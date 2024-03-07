الصومال وتركيا توقعان اتفاقية تعاون لتطوير قطاع النفط والغاز

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع وزير البترول والثروة المعدنية الصومالي عبد الرزاق عمر محمد، اليوم الخميس، مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار، اتفاقية تعاون في مجال تطوير قطاع النفط والغاز في الصومال.
وقال“محمد” – في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا):”وقعنا اتفاقية شراكة وتعاون في أنقرة مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي”، مشيرا إلى أهمية هذه الاتفاقية واستفادة كل طرف من تجارب الطرف الآخر في مجال الطاقة.
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وأعرب الوزير الصومالي عن شكره وتقديره على حسن استضافته والوفد المرافق له خلال زيارتهم لجمهورية تركيا.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من توقيع البلدين على اتفاقية للتعاون الدفاعي والاقتصادي.
المصدر:
MENAFN07032024000202011048ID1107949714
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