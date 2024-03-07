مركز تيك توك للمبدعين يكرم رائدات الأعمال في الشرق الأوسط

MENAFN - Al-Borsa News) احتفلت منصة تيك توك بختام النسخة الثانية من برنامج مركز تيك توك للمبدعين في الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل لتوزيع الجوائز أقيم في“لكم آرت سبيس” في الرياض يوم الأربعاء 28 فبراير 2024.

وقد جاء الحدث ختامًا للبرنامج بعد رحلة من الابتكار وريادة الأعمال شهد خلالها هاشتاج #هي_طموحة (#HerAmbitions) نجاحا كبيرا، حيث ركز على إبراز أهم إنجازات الشركات التي تقودها السيدات ودعم نموهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

موضوعات“راية لمراكز الاتصالات” تضاعف أرباحها السنوية 3.8 مرة “ديجيتال بلانتس” تتعاون مع“كى تايم” لنشر حلولها الأمنية بالسعودية “فاليو” تراجع خطط الأسعار وعروض العملاء بعد رفع الفائدة

وألقت كل من كنده إبراهيم، المدير العام الإقليمي للعمليات في منصة تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان وجنوب آسيا، وجمانا الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، وريم عقل، مستشارة الاتصالات والتحالفات العربية في الأمم المتحدة للمرأة، كلماتٍ هامة أثناء الحفل، تم التركيز خلالها على الدور الحيوي الذي تلعبه رائدات الأعمال في صياغة مستقبل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تضمنت لجنة تحكيم“هي طموحة” مبدعات وسيدات أعمال شهيرات منهن كارين وازن، رائدة الأعمال والمؤثرة في مجال اللايف ستايل؛ وشهرزاد الحجار، خبيرة الطهي وصاحبة متجر المخبوزات“شهرزاد كويزين”؛ ودعاء جاويش، الرئيس التنفيذي لـ The Hair Addict، وهن نماذج لبعض السيدات اللاتي لعبن دورًا حاسمًا في توجيه المشارِكات خلال رحلتهن الريادية.

ونجح مركز تيك توك للمبدعين في تنمية مواهب رائدات الأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وقدم البرنامج منصة للمشارِكات لعرض مواهبهن الفريدة وقدراتهن العملية، حيث تلقين التوجيه من قِبل نساء ناجحات، وشاركن في ورش عمل وجلسات نقاش هامة.

وقالت ريم عقل، مستشارة الاتصالات والتحالفات العربية في الأمم المتحدة للمرأة:“تأتي تيك توك في مقدمة المنصات الالكترونية الداعمة المرأة العربية، وإبراز أهمية التعاون المشترك لتمكين المرأة، وستساعد شراكتنا معها في تقديم حلول مبتكرة وزيادة تأثير عملنا الجماعي، فضلاً عن تقديم فرص أفضل للنساء في ريادة الأعمال، ونتوجه بجزيل الشكر لتيك توك وكل المبدعات اللواتي شاركن في هذا البرنامج للوصول لمجموعة واسعة من العقول المبدعة والمبتكرات اللاتي سيساعدن على تمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل وأكثر شمولًا للمرأة”.

انقسم برنامج“مركز تيك توك للمبدعين” لثلاث مراحل، بدءًا من الإعلان الأولي داخل التطبيق وتقديم الملخصات السريعة إلى الجلسات المباشرة، وانتهاءً بحفل توزيع الجوائز، حيث عرضت المتنافسات إنجازات شركاتهن وأعمالهن وتم تكريم الفائزات بجوائز نقدية، حيث حصلت صاحبة المركز الأول، دعاء البطيحة، على دعم كبير لمشروعها التجاري، بينما حصلت صاحبتا المركز الثاني والثالث، هبة قدير ولارا عقل، أيضًا على جوائز نقدية لدعم مبادراتهن التجارية.

وقالت كنده إبراهيم، المدير العام الإقليمي للعمليات في منصة تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان وجنوب آسيا:“أتاحت النسخة الثانية من مركز تيك توك للمبدعين والتي جاءت تحت شعار هي طموحة عرض إبداعات رائدات الأعمال، واستعراض دورهن في إقامة بيئة داعمة للمرأة في ريادة الأعمال، لذلك سعدنا للغاية بتواجدنا في الرياض لنشهد التأثير الإيجابي للبرنامج وتمكين رائدات الأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

وأكد الحدث على أهمية مجتمع تيك توك والتوجيه وقوة المنصات والتكنولوجيا الرقمية في تعزيز أصوات النساء في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقدير إمكانيات رائدات الأعمال. المصدر: