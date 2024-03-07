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إغلاقات قياسية لمؤشرات الأسهم الأوروبية عقب اجتماع المركزي

3/7/2024 2:27:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الرخصة الذهبية في البحرين تجذب استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار الأمم المتحدة: عدد براءات الاختراع يتراجع عالميًا لأول مرة منذ 14 عامًا صندوق النقد يوافق مبدئياً على صرف 32 مليون دولار لبوركينا فاسو

تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع خلال تعاملات الخميس، مع استيعاب مخرجات اجتماع البنك المركزي الأوروبي، والذي ثبّت خلاله سعر الفائدة على الودائع عند 4%، كما كان متوقعًا على نطاق واسع.

وفي نهاية التداولات، قفز مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 1% عند 503.1 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي إغلاقه القياسي الـخامس منذ بداية العام، متجاوزًا 500 نقطة لأول مرة.

وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.15% عند 7692 نقطة، فيما ارتفع سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.75% عند إغلاق قياسي بلغ 8016 نقطة، وصعدت قيمة“داكس” الألماني بنسبة 0.7% عند 17842 نقطة (الإغلاق القياسي الـ17 هذا العام).

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي“كريستين لاجارد”:“من الواضح أننا بحاجة إلى مزيد من الأدلة، ومزيد من التفاصيل، نحن نعلم أن هذه البيانات ستأتي خلال الأشهر القليلة المقبلة، سنعرف المزيد في أبريل، لكننا سنعرف الكثير في يونيو”.

وقدمت التوقعات الفصلية للمركزي الأوروبي دعمًا للأسواق، حيث حدد التضخم عند 2.3% هذا العام – بانخفاض من 2.7% في اجتماع ديسمبر – ويتوقع البنك نموًا اقتصاديًا بنسبة 0.6% في عام 2024، بانخفاض طفيف عن توقعاته السابقة البالغة 0.8%.

المصدر:

MENAFN07032024000202011048ID1107949712

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