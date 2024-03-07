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لاجارد تشير إلى خفض المركزي الأوروبي للفائدة في يونيو

3/7/2024 2:27:16 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الرخصة الذهبية في البحرين تجذب استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار الأمم المتحدة: عدد براءات الاختراع يتراجع عالميًا لأول مرة منذ 14 عامًا صندوق النقد يوافق مبدئياً على صرف 32 مليون دولار لبوركينا فاسو

أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن صناع السياسة قد يكونون في وضع يسمح لهم بخفض أسعار الفائدة في يونيو، حيث أظهرت التوقعات الجديدة أن التضخم سيصل إلى هدف 2% في عام 2025.

وقالت“كريستين لاجارد” للصحفيين في فرانكفورت الخميس:“من الواضح أننا بحاجة إلى مزيد من الأدلة، ومزيد من التفاصيل، نحن نعلم أن هذه البيانات ستأتي خلال الأشهر القليلة المقبلة، سنعرف المزيد في أبريل، لكننا سنعرف الكثير في يونيو”، بحسب“بلومبرج”.

وأوضحت“لاجارد”، أن هناك تباطؤًا واضحًا في أسعار المستهلكين لكنها وزملاءها ليسوا“واثقين بما يكفي” حاليًا لبدء التيسير النقدي، وقالت إنه لم تُجر مناقشة خفض الفائدة هذا الاجتماع، لكنهم بدأوا مناقشة التراجع عن موقف السياسة التقييدي.

وقدمت التوقعات الفصلية للمركزي الأوروبي دعمًا للأسواق، حيث حدد التضخم عند 2.3% هذا العام – بانخفاض من 2.7% في اجتماع ديسمبر – فيما توقع صناع السياسة معدل تضخم 2% في 2025، مع نمو الاقتصاد بنسبة 0.6% في عام 2024 مقابل 0.8% سابقًا.

وخلال اجتماع اليوم، ثبّت صناع السياسة في المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 4% للاجتماع الرابع على التوالي، بعد أن تباطأ التضخم في منطقة اليورو خلال فبراير إلى 2.6%، لكنه تجاوز التوقعات.

المصدر:

MENAFN07032024000202011048ID1107949713

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