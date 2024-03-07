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عطل فى شبكة فودافون يؤثر على خدمات الإنترنت

3/7/2024 2:03:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) حدث عطل فى شبكة فودافون منذ صباح اليوم الثلاثاء أثر على استقرار خدمات الإنترنت لدى الشركة.

وفوجىء المستخدمون بعدم وجود الخدمة على هواتفهم ما جعل البعض يلجأ لتغيير إعدادات الهاتف إلى 3g لاستعادة جزء من الخدمة.

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