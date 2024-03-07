آى تى زين للحلول الرقمية تستهدف التوسع فى السوق السعودى

(MENAFN
- Al-Borsa News) عمر: الإنفاق على القطاع التكنولوجى فى المملكة سيتخطى 34.5 مليار دولار خلال 2024
تستهدف شركة“آى تى زين – ITZAIN” للحلول الرقمية التوسع فى السوق السعودى خلال الفترة المقبلة.
وتشارك الشركة فى النسخة الثالثة من مؤتمر“ليب” (LEAP)، المقرر إقامته فى الفترة من 4 إلى 7 مارس فى العاصمة السعودية الرياض بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، بتنظيم كل من“وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات” والاتحاد السعودى للأمن السيبرانى والبرمجة والدرونز”.
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وقال المهندس أحمد عمر، الرئيس التنفيذى لشركة“آى تى زين”، إن شركته ستعرض أحدث حلولها المبتكرة للعملاء من المؤسَّسات والشركات بالقطاعات المختلفة، لا سيما وأن الحدث يستقطب أكثر من 172 ألف زائر من أكثر من 180 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1000 من الخبراء والمختصين وصُنَّاع القرار وقادة الفكر، ليشكل بذلك الحدث الأبرز عالمياً لمواكبة أحدث اتجاهات التقنية واستشراف ملامح المستقبل من المنظور الرقمى.
وأوضح عمر أن“ITZAIN” تستهدف عرض أحدث حلولها البرمجية الحديثة التى تواكب التطور الذى يشهده السوق السعودى، حيث تستعرض حلاً مبسطاً لربط القطاعات والمنشآت المختلفة بمنظومة الزكاة والدخل مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعى AI، بحيث يخدم الفئات المتعددة“B2B-B2C” ويستهدف الشركات والهيئات والمصانع التى تحتاج إلى منظمة الفاتورة الالكترونية وربطها مع منظومة الزكاة والدخل التابعة لهيئة“الزكاة والضريبة والجمارك” والتى توفر خطوات كثيرة من آليات العمل والربط المباشر بالزكاة والدخل فى المرحلتين.
كما تستعرض“ITZAIN” برامج أتمتة عمليات سير العمل Workflow Automation والمصمم خصيصاً لتحسين التواصل والتعاون بين مختلف الإدارات إلكترونياً دون استخدام أى أوراق، والذى يستهدف الشركات الكبيرة التى تحتاج الى تحول رقمى ومواكبة التكنولوجيا المتطورة وتحويل كافة خطوات سير العمل إلى خطوات الكترونية.
وأكد الرئيس التنفيذى لشركة“ITZAIN”، أن شركته تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع بشكل كبير فى السوق السعودية والتعاون مع العديد من الشركات والمصانع الخاصة بجانب القطاعات والمؤسسات الحكومية، وتوفير حلول رقمية وتكنولوجية مُدعمة بالذكاء الاصطناعى.
وأشار إلى أن السوق السعودى من أكبر الأسواق على مستوى المنطقة لمنتجات وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق على هذا القطاع فى المملكة حاجز 34.5 مليار دولار هذا العام 2024، حسب أحدث التقارير الدولية.
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