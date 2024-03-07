معهد التمويل الدولى يتوقع تراجع الدولار إلى 42.5 جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) توقع معهد التمويل تراجع سعر الدولار إلى مستوى 42.5 جنيه خلال العام المالى المقبل.

وخفض المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى إلى 2.6% بدلًا من أكثر من 3% قبل ذلك، على أن يرتفع إلى 4.5% خلال العام المالى المقبل.

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ورجح زيادة احتياطى النقد الأجنبى 18 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، ليصل إلى 51 مليار دولار، وأن يُخفض البنك المركزى الفائدة 3% قبل نهاية العام المالى أيضا.

وقالت إن صفقة رأس الحكمة ستؤدى لخفض عجز صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى فى العام المالى الحالى وتُخفض الدين الخارج إلى 157 مليار دولار مقارنة مع 165 مليار دولار قبل الاتفاق.

ومن ضمن بنود صفقة رأس الحكمة أن تسترد الإمارات ودائعها الدولارية البالغة 11 مليار دولار بالعملة المحلية على أن تستثمرها محليًا.

وتوقع أن تظل نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى فى النطاق المقبول عند 45% خلال العام المالى الحالى بعد تعويم الجنيه، نتيجة انخفاض قيمة الناتج المحلى عند تقويمه بالدولار، أو ارتفاع قيمة الدين الخارجى عند تقويمه بالجنيه.

وقال المعهد إن التدفق الكبير للعملة الأجنبية بمثابة إصلاح قصير المدى لكن مصر عليها أن تظل مسار الإصلاحات طويلة المدى لضمان استدامة التحسن.

وأشار إلى أن المشروعات الضخمة وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة كبدت مصر ديون خارجية ثقيلة وأثرت بشكل سلبى على عجز الحسابين المالى والجارى.

وذكر أنه فى 2015، كانت هناك وعود بتدفقات استثمار أجنبى مباشر لم تتحقق فى العاصمة الإدارية وأن مصر عليها أن تكون تعلمت من أخطاء الماضى، وأن تستفيد من الفرصة التى سنحت لها للتعافى، عبر استمرار الإصلاحات الهيكلية لاستعادة الاستقرار الاقتصادى والحفاظ على الاحتياطيات، والتحول نحو سعر صرف يحدده السوق ونمو يقوده القطاع الخاص.