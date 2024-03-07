العربى الأفريقى يرفع الحدود الدولية للمشتريات والسحب النقدى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رفع البنك العربى الأفريقى الدولى حدود الاستخدام الدولى لبطاقات الائتمان بعد توجيهات البنك المركزى أمس بفتح الحدود للبطاقات الائتمانية، كجزء من خطة زيادة مرونة سعر الصرف.
وقرر البنك المركزى أمس الأربعاء تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة 6% وإلغاء القيود تدريجيًا على استخدامات البطاقات فى السحب والمشتريات الدولية.
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ورفع البنك العربي الأفريقي حدود الاستخدام على كافة البطاقات الائتمانية خارج مصر وجاءت الحدود اليومية والشهرية للبطاقات كالتالى:
فيزا جولد: 10 آلاف جنيه للسحب النقدى و50 ألف جنيه للمشتريات.
ماستركارد تيتانيوم: 10 آلاف جنيه للسحب النقدى و100 ألف جنيه للمشتريات.
فيزا بلاتنيوم: 10 آلاف جنيه للسحب النقدى و120 ألف جنيه للمشتريات.
فيزا سيجناتشر: 25 ألف جنيه للسحب النقدى و150 ألف جنيه للمشتريات.
وورلد إيليت: 25 ألف جنيه للسحب النقدى و150 ألف جنيه للمشتريات.
وأوضح البنك ان الحد اليومي والشهري للمعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر يعادل 1000 دولار لجميع البطاقات.
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