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الرئيس يصدر مرسوما بتعيين حسين حمايل محافظا لأريحا والأغوار

3/7/2024 2:25:44 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين
حسين جاد الله حمايل، محافظا لمحافظة أريحا والأغوار، على أن يحدد موعد
أدائه
القسم القانونية أمام سيادته لاحقا.

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