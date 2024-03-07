الرئيس يصدر مرسوما بتعيين حسين حمايل محافظا لأريحا والأغوار

الرئيس يصدر مرسوما بتعيين حسين حمايل محافظا لأريحا والأغوار
التاريخ
3/7/2024 2:25:44 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين
حسين جاد الله حمايل، محافظا لمحافظة أريحا والأغوار، على أن يحدد موعد
أدائه
القسم القانونية أمام سيادته لاحقا.
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