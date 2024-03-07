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العربى الأفريقى يرفع الحدود الدولية للمشتريات والسحب النقدى

3/7/2024 2:27:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) رفع البنك العربى الأفريقى الدولى حدود الاستخدام الدولى لبطاقات الائتمان بعد توجيهات البنك المركزى أمس بفتح الحدود للبطاقات الائتمانية، كجزء من خطة زيادة مرونة سعر الصرف.

وقرر البنك المركزى أمس الأربعاء تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 6% وإلغاء القيود تدريجيًا على استخدامات البطاقات فى السحب والمشتريات الدولية.

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ورفع البنك العربي الأفريقي حدود الاستخدام على كافة البطاقات الائتمانية خارج مصر وجاءت الحدود اليومية والشهرية للبطاقات كالتالى:

فيزا جولد: 10 آلاف جنيه للسحب النقدى و50 ألف جنيه للمشتريات.

ماستركارد تيتانيوم: 10 آلاف جنيه للسحب النقدى و100 ألف جنيه للمشتريات.

فيزا بلاتنيوم: 10 آلاف جنيه للسحب النقدى و120 ألف جنيه للمشتريات.

فيزا سيجناتشر: 25 ألف جنيه للسحب النقدى و150 ألف جنيه للمشتريات.

وورلد إيليت: 25 ألف جنيه للسحب النقدى و150 ألف جنيه للمشتريات.

وأوضح البنك ان الحد اليومي والشهري للمعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر يعادل 1000 دولار لجميع البطاقات.

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