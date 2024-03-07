توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الألمانية لإنشاء 100 مدرسة مصرية ألمانية.

وقع على مذكرة التفاهم رضا حجازى وزير التربية والتعليم المصرى، ومن الجانب الألمانى رالف بيستى، مدير إدارة الثقافة والمجتمع بوزارة الخارجية الألمانية، والسفير الألمانى فى مصر فرانك هارتمان.

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وقالت السفارة الألمانية فى مصر، إنه بموجب هذه الاتفاقية تسعى كل من مصر وألمانيا للجمع بين أفضل أنظمة التعليم فى كل منهما.

وأضافت السفارة، أن الاتفاق يهدف إلى إنشاء نحو 100 مدرسة من نوع مميز فى مختلف أنحاء مصر، يتم فيها الاستفادة من الخبرة التعليمية الألمانية، وكذلك تقديم الدعم المنهجى والتعليمى تحت المسؤولية المصرية.

ومن المقرر أن يحصل الطلاب خلال مشوارهم التعليمى حتى الوصول إلى الثانوية العامة على مجموعة شاملة من الدورات التى تشمل التدريب اللغوى المكثف فى اللغتين الألمانية والإنجليزية.

وأشارت السفارة إلى أن الحكومة المصرية ستقوم ببناء المدارس، ويصاحب إنشاء هذا النوع الجديد من المدارس لجنة استشارية مصرية ألمانية مشتركة لمتابعة تنفيذ المشروع.

يذكر أن معهد جوته والإدارة المركزية للمدارس الألمانية خارج ألمانيا“ZfA” سيعملا على تطوير معايير الجودة والمفاهيم التربوية جنباً إلى جنب مع الشركاء المصريين، بجانب تقديم الدعم فى مجال تدريب المعلمين.

ويعمل معهد جوته منذ فترة طويلة على تقديم الدعم فى مجال تدريس اللغة ونقل الثقافة الألمانية من خلال شراكة وثيقة مع وزارة التعليم المصرية، حيث استفاد ما يقرب من 2000 معلم ألمانى فى مصر وأكثر من 2000 مدرسة يتم فيها تدريس اللغة الألمانية كلغة أجنبية.