حقائق يكشفها عدوان الاحتلال على غزة بقلم د. سنية الحسيني

MENAFN - Palestine News Network ) إن عاجلاً أم آجلاً، كشف العدوان المستمر على غزة منذ أكثر من خمسة شهور عن عدد من الحقائق، قد تكون معروفة لكثيرين، لكنها اليوم باتت جلية للمضللين وللمشككين أو حتى الحالمين.والأهم أن الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين جاء بهدف البقاء، والمجتمع اليهودي الصهيوني داخل أرض فلسطين كلها يتطلع ويخطط ويسعى لتفريغ الأرض من غالبية الفلسطينيين، وما كانت عملية السلام برمتها مع الفلسطينيين، إلا مرحلة لتمرير ذلك الهدف.أن الولايات المتحدة شريكة للاحتلال في تحقيق أهدافه، ولم تلعب يوماً دوراً وسيطاً نزيةً بين الفلسطينيين والإسرائيليين. والمشكلة أن هذه الحقيقة كانت واضحة بجلاء لنا كفلسطينيين، لكننا تغافلنا عنها طوال السنوات الماضية، لأسبابقد تنبع عن ضعف أو وعود مضللة أو ارتبطت بمصالحفردية ذاتية.، إن ارتباط الأنظمة العربية بمصالح وتحالفات مع الولايات المتحدة خلف منظومة من التفاهمات تناست أو تغاضت أو تغافلت عن حل القضية الفلسطينية ومستقبل الفلسطينيين، في سبيل تحقيق مصالحها مع الولايات المتحدة، التي تعمدت تحقيق أهداف الاحتلال في ذلك. وما نشهده اليوم من عجز تلك الأنظمة العربية القيام بمجرد تهديد الولايات المتحدة أو إسرائيل بالتدخل لحماية آلاف الأرواح البريئة التي تزهق في غزة، أو العجز بكسر الحصار وادخال الماء والطعام والدواء للغزيين الذين يموتون بسبب ذلك الحصار، إلا تجسيداً آني لتلك الحقيقة. واستكمالاً لتلك الحقيقة، يعتبر إدخال المساعدات للفلسطينيين جواً أو حتى بحراً استهانة بالعقول، في ظل الصمت الدولي على استهداف غارات الاحتلال لأي جهة منظمة لتوزيع تلك المساعدات. فتحليق الطائرات في سماء غزة لا يكون إلا بإذن اسرائيلي، وكان الأولى في ظل وجود هذا الإذن إدخال المساعدات برياً عبر حدود طويلة وممتدة مع مصر ومع تلك التي يسيطر عليها الاحتلال، وخاصة ونحن نتحدث عن مساعدات موجة لأكثر من ٢ مليون إنسان، وليس لسفينة وسط البحر. كما لا تخرج عن تلك الحقيقة أيضاً عن تلك التسريبات التي تفيد بوجود جسر بري يمر بالدول العربية لتوصيل البضائع لدولة الاحتلال، والتي تعقد وصولها عبر البحر، في ظل حصار الحوثيين لمدخل البحر الأحمر.أن الولايات المتحدة عملت على تقويض قدرات أي نظام عربي وقف ضد إسرائيل في المنطقة، لترسيخ وجودها فيها كهدف رئيس. وما كان مخطط الفوضى الخلاقة، الذي كشفت عنه أروقة صنع القرار الأميركية في عهد جورج بوش الابن، وجاء صراحة على لسان وزيرة خارجيته كونداليزا رايس، إلا مقدمة في طريق من تنفيذه. ولا نزال اليوم نشهد تطورات وتفاعلات تلك الفوضى المختلقة في المنطقة، والتي دفعت ولاتزال القضية الفلسطينية الكثير في ظل تفاعلاتها. ركزت مخططات الفوضى التي وضعتها الولايات المتحدةللمنطقة على القضاء على نظام صدام حسين في العراق، الذي عادى صراحة إسرائيل، وكذلك على على نظام القذافي في ليبيا،الذي رفض تطبيع العلاقات مع الكيان المحتل، بعد تدخل غربي مشبوه لحسم تفاعلات الثورة فيها. كما جرى إضعاف النظام السوري، حليف روسيا الأول في المنطقة، وباتت تعاني سوريا من آثار تلك الفوضى حتى اليوم. وتتصاعد الفوضى في الإقليم منذأن بدأت الولايات المتحدة ببث مخططاتها تجاه دوله، فطالت العديد من الدول، ومنها حليفة للولايات المتحدة، وبطرق وأشكال مختلفة، ولاتزال تفاعلات تلك الفوضى مستمرة.، إنالدول الغربية، حليفة الولايات المتحدة ورافعتها الأولى، تبقى ملتزمة باستراتيجيتها وتتطابق مواقفها معاً تجاه إسرائيل، وهي موقف أيدولوجية مصلحية عميقة، ليس من اليسر توقع تبدلها. وتبقى تحركات الشارع في تلك البلدان، الداعمة للحق الفلسطيني، تحت السيطرة، في ظل موازنة الحكومات بين الخطاب والفعل، دون الخروج عن القاعدة.، إن وجود الكثير من أنظمة دول العالم التي تدعم الحق الفلسطيني المشروع، والتي تظهر في نتائج التصويت في الجمعية العامة حول مواضيع تتعلق بفلسطين، لا يعني أن تلك الدول تستطيع ا أن تتحدى الولايات المتحدة والعالم الغربي، وتخوض معركة وجودية ليست معركتها في الأساس، إلا في حدود مضبوطة لا تخل بمصالحها.إن أخلاقية وعدالة القضية الفلسطينية جلية بينة دون أدنى شك، ورغم ذلك يشهد العالم اليوم حملة تضليل وتلفيق وادعاء إسرائيلية غربية واسعة، لم تبدأ اليوم، وإنما استمرت عبر العقود الماضية، الأمر الذي جعل قضية عادلة كالقضية الفلسطينية عالقة حتى اليوم دون حل. فالوضع القانوني لفلسطين كدولة محتلة لا خلاف قانوني حوله، وبين الدول الغربية نفسها، ورغم ذلك، وفي خطاب متواصل، تصاعدت نبرته خلال عدوان الاحتلال الأخير على غزة، يتواطأ مع كيان الاحتلال، سواء في اعتدائه على الفلسطينيين في الضفة والقدس أو في العدوان البربري على غزة، وذلك بالادعاء بوجود حق للاحتلال بالدفاع عن نفسه. إن حق الدفاع عن النفس لا يمنح قانونياً لدولة الاحتلال أو الدول المعتدية، وإنما يمنح للدول والشعوب المعتدى عليها والمحتلة، فحق الدفاع عن النفس وحق تقرير المصير حقوق أصيلة للفلسطينيين بحكم القانون الدولي.





لكن الحقيقة الأهم من الحقائق السبعة سابقة الذكر هي الحقيقة التي تتعلق بالقضية الفلسطينية، فما قبل ٧ أكتوبر بات يختلف عما قبلها، وهي حقيقة يمكن البناء عليها، دون اغفال للحقائق سابقة الذكر. اليوم يشهد العالم إعادة تعريف للقضية الفلسطينية، بعد أن انكشف القناع عن وجه الاحتلال الاسرائيلي القبيح، الذي عمل الغرب على مداراته والتستر عليه، بحكم الشراكة، طوال العقود الماضية. اليوم ينتشر المدافعون عن القضية الفلسطينية في كافة أرجاء العالم بما فيه العالم الغربي، الأمر الذي يسهل مهمة الفلسطينيين على المستوى الدولي. على المستوى الفلسطيني، يبدو الوضع كارثياً، فاستمرار الانقسام، وصراع الأحزاب، أساء لقضيتنا، بعد أن صار الحزب هو القضية، فالأحزاب تشكلت في الأساس من أجل نصرة قضية فلسطين، وليس العكس. وعليه، فقضية فلسطين يتحمل مسؤوليتها الشعب الفلسطيني كله، في جميع مناطق تواجده، والقيادة الفلسطينية تفرز من قبل بين أبناء هذا الشعب، وطرق فرزها معرفة، فتنظيم الصفوف أول المهمات. وأما على المستوى العربي، فبات جلياً أن ما ينسجم مع مصالح الدول العربية الحليفة مع الولايات المتحدة لا يتوافق مع مصالحنا كفلسطينيين، فالسلام مع الكيان المحتل، الذي يستبيح الأرض والدم والمقدسات الفلسطينية، ليس طريق الفلسطينيين، وعليهم البحث عن حلول أخرى، حتى وإن اختلفت مع تلك الدول، فمصلحة القضية الفلسطينية فوق مصلحة الآخرين، وعلى الآخرين أن يختاروا إما مع القضية الفلسطينية أو عليها. كما أن الولايات المتحدة والدول الغربية، حلفاء إسرائيل وشركائها، ليست الحليف أو الصديق الأمثل للفلسطينيين، خصوصاً في ظل تعدد الخيارات، وصعود أقطاب جديدة في المنظومة الدولية المتغيرة، وعلى الفلسطينيين بناء تحالفات عميقة مع أطراف جديدة. على الفلسطينيين وضع الولايات المتحدة في مكانها الحقيقي، وهي عدوة، ولا يمكن أن تكون في مكان آخر. فبالاضافة إلى الدعم العسكري والاستخباري والتقني والاقتصادي والسياسي لإسرائيل عبر العقود، تبنت روايتها المضللة في هذه الحرب دون مواربة، أو تحقق، والتي أثبتت الأيام بعد ذلك كذبها وتلفيقها. وتستخدم إسرائيل أسلوب الكذب والتشكيك في منفذ الجرائم التي ترتكبها، لامتصاص الغضب الدولي في لحظة حدوثها، وهو تكتيك بات متداولاً. وظهر ذلك التبني الأميركي الأعمى للرواية الاسرائيلية في حيثيات هجوم السابع من اكتوبر، وفي الجريمة الاسرائيلية بالاعتداء على مستشفى المعمداني، وبالادعاءات الاسرائيلية حول تحصن مقاتلي حماس في المستشفيات دعما لاستباحتها، وفي التشكيك باعتداء الاحتلال على الفلسطينيين خلال تجمعهم بالقرب من قافلات المساعدات، والآن بالتلميح والترويج بأن حماس المسؤولة عن فشل الهدنة، رغم أن تصريحات المسؤولين الاسرائيليين أنفسهم تفيد بغير ذلك.

لذلك، على الفلسطينيين الحذر في هذه اللحظات العصيبة، من هذا العدو المتلون، في غير صالحهم.