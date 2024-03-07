عقود الغاز الأمريكية تتراجع بنحو 4% مع تقييم بيانات المخزونات

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تحولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للانخفاض خلال تعاملات الخميس، مع تقييم تراجع المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، بأقل من توقعات انخفاضها 42 مليار قدم مكعبة.
وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر أبريل بنسبة 3.75% عند 1.857 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، قبل أن تُقلص خسائرها عند 2.8%.
وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 40 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 2.334 تريليون قدم مكعبة، لكنها تعتبر أعلى بنسبة 30.9% فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023).
وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تظل درجات الحرارة في الولايات المتحدة أكثر دفئًا من المعتاد حتى الثامن عشر من مارس على الأقل، ما عزز توقعات انخفاض الطلب على الغاز الأمريكي، من 111.6 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى 110.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في الأسبوع المقبل.
ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، انخفضت تدفقات الغاز إلى مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال السبعة الكبرى في الولايات المتحدة إلى 13.4 مليار قدم مكعبة يوميًا في مارس من 13.7 مليار في فبراير، بعد مستوى قياسي بلغ 14.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في ديسمبر.
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