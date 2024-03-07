عقود الغاز الأمريكية تتراجع بنحو 4% مع تقييم بيانات المخزونات

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تحولت العقود الآجلة للغاز الطبيعي في نيويورك للانخفاض خلال تعاملات الخميس، مع تقييم تراجع المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في الأول من مارس، بأقل من توقعات انخفاضها 42 مليار قدم مكعبة.

وتراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر أبريل بنسبة 3.75% عند 1.857 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، قبل أن تُقلص خسائرها عند 2.8%.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تراجع مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 40 مليار قدم مكعبة خلال الأسبوع الماضي، عند 2.334 تريليون قدم مكعبة، لكنها تعتبر أعلى بنسبة 30.9% فوق متوسط الخمس سنوات (2019-2023).

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تظل درجات الحرارة في الولايات المتحدة أكثر دفئًا من المعتاد حتى الثامن عشر من مارس على الأقل، ما عزز توقعات انخفاض الطلب على الغاز الأمريكي، من 111.6 مليار قدم مكعبة يوميًا إلى 110.9 مليار قدم مكعبة يوميًا في الأسبوع المقبل.

ووفقًا لمزود البيانات“إل إس إي جي” (رفينيتيف سابقًا)، انخفضت تدفقات الغاز إلى مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال السبعة الكبرى في الولايات المتحدة إلى 13.4 مليار قدم مكعبة يوميًا في مارس من 13.7 مليار في فبراير، بعد مستوى قياسي بلغ 14.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في ديسمبر.