إغلاقات قياسية لمؤشرات الأسهم الأوروبية عقب اجتماع المركزي

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تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع خلال تعاملات الخميس، مع استيعاب مخرجات اجتماع البنك المركزي الأوروبي، والذي ثبّت خلاله سعر الفائدة على الودائع عند 4%، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.
وفي نهاية التداولات، قفز مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1% عند 503.1 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي إغلاقه القياسي الـخامس منذ بداية العام، متجاوزًا 500 نقطة لأول مرة.
وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.15% عند 7692 نقطة، فيما ارتفع سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.75% عند إغلاق قياسي بلغ 8016 نقطة، وصعدت قيمة“داكس” الألماني بنسبة 0.7% عند 17842 نقطة (الإغلاق القياسي الـ17 هذا العام).
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد”:“من الواضح أننا بحاجة إلى مزيد من الأدلة، ومزيد من التفاصيل، نحن نعلم أن هذه البيانات ستأتي خلال الأشهر القليلة المقبلة، سنعرف المزيد في أبريل، لكننا سنعرف الكثير في يونيو”.
وقدمت التوقعات الفصلية للمركزي الأوروبي دعمًا للأسواق، حيث حدد التضخم عند 2.3% هذا العام – بانخفاض من 2.7% في اجتماع ديسمبر – ويتوقع البنك نموًا اقتصاديًا بنسبة 0.6% في عام 2024، بانخفاض طفيف عن توقعاته السابقة البالغة 0.8%.
المصدر:
MENAFN07032024000202011048ID1107949712
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