.

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وقال إن إقرار صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر قد يؤدى للإفراج عن تمويلات بقيمة 750 مليون دولار على الأقل وقد تزيد بناء على المدى الزمنى المُعدل.

وتمثل تلك الفيمة حصيلة دفعتين مؤجلتين من البرنامج المعلق منذ العام الماضى والذى اتفق الجانبان على استئنافه وزيادة قيمته.

ورفع صندوق النقد الدولى قيمة برنامج مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، بخلاف ما بين 1 إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة، فى خطوة وصفها بالضرورية لتنفيذ البرنامج الإصلاحى ومساعدة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية بسبب الحرب على فلسطين.

وأشار“مورجان ستانلى” إلى أنه رغم أن خفض الجنيه ورفع الفائدة كان أكثر من التوقعات لكن الخطوات فى ذاتها كانت متوقعة إلى حد بعيد وأيضًا التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.

وتوقع البنك صدور معلومات مُفصلة أكثر بشأن التمويلات المُصاحب للبرنامج من قبل البنك الدولى والاتحاد الأوروبى، لكنها ذكرت أن أهميتها ليست جوهرية لمصر بالنظر لسيولة بالعملة الأجنبية التى تدفقت بعد صفقة رأس الحكمة.

وكشف وزير المالية محمد معيط خلال مؤتمر اليوم أن الحزمة التمويلية شاملة التمويلات المصاحبة قد تصل إلى 20 مليار دولار.

وتوقع“مورجان ستانلى” أن يستقر سعر الدولار حول 45 جنيه بعد التعويم، خاصة أن التعويم الحالى يختلف عن سابقيه فى ظل تسلح البنك المركزى برصيد ضخم من السيولة بالعملة الأجنبية والتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن قرض كبير.

ورجح أن تكون زيادات الدولار فى الفترة المقبلة محدودة بما يُمكن البنك المركزى من الحفاظ على مرونة سعر الصرف.

وأشار إلى أن الإفراج التدريجى عن السلع وتلبية الطلب والإلتزام بالإصلاحات سيساعد فى تحقيق توقعاته للعملة المصرية.

وقال إن الأمر الذى يجب التركيز عليه فى الوقت الحالى هو استدامة مرونة سعر الصرف والتى من شأنها أن تعزز التدفقات وترفع احتياطى النقد الأجنبى.