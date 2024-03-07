الأمم المتحدة: عدد براءات الاختراع يتراجع عالميًا لأول مرة منذ 14 عامًا

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالرخصة الذهبية في البحرين تجذب استثمارات بقيمة 2.4 مليار دولار صندوق النقد يوافق مبدئياً على صرف 32 مليون دولار لبوركينا فاسو إغلاقات قياسية لمؤشرات الأسهم الأوروبية عقب اجتماع المركزي

قالت وكالة براءات الاختراع التابعة للأمم المتحدة الخميس، إن طلبات براءات الاختراع تراجعت في 2023 بنحو 2% في أول انخفاض منذ 14 عامًا وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي.

وأفادت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، التي تشرف على نظام مشاركة الدول الاعتراف ببراءات الاختراع، عن 272.6 ألف طلب في عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.8% على أساس سنوي.

يأتي التراجع العالمي، مع انخفاض نسبته 0.6% و5.3% على التوالي مقارنة بعام 2022 في أكبر دولتين: الصين (69.6 ألف) والولايات المتحدة (55.7 ألف)، وهو أول انخفاض في الدولة الآسيوية منذ عام 2002.

وفي حين تراجعت الطلبات المقدمة في عام 2023 من اليابان وألمانيا، صاحبتي المركز الثالث والخامس في التصنيف، ارتفع العدد المقدم من كوريا الجنوبية والتي تحتل المرتبة الرابعة، بزيادة طفيفة.

المصدر: