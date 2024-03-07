الصومال وتركيا توقعان اتفاقية تعاون لتطوير قطاع النفط والغاز

MENAFN - Al-Borsa News) وقع وزير البترول والثروة المعدنية الصومالي عبد الرزاق عمر محمد، اليوم الخميس، مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، اتفاقية تعاون في مجال تطوير قطاع النفط والغاز في الصومال.

وقال“محمد” – في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا):”وقعنا اتفاقية شراكة وتعاون في أنقرة مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي”، مشيرا إلى أهمية هذه الاتفاقية واستفادة كل طرف من تجارب الطرف الآخر في مجال الطاقة.

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وأعرب الوزير الصومالي عن شكره وتقديره على حسن استضافته والوفد المرافق له خلال زيارتهم لجمهورية تركيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من توقيع البلدين على اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي.

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