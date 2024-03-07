هأرتس : بايدين ينوي انشاء ميناء مؤقت بغزة لادخال المساعدات الانسانية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم / ترجمة خاصة PNN / قالت صحيفة هأرتس الاسرائيلية ان الرئيس الامريكي جو بايدين ينوي انشاء ميناء مؤقت بغزة لادخال المساعدات الانسانية.
وبحسب الصحيفة سيعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال خطاب الاتحاد أنه سيوجه القوات المسلحة الأمريكية لقيادة مهمة إغاثة طارئة لإقامة ميناء في البحر الأبيض المتوسط على ساحل غزة يمكن استقبال سفن كبيرة تحمل الطعام والماء والدواء والمأوى المؤقت، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
وستكون السمة الرئيسية للميناء في رصيف مؤقت يوفر القدرة على انزال مواد غذائية لمئات الشاحنات الاضافية من المساعدات يوميًا،
و وفقًا لكبار المسؤولين، ستتنسق الولايات المتحدة مع إسرائيل بشأن متطلبات الأمان وتعاونها مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في التوزيع.
وقال المسوولين الامريكيين ان بايدين "سيتحدث عن الهجمات في 7 أكتوبر وحق إسرائيل في متابعة حماس والمسؤولين عن ذلك، مشددين ان العبيء الإضافي على إسرائيل نظرًا لأن حماس تعمل بين السكان المدنيين، وان هناك مسوولية تقع على إسرائيل لحماية المدنيين الأبرياء وأيضًا التعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة"، وفقًا لمسؤول أمريكي كبير.
MENAFN07032024000205011050ID1107949694
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.