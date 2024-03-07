Thursday, 07 March 2024 11:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


من القدس إلى غزة ... هات السكة...هات المنجل بقلم عيسى قراقع

3/7/2024 2:25:45 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) في أواخر شهر شباط 2024، شهر الكبيسة والموت الجماعي، هي ساعات أو أيام، بتوقيت القصف الصاروخي والمدفعي على قطاع غزة واستمرار الجرائم والمجازر الصهيونية وخلط الطحين بالدم، تفصل بين وفاة الفنان المقدسي مصطفى الكرد، واستشهاد أربعة من الأسرى المرضى والمعاقين وكبار السن وهم: خالد الشاويش، عز الدين زياد البنا، عاصف الرفاعي، أحمد قديح، ليرتفع عدد الشهداء الأسرى منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى أحد عشرة أسيرا، إضافة إلى العشرات من الأسرى في قطاع غزة الذي جرى إعدامهم وقتلهم بعد اعتقالهم و إخفائهم في سجون مجهولة، وما بين القدس وغزة أرواح تتعانق ونبض لا يتوقف، فإما الحرية أو الموت، ولأن الزمن الفلسطيني هو زمن الصلاة وقوفاً في المسجد والكنيسة والخيمة، ولأن شهر رمضان الفضيل يطل علينا بأقماره الهجرية والميلادية صوماً وعبادة وجوعاً وبرداً وتشرداً وإبادة، كان لا بد أن تلتحم الأجساد البشرية المتطايرة في قطاع غزة مع ضوء القدس وهو يحرك عود النار و أوتار الحنجرة، و كانت أغنية
هات السكة...هات المنجل...
أوعى بيوم عن أرضك ترحل...
يموت المغني وتبقى الأغاني، يموت الأسير وتبقى الحرية، فالوطن ليس حجارة أو منازل صامتة يتم تدميرها في هذه الحرب الدموية على قطاع غزة، الوطن هو الأعلى، المشاعر والأحاسيس العميقة في التاريخ، من القلب إلى الأبجدية والهوية، الصوت الإنساني من النقش على الحجر إلى النشيد والبندقية، هكذا يرتسم الوطن الفلسطيني وجدانياً ومعنوياً في كل الدورب العسيرة، وتكون الكينونة الفلسطينية هتافاً وطرزة وزفة في الموت وعرساً وعودة ولقاء جمعياً في رواية متجددة تصنعها دبكة شعبية.
هات السكة...هات المنجل، انتشرت الأغنية من جديد لتقاوم مخططات التهجير والترحيل القسري والتجويع التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة، وقد حلَقت الأغنية المقدسية ما فوق الخراب، حملت المكان إلى كل مكان، دخلت من النوافذ وحطمت الحديد والقضبان، الاغنية الفلسطينية تنبعث من الرماد، مرجعية القلب والعقل واللسان، منذ أن غنى شاعرنا الشعبي نوح إبراهيم في ثورة 1936: من سجن عكا طلعت جنازة حتى ثورة سجن النقب في الانتفاضة الأولى عام 1988 عندما غنى صلاح عبد ربه: يا نقب كوني إرادة، لم يستطع المستعمر الصهيوني أن يدفن الأغنية مع المغني، أو يسكت صوتها تحت الركام، ولم يستطع أن يفك الاشتباك بين القدس وعواصم العالم، هي أغنية أعادت الإنسان إلى الوطن، وأعادت الوطن إلى الإنسان.
هات السكة...هات المنجل، لن أرحل يقول المرحوم الفنان مصطفى الكرد، أنا مسكون بالقدس، لم تغب عني بتاتاً، فأنت تستطيع أن تجد خمسين نيويورك ومئتي باريس والكثير من ميونخ وبرلين والعالم كله، ولكن القدس واحدة لا مثيل لها بلون حجارتها وجمال ضوئها، القدس فرضت عشقها على الجميع، وسكنت في دواخل كل من زارها أو تجول فيها، الحارات العتيقة، رائحة الأجداد والأسواق القديمة، باب حطة والسعدية، باب العامود
وحي الشيخ جراح، التكايا وحلقات الذكر والمتصوفين، الآيات والترنيمات، موسيقى الكنائس وصوت الآذان، رائحة الأسير الضرير علاء البازيان والشهيد الأسير عمر القاسم، خليل السكاكيني وادوارد سعيد وفيصل الحسيني وكل من يكتب بالصوت في الزنازين المعتمة.
