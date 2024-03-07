أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم

أسعار العملات مقابل الشيقل اليوم
التاريخ
3/7/2024 2:25:44 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الخميس،
على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.58 شيقل.
اليورو الأوروبي: 3.90 شيقل.
الدينار الأردني: 5.05 شيقل.
الجنيه المصري: 0.12 شيقل.
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