Thursday, 07 March 2024 11:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صندوق النقد يوافق مبدئياً على صرف 32 مليون دولار لبوركينا فاسو

3/7/2024 2:27:15 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أعلن صندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق مبدئي مع حكومة بوركينا فاسو على برنامج إصلاح اقتصادي بشأن السياسات المزمع اتخاذها ما يفتح الباب أمام إقرار قروض بقيمة 32 مليون دولار.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن الموافقة المبدئية سوف يتم إقرارها بشكل نهائي في مايو المقبل، وبذلك يصل مجموع الدعم المالي الذي يقره صندوق النقد الدولي بموجب هذا الترتيب إلى 64 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.

موضوعات متعلقة الرخصة الذهبية في البحرين تجذب استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار الأمم المتحدة: عدد براءات الاختراع يتراجع عالميًا لأول مرة منذ 14 عامًا إغلاقات قياسية لمؤشرات الأسهم الأوروبية عقب اجتماع المركزي

كان صندوق النقد قد أقر برنامج لأربع سنوات مدعوم من تسهيل الائتمان الموسع فيما تمت الموافقة على الترتيب من قبل المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بإجمالي 302 مليون دولار.

أشاد الصندوق بالجهود القوية للسلطات في تنفيذ تعديلات وإصلاحات الاقتصاد الكلي في بيئة صعبة تتميز بارتفاع تكاليف الاقتراض، وعدم اليقين السياسي، والظروف الأمنية الهشة في بعض أجزاء الإقليم، وانعدام الأمن الغذائي.

وثمن الصندوق بالتقدم المحرز في توفير الحماية الاجتماعية من جانب بوركينا فاسو، بما في ذلك إنشاء سجلات اجتماعية وتفعيل شبكة الأمان الاجتماعي، والبرنامج الوطني لشؤون المرأة.

المصدر:

MENAFN07032024000202011048ID1107949710

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث