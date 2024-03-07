لاجارد تشير إلى خفض المركزي الأوروبي للفائدة في يونيو

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أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى أن صناع السياسة قد يكونون في وضع يسمح لهم بخفض أسعار الفائدة في يونيو، حيث أظهرت التوقعات الجديدة أن التضخم سيصل إلى هدف 2% في عام 2025.
وقالت“كريستين لاجارد” للصحفيين في فرانكفورت الخميس:“من الواضح أننا بحاجة إلى مزيد من الأدلة، ومزيد من التفاصيل، نحن نعلم أن هذه البيانات ستأتي خلال الأشهر القليلة المقبلة، سنعرف المزيد في أبريل، لكننا سنعرف الكثير في يونيو”، بحسب“بلومبرج”.
وأوضحت“لاجارد”، أن هناك تباطؤًا واضحًا في أسعار المستهلكين لكنها وزملاءها ليسوا“واثقين بما يكفي” حاليًا لبدء التيسير النقدي، وقالت إنه لم تُجر مناقشة خفض الفائدة هذا الاجتماع، لكنهم بدأوا مناقشة التراجع عن موقف السياسة التقييدي.
وقدمت التوقعات الفصلية للمركزي الأوروبي دعمًا للأسواق، حيث حدد التضخم عند 2.3% هذا العام – بانخفاض من 2.7% في اجتماع ديسمبر – فيما توقع صناع السياسة معدل تضخم 2% في 2025، مع نمو الاقتصاد بنسبة 0.6% في عام 2024 مقابل 0.8% سابقًا.
وخلال اجتماع اليوم، ثبّت صناع السياسة في المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع عند 4% للاجتماع الرابع على التوالي، بعد أن تباطأ التضخم في منطقة اليورو خلال فبراير إلى 2.6%، لكنه تجاوز التوقعات.
المصدر:
MENAFN07032024000202011048ID1107949713
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