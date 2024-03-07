توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الألمانية لإنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية.
وقع على مذكرة التفاهم رضا حجازى وزير التربية والتعليم المصرى، ومن الجانب الألمانى رالف بيستى، مدير إدارة الثقافة والمجتمع بوزارة الخارجية الألمانية، والسفير الألمانى فى مصر فرانك هارتمان.
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وقالت السفارة الألمانية فى مصر، إنه بموجب هذه الاتفاقية تسعى كل من مصر وألمانيا للجمع بين أفضل أنظمة التعليم فى كل منهما.
وأضافت السفارة، أن الاتفاق يهدف إلى إنشاء نحو 100 مدرسة من نوع مميز فى مختلف أنحاء مصر، يتم فيها الاستفادة من الخبرة التعليمية الألمانية، وكذلك تقديم الدعم المنهجى والتعليمى تحت المسؤولية المصرية.
ومن المقرر أن يحصل الطلاب خلال مشوارهم التعليمى حتى الوصول إلى الثانوية العامة على مجموعة شاملة من الدورات التى تشمل التدريب اللغوى المكثف فى اللغتين الألمانية والإنجليزية.
وأشارت السفارة إلى أن الحكومة المصرية ستقوم ببناء المدارس، ويصاحب إنشاء هذا النوع الجديد من المدارس لجنة استشارية مصرية ألمانية مشتركة لمتابعة تنفيذ المشروع.
يذكر أن معهد جوته والإدارة المركزية للمدارس الألمانية خارج ألمانيا“ZfA” سيعملا على تطوير معايير الجودة والمفاهيم التربوية جنباً إلى جنب مع الشركاء المصريين، بجانب تقديم الدعم فى مجال تدريب المعلمين.
ويعمل معهد جوته منذ فترة طويلة على تقديم الدعم فى مجال تدريس اللغة ونقل الثقافة الألمانية من خلال شراكة وثيقة مع وزارة التعليم المصرية، حيث استفاد ما يقرب من 2000 معلم ألمانى فى مصر وأكثر من 2000 مدرسة يتم فيها تدريس اللغة الألمانية كلغة أجنبية.
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