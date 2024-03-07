هأرتس : بايدين ينوي انشاء ميناء مؤقت بغزة لادخال المساعدات الانسانية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم / ترجمة خاصة PNN / قالت صحيفة هأرتس الاسرائيلية ان الرئيس الامريكي جو بايدين ينوي انشاء ميناء مؤقت بغزة لادخال المساعدات الانسانية.

وبحسب الصحيفة سيعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب الاتحاد أنه سيوجه القوات المسلحة الأمريكية لقيادة مهمة إغاثة طارئة لإقامة ميناء في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة يمكن استقبال سفن كبيرة تحمل الطعام والماء والدواء والمأوى المؤقت، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.

وستكون السمة الرئيسية للميناء في رصيف مؤقت يوفر القدرة على انزال مواد غذائية لمئات الشاحنات الاضافية من المساعدات يوميًا،



و وفقًا لكبار المسؤولين، ستتنسق الولايات المتحدة مع إسرائيل بشأن متطلبات الأمان وتعاونها مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في التوزيع.

وقال المسوولين الامريكيين ان بايدين "سيتحدث عن الهجمات في 7 أكتوبر وحق إسرائيل في متابعة حماس والمسؤولين عن ذلك، مشددين ان العبيء الإضافي على إسرائيل نظرًا لأن حماس تعمل بين السكان المدنيين، وان هناك مسوولية تقع على إسرائيل لحماية المدنيين الأبرياء وأيضًا التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة"، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير.



















