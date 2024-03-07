عطل فى شبكة فودافون يؤثر على خدمات الإنترنت

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حدث عطل فى شبكة فودافون
منذ صباح اليوم الثلاثاء أثر على استقرار خدمات الإنترنت لدى الشركة.
وفوجىء المستخدمون بعدم وجود الخدمة على هواتفهم ما جعل البعض يلجأ لتغيير إعدادات الهاتف إلى 3g لاستعادة جزء من الخدمة.
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