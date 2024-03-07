آى تى زين للحلول الرقمية تستهدف التوسع فى السوق السعودى

تستهدف شركة“آى تى زين – ITZAIN” للحلول الرقمية التوسع فى السوق السعودى خلال الفترة المقبلة.

وتشارك الشركة فى النسخة الثالثة من مؤتمر“ليب” (LEAP)، المقرر إقامته فى الفترة من 4 إلى 7 مارس فى العاصمة السعودية الرياض بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بتنظيم كل من“وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات” والاتحاد السعودى للأمن السيبرانى والبرمجة والدرونز”.

موضوعاتخلال مؤتمر“CSIS”.. محمد الحصرى يستعرض إنجازات PEND بتكنولوجيا تبادل المعلومات “راية لمراكز الاتصالات” تضاعف أرباحها السنوية 3.8 مرة “ديجيتال بلانتس” تتعاون مع“كى تايم” لنشر حلولها الأمنية بالسعودية

وقال المهندس أحمد عمر، الرئيس التنفيذى لشركة“آى تى زين”، إن شركته ستعرض أحدث حلولها المبتكرة للعملاء من المؤسَّسات والشركات بالقطاعات المختلفة، لا سيما وأن الحدث يستقطب أكثر من 172 ألف زائر من أكثر من 180 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1000 من الخبراء والمختصين وصُنَّاع القرار وقادة الفكر، ليشكل بذلك الحدث الأبرز عالمياً لمواكبة أحدث اتجاهات التقنية واستشراف ملامح المستقبل من المنظور الرقمى.

وأوضح عمر أن“ITZAIN” تستهدف عرض أحدث حلولها البرمجية الحديثة التى تواكب التطور الذى يشهده السوق السعودى، حيث تستعرض حلاً مبسطاً لربط القطاعات والمنشآت المختلفة بمنظومة الزكاة والدخل مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعى AI، بحيث يخدم الفئات المتعددة“B2B-B2C” ويستهدف الشركات والهيئات والمصانع التى تحتاج إلى منظمة الفاتورة الالكترونية وربطها مع منظومة الزكاة والدخل التابعة لهيئة“الزكاة والضريبة والجمارك” والتى توفر خطوات كثيرة من آليات العمل والربط المباشر بالزكاة والدخل فى المرحلتين.

كما تستعرض“ITZAIN” برامج أتمتة عمليات سير العمل Workflow Automation والمصمم خصيصاً لتحسين التواصل والتعاون بين مختلف الإدارات إلكترونياً دون استخدام أى أوراق، والذى يستهدف الشركات الكبيرة التى تحتاج الى تحول رقمى ومواكبة التكنولوجيا المتطورة وتحويل كافة خطوات سير العمل إلى خطوات الكترونية.

وأكد الرئيس التنفيذى لشركة“ITZAIN”، أن شركته تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع بشكل كبير فى السوق السعودية والتعاون مع العديد من الشركات والمصانع الخاصة بجانب القطاعات والمؤسسات الحكومية، وتوفير حلول رقمية وتكنولوجية مُدعمة بالذكاء الاصطناعى.

وأشار إلى أن السوق السعودى من أكبر الأسواق على مستوى المنطقة لمنتجات وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق على هذا القطاع فى المملكة حاجز 34.5 مليار دولار هذا العام 2024، حسب أحدث التقارير الدولية.