هات السكة...هات المنجل، كيف تجمع الأغنية الفلسطينية كل هذا الليل في تابوت واحد ودبكة واحدة في غزة؟ قتلوا الفنانين والموسيقيين والمثقفين والعلماء، هدموا المسارح وبعثروا الأغاني في الغبار والفحم، لا بأس، يقول الفنان مصطفى الكرد، سنجمع الكلمات والأصوات من تحت الأنقاض، سنطلق الأغاني من اللحم والدم، سنشهر جماليتنا الإنسانية في مواجهة الوحش والبشاعة الصهيونية، لا بأس، هناك موسيقى و وتر وأصابع وحجر وسكة ومنجل وأرض، لم يعد المنفى والتشرد قدرنا، لن تتكرر النكبة، هذا ما نريد، لن نفقد المفتاح والبيت والحصان، هنا دم ورمل وبرق وشتاء.
هات السكة...هات المنجل، حطموا القلم وحرقوا الدفتر ولكن بقي الصوت، نكتب بالصوت، توفي الفنان فتحي غبن وهو يطلب الأكسجين كي يتنفس، لكن لوحاته الفنية تنطق وتصرخ وتتنفس في كل بيت، وقتل الفنان عمرو مروان وهو يقوم بآخر أدواره البطولية بعنوان ميلاد فجر، وقتل الفنان والحكواتي غازي طالب وهو يروي للأطفال حكاية الحياة التي غلبت الموت، أين معلمة الموسيقى الهام فرح؟ السيدة المبتسمة دائماً للأحلام التي يسقيها الرمل، قنابل تهدم البيوت وأيادي تزرع الحرية، قتل الفنانون مع عائلاتهم ولكن أعمالهم ولمساتهم وأصواتهم تتحدى الصمت.
هات السكة...هات المنجل، الفنانون والموسيقيون والفرق الفنية في فلسطين تحولت إلى خلايا وكتائب ثقافية و وجدانية منذ بداية الاحتلال عام 1967 ولا تزال، فإذا كانت الكاميرا لا تلتقط المشهد الدامي والمرعب وآلام الضحايا في قطاع غزة، فإن الأغنية الفلسطينية بكلماتها وألحانها تنقل الحقيقة إلى أعماق النفس البشرية غضباً وفكرا و تثويرا وسياسة، تعتبر الأغنية هي الكل الفلسطيني والمغني هو المجتمع، الأغنية صوت الانتفاضات المفعمة بالأمل والتحريض و التوثيق و التعبئة، البيان والمنشور واللقاء بين الأرض والسماء، شفاء الروح واختراق العزلة والجدار، وقد كرست الأغنية الفلسطينية الهوية السياسية الفلسطينية في الخطاب الثقافي الفلسطيني والدفاع عن السردية الفلسطينية أمام العدوان والتهديد الاستعماري لها، ففي السجن أغنية خارج حدود القيد، وفي الجنازة أغنية خارج حدود الموت، وفي الشارع أغنية خارج حدود الجدار والأسلاك الشائكة، أغنية تقاوم اليأس والنسيان والانسحاق، أغنية تأتيك من الخندق كما تأتيك من المدرسة والذاكرة.
هات السكة...هات المنجل، أغاني السبعينيات والثمانينيات تنهض الآن، الثورة الفنية والثقافية التي عاشتها الأرض المحتلة، فرقة صابرين وترشيحا وبلالين والفنون والعاشقين والجذور، فرقة بلدنا ودبابيس وغيرها الكثير، صوتها ما زال أعلى من صوت الاحتلال، الأغاني نزلت على الشوارع والساحات، صار لها قبضة تشد على النقيفة والمقلاع، وصار لها كفين تزرع الحقول وتغمس ألحانها في التراب، لهذا اعتقلت سلطات الاحتلال مصطفى الكرد وأبعدته إلى خارج البلاد، لكن العتابا والجفرا والميجنا والموال والزجل صارت المعادل الموضوعي للحضور الفاعل في ظل القمع والقتل والسلب والغياب.
على مائدة شهر رمضان أكثر من ثلاثين ألف شهيد، وأكثر من مائة ألف جريح ومفقود في غزة، ينفجر رأس الشاعر علي الخليلي وهو يجادل الفنان أبو نسرين عن شكل المخالب في لحم القصيدة.
في مسرح الحكواتي رأيت مصطفى الكرد يعزف على العود بيد ويمسك بالأخرى يد الفنان أحمد أبو سلعوم ملتحمان صوتاً ولحناً مقدسياً، غنى أبو سلعوم: ما نسيتك يا دار أهلي، حتى كاد المسرح أن يطبق على حياد المتفرجين على هول الجريمة.
وقد رأيت مصطفى الكرد في مسرح الحكواتي يرفع مستوى الأغنية والإيقاع إلى مستوى هبة الفجر العظيم في صلوات القدس، المرابطون والمرابطات، الدفاع عن الحق والتاريخ والهوية في حقول الآيات المحكمات الغاضبات.
هات السكة ... هات المنجل
اوعى بيوم عن ارضك ترحل.

MENAFN07032024000205011050ID1107949697

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث