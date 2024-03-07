مركز تيك توك للمبدعين يكرم رائدات الأعمال في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
احتفلت منصة تيك توك بختام النسخة الثانية من برنامج مركز تيك توك للمبدعين في الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل لتوزيع الجوائز أقيم في“لكم آرت سبيس” في الرياض يوم الأربعاء 28 فبراير 2024.
وقد جاء الحدث ختامًا للبرنامج بعد رحلة من الابتكار وريادة الأعمال شهد خلالها هاشتاج #هي_طموحة (#HerAmbitions) نجاحا كبيرا، حيث ركز على إبراز أهم إنجازات الشركات التي تقودها السيدات ودعم نموهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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وألقت كل من كنده إبراهيم، المدير العام الإقليمي للعمليات في منصة تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان وجنوب آسيا، وجمانا الراشد، الرئيس التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، وريم عقل، مستشارة الاتصالات والتحالفات العربية في الأمم المتحدة للمرأة، كلماتٍ هامة أثناء الحفل، تم التركيز خلالها على الدور الحيوي الذي تلعبه رائدات الأعمال في صياغة مستقبل الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تضمنت لجنة تحكيم“هي طموحة” مبدعات وسيدات أعمال شهيرات منهن كارين وازن، رائدة الأعمال والمؤثرة في مجال اللايف ستايل؛ وشهرزاد الحجار، خبيرة الطهي وصاحبة متجر المخبوزات“شهرزاد كويزين”؛ ودعاء جاويش، الرئيس التنفيذي لـ The Hair Addict، وهن نماذج لبعض السيدات اللاتي لعبن دورًا حاسمًا في توجيه المشارِكات خلال رحلتهن الريادية.
ونجح مركز تيك توك للمبدعين في تنمية مواهب رائدات الأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة، وقدم البرنامج منصة للمشارِكات لعرض مواهبهن الفريدة وقدراتهن العملية، حيث تلقين التوجيه من قِبل نساء ناجحات، وشاركن في ورش عمل وجلسات نقاش هامة.
وقالت ريم عقل، مستشارة الاتصالات والتحالفات العربية في الأمم المتحدة للمرأة:“تأتي تيك توك في مقدمة المنصات الالكترونية الداعمة المرأة العربية، وإبراز أهمية التعاون المشترك لتمكين المرأة، وستساعد شراكتنا معها في تقديم حلول مبتكرة وزيادة تأثير عملنا الجماعي، فضلاً عن تقديم فرص أفضل للنساء في ريادة الأعمال، ونتوجه بجزيل الشكر لتيك توك وكل المبدعات اللواتي شاركن في هذا البرنامج للوصول لمجموعة واسعة من العقول المبدعة والمبتكرات اللاتي سيساعدن على تمهيد الطريق نحو مستقبل أفضل وأكثر شمولًا للمرأة”.
انقسم برنامج“مركز تيك توك للمبدعين” لثلاث مراحل، بدءًا من الإعلان الأولي داخل التطبيق وتقديم الملخصات السريعة إلى الجلسات المباشرة، وانتهاءً بحفل توزيع الجوائز، حيث عرضت المتنافسات إنجازات شركاتهن وأعمالهن وتم تكريم الفائزات بجوائز نقدية، حيث حصلت صاحبة المركز الأول، دعاء البطيحة، على دعم كبير لمشروعها التجاري، بينما حصلت صاحبتا المركز الثاني والثالث، هبة قدير ولارا عقل، أيضًا على جوائز نقدية لدعم مبادراتهن التجارية.
وقالت كنده إبراهيم، المدير العام الإقليمي للعمليات في منصة تيك توك لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وباكستان وجنوب آسيا:“أتاحت النسخة الثانية من مركز تيك توك للمبدعين والتي جاءت تحت شعار هي طموحة عرض إبداعات رائدات الأعمال، واستعراض دورهن في إقامة بيئة داعمة للمرأة في ريادة الأعمال، لذلك سعدنا للغاية بتواجدنا في الرياض لنشهد التأثير الإيجابي للبرنامج وتمكين رائدات الأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وأكد الحدث على أهمية مجتمع تيك توك والتوجيه وقوة المنصات والتكنولوجيا الرقمية في تعزيز أصوات النساء في ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تقدير إمكانيات رائدات الأعمال. المصدر:
MENAFN07032024000202011048ID1107949550
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