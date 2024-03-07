صندوق النقد يوافق مبدئياً على صرف 32 مليون دولار لبوركينا فاسو

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن صندوق النقد الدولي التوصل لاتفاق مبدئي مع حكومة بوركينا فاسو على برنامج إصلاح اقتصادي بشأن السياسات المزمع اتخاذها ما يفتح الباب أمام إقرار قروض بقيمة 32 مليون دولار.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن الموافقة المبدئية سوف يتم إقرارها بشكل نهائي في مايو المقبل، وبذلك يصل مجموع الدعم المالي الذي يقره صندوق النقد الدولي بموجب هذا الترتيب إلى 64 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة.

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كان صندوق النقد قد أقر برنامج لأربع سنوات مدعوم من تسهيل الائتمان الموسع فيما تمت الموافقة على الترتيب من قبل المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي بإجمالي 302 مليون دولار.

أشاد الصندوق بالجهود القوية للسلطات في تنفيذ تعديلات وإصلاحات الاقتصاد الكلي في بيئة صعبة تتميز بارتفاع تكاليف الاقتراض، وعدم اليقين السياسي، والظروف الأمنية الهشة في بعض أجزاء الإقليم، وانعدام الأمن الغذائي.

وثمن الصندوق بالتقدم المحرز في توفير الحماية الاجتماعية من جانب بوركينا فاسو، بما في ذلك إنشاء سجلات اجتماعية وتفعيل شبكة الأمان الاجتماعي، والبرنامج الوطني لشؤون المرأة.

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