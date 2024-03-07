الأمم المتحدة: عدد براءات الاختراع يتراجع عالميًا لأول مرة منذ 14 عامًا

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قالت وكالة براءات الاختراع التابعة للأمم المتحدة الخميس، إن طلبات براءات الاختراع تراجعت في 2023 بنحو 2% في أول انخفاض منذ 14 عامًا وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.
وأفادت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تشرف على نظام مشاركة الدول الاعتراف ببراءات الاختراع، عن 272.6 ألف طلب في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.8% على أساس سنوي.
يأتي التراجع العالمي، مع انخفاض نسبته 0.6% و5.3% على التوالي مقارنة بعام 2022 في أكبر دولتين: الصين (69.6 ألف) والولايات المتحدة (55.7 ألف)، وهو أول انخفاض في الدولة الآسيوية منذ عام 2002.
وفي حين تراجعت الطلبات المقدمة في عام 2023 من اليابان وألمانيا، صاحبتي المركز الثالث والخامس في التصنيف، ارتفع العدد المقدم من كوريا الجنوبية والتي تحتل المرتبة الرابعة، بزيادة طفيفة.
المصدر:
MENAFN07032024000202011048ID1107949708
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