فيتش: اضطرابات البحر الأحمر تقلص تنافسية صادرات السيارات الكهربائية الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“جى بى أوتو” تطرح 3 أنواع جديدة من إطارات لاسا التركية أرخص سيارة فى مصر تعرف عليها 49.5% تراجعاً فى مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليًا خلال يناير الماضى

تواجه الشركات الصينية المُصدرة للسلع إلى الأسواق الأوروبية تكاليف شحن أعلى نتيجة لأزمة البحر الأحمر المستمرة، حيث تمر عادة نحو 60% من التجارة الصينية مع أوروبا عبر قناة السويس.

ورجحت وكالة“فيتش” تأثر صادرات السيارات ومنتجات الطاقة الشمسية، بشكل أكبر بالاضطراب، حيث يشكل الشحن جزءًا كبيرًا من هياكل تكلفة هذه المنتجات، وقد تؤدي تكاليف الشحن المتضخمة إلى إضعاف القدرة التنافسية للسيارات الكهربائية، وتآكل حصتها السوقية.

وقالت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي:“نتوقع خسارة بعض مُصَدّري وحدات الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما يواجهون خطرًا متزايدًا للخروج من السوق إذا ظلت تكاليف الشحن عند مستويات عالية”.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن السفن التي ترفع العلم الصيني أقل تأثراً بالأزمة، حيث تشير التقارير الصحفية إلى أن بعض السفن من خطوط الشحن الصينية لا تزال تسافر عبر قناة السويس، فيما لم يبلغ مشغلو الموانئ البحرية الصينية الكبرى عن ازدحامات.

وتتوقع“فيتش” أن يكون الاضطراب في سلسلة التوريد له تأثير إجمالي أقل على المصدرين الصينيين مقارنة بسنوات الوباء 2021-2022، بسبب انخفاض الطلب الخارجي على السلع الصينية وتزايد قدرة شحن الحاويات، والتي من المرجح أن تتوسع أكثر هذا العام.

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