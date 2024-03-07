صندوق النقد يوافق مبدئياً على صرف 32 مليون دولار لبوركينا فاسو

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق مبدئي مع حكومة بوركينا فاسو على برنامج إصلاح اقتصادي بشأن السياسات المزمع اتخاذها ما يفتح الباب أمام إقرار قروض بقيمة 32 مليون دولار.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن الموافقة المبدئية سوف يتم إقرارها بشكل نهائي في مايو المقبل، وبذلك يصل مجموع الدعم المالي الذي يقره صندوق النقد الدولي بموجب هذا الترتيب إلى 64 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.
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كان صندوق النقد قد أقر برنامج لأربع سنوات مدعوم من تسهيل الائتمان الموسع فيما تمت الموافقة على الترتيب من قبل المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بإجمالي 302 مليون دولار.
أشاد الصندوق بالجهود القوية للسلطات في تنفيذ تعديلات وإصلاحات الاقتصاد الكلي في بيئة صعبة تتميز بارتفاع تكاليف الاقتراض، وعدم اليقين السياسي، والظروف الأمنية الهشة في بعض أجزاء الإقليم، وانعدام الأمن الغذائي.
وثمن الصندوق بالتقدم المحرز في توفير الحماية الاجتماعية من جانب بوركينا فاسو، بما في ذلك إنشاء سجلات اجتماعية وتفعيل شبكة الأمان الاجتماعي، والبرنامج الوطني لشؤون المرأة.
المصدر:
MENAFN07032024000202011048ID1107949710
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